Spor alışkanlığı her birey için oldukça önemli. Yaş ilerledikçe bu alışkanlığı edinmek kolay değil. O yüzden çocuğumuza spor yapma alışkanlığını şimdiden öğretmemiz gerekiyor.

Çocuklarımız neden spor yapmalıdır?.. Bu sorunun çok fazla cevabı var. Sporu çocuklar değil herkes yapmalıdır. Spor yapmak sağlıklı, zinde ve mutlu bir bünyenin yanında özgüven, sorumluluk, iyi bir psikoloji vs. gibi özellikler katacaktır.

Her zaman söylenir, spor yapan çocukların özgüveni tamdır. Pekala neden böyledir?.. Şu soru genelde sorulur: kendine güveni olanlar mı spor yapar, yoksa spor insanda özgüven duygusunun gelişmesine mi yol açar?.. Bana göre bu ikisi birbiri ile paraleldir. Sporda başarı, başarısızlık, başarabilme düşüncesi veya başaramama düşüncesi vardır. Başarıdan ve başarısızlıktan korkmayan kişiler özgüveni olan kişilerdir. Takım sporlarında özgüveni tam olan sporculara bakarsanız, riskin olduğu durumlarda inisiyatif alırlar, başarıyı veya başarısızlığı üstlenecek kadar kendine güvenleri vardır. Bu özgüven başarı ile sonuçlandığında, sporcunun kendine olan güveni daha da artacaktır.

Kısacası spor yapmak insana özgüven artışı sağlamaktadır. Hayatını mutlu sürdüren insanlara bakınız. Hayatla barışık ve kendisini seven insanlardır. Çevrenizde spor yapıp da hayata küs, kendisini vermiş, hayattan beklentisi kalmamış insan var mıdır? Buradan çıkacak sonuç şudur: Spor insanı hayata bağlar. İnsanın kendisini takdir etmesi hayata daha güzel, daha farklı bakmasını sağlar.

İnsanlar spor yaptıkları sırada, endorfin hormonu salgılarlar ki, insanlarda mutluluk ve özgüven duygusunu artırır. Başarılı insanların sahip olması gereken özelliklerden bir tanesi de sorumluluktur. Sosyal çevresinde veya iş hayatında daha başarılı olan insanlara baktığımız zaman göreceğiz ki, bu insanların sorumluluk duyguları gelişmiştir. Sporcunun antrenmana zamanında katılması, antrenörün verdiği görevleri saha içerisinde uygulayabilmesi, sporcu da sorumluluk duygusunu artıracaktır.

Antrenörün, sorumlu sporcuları takımında daha fazla tercih etmesi, bütün sporcuların sorumluk duygusunu artıracaktır. Bir sporcunun takıma, kulübe veya okula karşı kendisini sorumlu hissetmesi, sporcuda özgüveni ve sorumluluk duygusunu artırır. Spor hayatında aldığı sorumlukları yerine getirebilme becerisi gelişir ve bir kitleye karşı görevini tamamlayabilme yeteneği, o sporcuya spor hayatının dışında da fazlasıyla cesaret verir. Bu tip sporcular sosyal hayatlarında inisiyatif alabilirler ve başarıyı yakalama ihtimalleri her zaman diğerlerinden daha fazladır.

Gelelim spor yapan çocuklarımızın akademik başarılarına. Yukarıda yazdıklarımıza göre, spor yapan bir çocuğumuzun, ders başarısının düşme ihtimali sizce ne kadardır? Akademik başarı, çocuklarımızın kendisini sevmesi, hayatla barışık olması, özgüveninin tam olması, sorumluluklarının bilincinde olması ve başarabilme duygusunu bilmesi ya da bunu defalarca spor hayatında tatması sonucunda mutlaka artış gösterecektir. Başarısız bir öğrenci, spor yaparak akademik başarısını %100 oranda yükseltir demiyoruz, fakat başarılı bir çocuğumuzun spor yaprak başarısının belli oranda düşeceğini iddia eden insanların fikirlerine karşı çıkıyoruz. Başarısız bir çocuğumuz, ders çalışma alışkanlığı kazandırılarak ve bunu da spor ile beraber özgüven sorumluluk ve başara bilme duygularını kazandırmakla başarısının normalden daha fazla olacağı gerçeğini yine belirtmek istiyorum.

Çocuklarımızı spordan uzaklaştırmayalım. Akademik sınavlara mutlaka hazırlanacaklar ve o sınavlara girecekler fakat çocuklarımızın o sınavlarda daha başarılı olmasını istiyorsak çocuklarımıza spor yapacak zamanlar ayıralım. Bu konuda onları destekleyelim. Haftada 3 gün düzenli spor yapan çocuklarımız, akademik çalışmalarından geri kalmaz görüşündeyim. Anne ve babalar olarak gerekirse çocuklarımızın antrenmanlarına gidelim, onları destekleyelim, haftada 3 gün 2 saat sürecek bir spor çalışmasının çocuklarımıza fazlasıyla faydası olacaktır, görelim. Her şeyden daha önemlisi o çalışmalardan sonra çocuklarımızın zihni, bilgi için kullanılmaya her zamankinden daha müsait hale gelecektir. Bu da çocuğumuzun akademik olarak daha zinde ve dinç bir zihne sahip olmasını sağlayacaktır.

Son olarak:

AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR !..