Türkiye’nin yeni kapısı

Dün sabah Murat Kanpara anlattı:

Padişah bir gün tebdili kıyafetle, yani tanınmamak için kıyafet değiştirerek, veziriyle birlikte halkın kullandığı kayığa biner, karşıya geçmek ister. Kayıktaki biri, “bakla falı” bakmaktadır. Padişah da parayı uzatmış, “Bak bakalım, padişah şu anda nerede?” diye sormuş. Falcı, baklayı atar atmaz “Emredin sultanım!” diye ayağa fırlamış.

Padişah, falcıya, “Sesini çıkarma. Yarın saraya gel, benim saraya hangi kapıdan girdiğimi bil, sana bir kese altın” demiş. Padişah bunu söylerken, falcının, saraya yapılan yeni kapıdan haberi olamayacağını düşünmüş. Falcı ertesi gün saraya gitmiş, padişahın huzuruna çıkar çıkmaz, “Yeni kapınız hayırlı olsun!” demiş.

Murat Kanpara, 4.Murat döneminde yaşanmış bu olayı anlattı, arkasından ekledi:

“Pazar günü Türkiye’nin önüne açılan yeni kapı hayırlı olsun!”

Murat Kanpara, İzmit’te çarşı esnafının, emeklilerin ve cami cemaatinin nabzını iyi tutan önemli bir isim.

“Esnaf ve emekli, seçim sonuçlarını nasıl karşıladı?” diye sordum.

“Şaşıran” olmamış.

“İktidara haksızlık yapılıyor” diyen de çıkmamış.

Herkesin yüzü gülüyormuş.

Yeni bir dönem, yeni bir kapı

Evet, Türkiye’nin önüne pazar günü “yeni bir kapı” açıldı.

Asırlık bir kapı…

Tarihi bir kapı…

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuranlar tarafından imal edilen bir kapı…

CHP kapısı…

Bugüne kadar, çoğu kişi, ülkemizi kötü yönettiği için “ AKP kapısı”ndan çıkmak istiyor, ancak gönül rahatlığı ile gireceği “yeni bir kapı” bulamıyordu.

AKP iktidarı, vatandaşın girmemesi için o kapıyı, “CHP kapısı”nı sürekli kötülüyordu.

CHP’nin eski yönetimi de, çoğu kez bu kötülemeleri haklı çıkaracak kararlar alıyor, davranışlarda bulunuyordu.

CHP’de kasım kurultayında yaşanan değişim, yeni parti arayışında bulunan seçmenlere “umut” oldu.

Hani kurultay günlerinde değişimden yana olan partililerin kullandığı “CHP değişir, Türkiye değişir” sloganı vardı ya, işte o slogan 31 Mart yerel seçimlerinde gerçeğe dönüştü.

İktidar partilerinden ayrılmak isteyen seçmen, değişen CHP’yi “kapısından girmeye değer” buldu ve hiç tereddüt etmeden girdi.

Veya CHP’deki oy patlaması, bazı seçmenler yönünden şöyle de değerlendirilebilir:

Vatandaş öyle bunaldı öyle bunaldı ki, bedeli ne olursa olsun AKP kapısından fırladı çıktı, diğer partilerin haline şöyle bir baktı, en güvenilir bulduğu CHP’nin kapısını çaldı.

Ülke genelindeki seçim sonuçları bize bunu söylüyor.

Türkiye, artık “dünkü Türkiye” değil

Görüyor musunuz, Türkiye 10 ayda nereden nereye geldi?

14 Mayıs 2023 seçimlerinden sonra ne konuşuyorduk, bakın şimdi neler konuşuyoruz?

O günlerde Türkiye karanlığa gömülmüştü, insanlar yolunu bulmakta ve nefes almakta zorlanıyordu, işte bugün güneş açtı, umutlar yeşermeye, çiçek açmaya başladı.

Asık suratlar, artık gülüyor, gülümsüyor.

Kurtuluşu yurtdışında arayanların sayısı azaldı.

“Burası bizim vatanımız. Burada kalacağız, sorunlarımızı el birliğiyle çözeceğiz” görüşünde olanlar her geçen gün çoğalıyor.

Türkiye, artık “dünkü Türkiye” değil.

Tabii, pazar günü esmeye başlayan rüzgâr büyütülmeli.

Çok çalışılmalı, akıllı çalışılmalı, halkın güveni boşa çıkarılmamalı.

“Genel iktidar”a giden yolun taşları, sağlam döşenmeli.

Bu arada, halkın pazar günü kredi açtığı CHP’nin de “değişimini, dönüşümünü ve iç temizliğini” tamamlaması şart!