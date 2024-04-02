Seçim seçim dedik o da oldu

Bu seçim sürecini de millet olarak yüzümüzün akıyla gerçekleştirdik. Türkiye gözle görülür değişiklik yaşadı. İlimize gelince çok büyük bir değişiklik olmadı. Büyükşehir ve İzmit belediye başkanları yerlerindeler. Sayın Tahir Büyükakın’ı ve Fatma Kaplan Hürriyet’i canı gönülden kutlarım.

Seçimin halkı ilgilendiren kısmı, belediyeler tarafından göreceği hizmettir. Şimdiye kadar birçok şey yapıldı, birçok şey yapılamadı. Bazı işler de yaptım, oldu modunda kaldı. Başkanlardan memnun olabiliriz; bir konu hariç… Kontrol mekanizması çalışmıyor. Bu durumda başkanların iyi niyetli olması, işini bilmesi hiçbir şey ifade etmiyor. Atı alıp Üsküdar’ı geçenler çerezler oluyor. Yanınızda çalışanların sadece sizin gönlünüzü hoş ederek maskeli gezmeleri korkutucu ve durum böyle görünüyor…

Olaya en basit şekliyle bakacağım; yapılan büyük işler herkesi ilgilendirir desem bir türlü, ilgilendirmez desem bir türlü… Mesela Karatepe’ye yapılan teleferik çoğu İzmitli cezbetmedi; Karatepe’ye çıktık da orada faaliyetlere katıldık da sıra teleferiğe mi geldi? Diye sordular. İzmit’te Kartepe’ye çıkmayanların sayısı oldukça fazladır. Hatta Karatepe’de oturanlardan bile çıkmayanlar bulunmaktadır.

Tramvaya gelince, İzmit’e yapılan en büyük iyilik derim. Son olarak ilave edilen şehir hastanesi hattı muhteşem. Bu konu her bireyi yakından ilgilendiriyor.

Demek istiyorum ki; belediyeler bir işi yaparken şehrin insanını ön planda tutmalıdır. Ona dokunmalıdır. Şehirde rahat yaşanması için elinden geleni yapmayı amaçlamalıdır ki insanlar hileye tenezzül etmeden vergisini severek ödesin; bilsin ki bu paralar halka faydası olacak biçimde geri dönecek. İşte tam bu noktada ince bir çizgi bulunuyor. Nasıl olacak? Hak etmediği bir makama getirilenlerin verdiği zararlar ne olacak? Sık sık çalışanların yeri neden değişir? Belediye çalışanlarına bir format mı atıldı ki her konudan anlıyorlar? Orada olmadı, burada olsun, o da olmadı öbür tarafta olsun… Hiç anlamıyorum bu durumları… İşini tam anlamıyla bilenler de makamda uzaklaştırılıyor bazı bazı…

Belediye başkanı ve diğer ilgililer, ulaşılamaz oluyor. Ne kadar itici bir hal… Siz atama ile gelmediniz makamınıza… Orada bulunma sebebiniz aldığınız oylar olduğuna göre ulaşılmaz olmak ne demek? İşiyle ilgili olan esas adama ulaşımı sağlamayan vatandaşın bir hareketle iyileşecek küçük yaraları amansız hastalıya dönüşüyor…

Aslında doğruyu söyleyenleri, millete haklı davranışlar gösterenleri yerinden etmek ne kadar mantıklı olabilir? Sözün özü, insanları mağdur etmek değil hakkını vermek için peşinde koşmak gerekiyor.

Her şeyle mücadele ediliyor sözde; seçimden bir hafta önce hobi keçesi aldım. Masal

kahramanlarımı oluşturmak için gerekiyor, sık sık alıyorum. Bir hafta önce yirmi liraya aldığım uyduruk keçeler, bir hafta sonra otuz beş lira olmuş. Neden bu kadar zam geldi bu uyduk keçeye? Diye sordum; görevli dalga geçer gibi pişkin pişkin “Her şeye zam geldi ,” dedi. Tabii diğer malların da fiyatını artırmış. Aynı gün başka yerden, aynı keçeden aldım. Yirmi liraydı. Ben onbeş lirayı adamlara hediye ettim. Kimbillir kimler kaçar liraları hediye ediyordur? Bu iş yerini, şikâyet edecek bir yer bulamadım. Nereye gittiysem başka yere yönlendirildim. İlk olarak işe zabıtaya söylemekle başladım, son olarak ticaret bakanlığının bu işle ilgili bölümüne gittim. Onlar da beni Derince’ de bilmem nereye yönlendirdi. Ben burada kendimi tutamadım “Siz ne demek istiyorsunuz? Suçlu ben miyim? Bu geldiğim dördüncü kapı. Vatandaşlık görevimi yerine getirmemi engelliyorsunuz. Zamanımı boşa harcatıyorsunuz. İşi yapmaya niyetli değilsiniz. Ben sizlere durumu bildirdim. Kime gidecekse bu haber, gönderin.” Dedim. Kimse ağzını açıp bir şey demedi. Ama kazın ayağı öyle değil. Bu tür haksız kazanç elde edenler durumu biliyor. “Hiçbir şey yapamazsınız. Nasılsa kimse bize bir şey demez.” Diyorlar zaten. Bu hale ne denir? İş yapmamak, kendini düşünmek, vatandaşın hakkını gabzetmek, demek. Bu durum çeşitli şekillerde her konuda olabiliyor. Hele seçim zamanıysa… Allah rızası için hakkımızı koruyun. Fazladan bir şey istemiyoruz. Hibe de istemiyoruz. Sadece devletin vatandaşına verdiği hakları kolaylıkla kullanmasını sağlayın.

Vatandaşa dokunun, dinleyin… Hatta belediyeler, vatandaşın zor durumlarını çözecek gerçek bir birim açarak yardımcı olsun. Beyaz Masa zamanını doldurdu onlardan bir iş çıktığını görmedim. Belki tanıdıklarının işlerini yapmış olabilirler. Zaten başımıza ne geldiyse yandaşlardan geldi, gelmeye devam ediyor.

Yolcuyuz, misafiriz Dünyaya… Yalnız Dünyaya mı? Birbirimize de misafiriz… Bu gün konuştuğun insanı yarın yolcu etmeye gidiyorsun. Bu kadar değil; kendimize bile misafiriz. Kim, kim oluyor da biri hakkında ahkâm kesebiliyor. Bedenimiz, ruhumuzu misafir etmişken neyin peşindeyiz? Bir bedene bile sahip değilken hangi düşünceler içinde olabiliriz? Anlamıyorum.

Beni rahatsız etmeyin diyen koltuk sahibi… Hem de kalkacağı koltuğun sahibi… Koltuğun hakkını veremeyeceksen, bu vebali nasıl ödeyeceksin? Tasası bana düşmesin… Ne yaparsan yap… Zaten uzaktan kumanda ile gelmiş olacağını da düşünmüyor değilim. Her şey kayıt altında. Allah işini bilir. Kul hakkı diye bir şey var… Başka da diyecek söz bulamıyorum. Satır aralarına sıkışmış sözleri anlarsınız umarım.

Bu gün ve her zaman güneşin altın tozları sizleri bulutsuz gökyüzü ile kucaklasın.

İnsan yaşamı ya kaleme benzer, ya da silgiye. İz bırakan işler yaptığımızda yaşamımız kaleme benzer. İzleri silmeye çalıştığımızda silgi oluruz. Kalem değerlidir. Hediye olarak verilir. Hatta hatıra olarak saklanır. Kalemle eser bırakılır. Ve kalemler hep yaşar.

Silgiler ise farklıdır. Silgi hep birilerini, izleri, eserleri silmeye çalışır. Değerli silgi olmaz. Silgi hediye verilemez. Her kullanıldığında hem birini yok eder, hem kendini. İşte kalemle, silgi arasındaki fark budur.

Silgi sildikçe biter, kalem ise yazdıkça kalıcılaşır.

Yaşam kısa. 2002 yılını da geride bırakıyoruz. Birçok yaşadığımız, hafızamızın doğal işleyiş sürecinde silinip gidecek. Bazıları ise yer edecek. Anılaşacak. Kimi anı gülümsetecek, kimi de hüzünlendirecek. Zaman geçtikçe bu duygular da azalacak. Çünkü zaman her şeyi değiştirebiliyor.

Silmek kolaydır. Sildiğiniz anılar, kişiler, hatta fikirler bir hafıza boşaltmasıdır. Bir tepkidir. Ancak yapılan aslında ne somuttur, ne de soyut. Yokluğun soyutu, somutu olur mu? Fikir başka beyinlerde bir biçimde yaşar. Kişiler ya sağdır, ya da mutlaka bir ara yaşamıştır. Anılar ise mutlaka depreşirler. Kısacası, silinen pek bir şey yoktur, kendinden başka.

Yazmak ise zordur. Çünkü yapıcı, yaratıcı olan yazmaktır. Yazmak öyle bir şeydir ki, tarihte kalmayı sağlar. Çevremizde birçok insan silmekle meşgul. Kimi de yazmaya çalışıyor. Kimi de yazarken sildiğinin farkında değil. Tabii silmeye çalışırken yazıyı keskinleştirenler de olmuyor değil.

Ama düşünüyorum da, yazarken silmek mümkün mü? Herhalde değil. Daha doğrusu buna karar vermek hayli zor.

İnsan beyninin doğal bir silme süreci olduğuna göre, insanın da diğer taraftan yazmaya çalışması çok hoş bir eylem. Doğal da. Nihayet yaşam da soyut bir kavram. Ya varsınız, ya yoksunuz. Ama bir anlamda da sanal. Bir varsınız, bir yoksunuz. Arada sadece bir zaman dilimi var. Ve o zamanda hızla bir görünüm değişikliği gözleniyor. Arada çekilen fotoğraflara bakıldıkça geçen zaman fark ediliyor. Ya da uzun süredir görmediğiniz bir yakınınızdaki değişiklik fark edildiğinde.

Ancak insan beyninin doğal silme sürecine rağmen, ayrıca silme işlemi ne kadar kötü. Sanki katliam gibi bir şey.

Kalemin yaratıcılığına gelince. Kimi kalem şaheser yaratıyor. Kimi ise aceleci. Karga burga, okunaksız yazılarla okuyanın (ya da yaşayanın) suratını buruşturuyor. Yani her kalem de aynı yazmıyor. Kimi ise bir yazıyor, beğenmiyor. Tekrar özenle yazıyor. Sonra da bakıp bakıp keyifleniyor.

Silgi sildikçe biter, kalem ise yazdıkça kalıcılaşır.

Bu söz kime ait diye sorarsanız? Şimdi hayatta değil. Zincirlikuyu’da istirahat ediyor. Bir gün yolda eski bir arkadaşını görmüş. Arkadaşı "ne o vefasız, sildin bizi galiba" deyince, "silgi sildikçe tükenir, biter. Ben silgiye döndüm" demiş. Çok dokunaklı bulmuştum. Şimdi o arkadaşı da istirahata kavuşmuş olabilir.

Yaşam kısa. Hoş görü ve kalemin hikâyesi mutluluğun anahtarı olsa gerek.