CHP ve İyi Parti yönünden, “özü başına” seçimlere girmek

“Özü başına”…

“Hür ve müstakil”…

Bu deyimler, siyaset dilimize yeni girdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sayesinde…

Akşener, 14 Mayıs 2023 seçimlerinin “6’lı Masa” yönünden başarısızlıkla sonuçlanması üzerine kürsüye çıktı, yerel seçimlere “özü başına, hür ve müstakil” gireceklerini söyledi.

Sonuna da ekledi, “Ya tarih yazacağız, ya da tarih olacağız.”

Hatırladınız değil mi, o günleri.

İşte Akşener’in o açıklamasından itibaren, bu iki deyim siyasetçilerin ağzında adeta sakız!

Daha önce zamanım olmamıştı, bu yazıyı yazarken araştırdım, “özü başına” Kırım Tatarlarına ait bir deyim.

Anlamı, “kendi kendine” demek.

Sözlükte, iyi anlamamız için anlamının altında bir de örnek kullanılmış:

“Öz başına toy yasap, tuvğanın yoq mı?”

Yani diyor ki:

“Kendi kendine düğün yapıyorsun, akraban yok mu?”

Çok ilginç.

Gerçekten düğün, “öz başına” yapılmaz.

Siyaset de öyle…

Birileriyle kol kola gireceksin, omuz omuza yürüyeceksin.

Ama İyi Parti daha yeteri kadar çoğalmamışken siyaseti “özü başına” yapmaya karar verdi.

“İttifak” içinde girdiği 14 Mayıs 2023 seçimlerinde yüzde 9.69 oy almıştı.

“Özü başına” girdiği 31 Mart 2024 seçimlerinde ise ancak yüzde 3.67 oy alabildi.

Demek, 2017’de Türkiye’nin 87’inci partisi olarak kurulan İyi Parti’ye, “özü başına-hür ve müstakil” seçimlere girmek yaramamıştı.

“Özü başına” seçimlere girebilmek ve başarılı olabilmek için daha “kırk fırın ekmek yemesi” gerekiyordu.

Geldiğimiz noktada, İyi Parti, “özü başına” olmadan önce çıktığı yükseklikten tepetaklak aşağıya düştü.

İtibarını ve seçmenini kaybetti…

200 parti kurucusundan yarısı da istifa etti.

Özetle, bu “özü başına” kararı, İyi Parti’yi yedi bitirdi.

CHP ve “özü başına” seçimlere girmek

Her şeyde bir hayır vardır, derler ya…

İyi Parti’nin “özü başına-hür ve müstakil” seçime girme kararı, en çok CHP’nin hayrına oldu.

CHP de 31 Mart seçimine “özü başına” girdi ve ortalığı silip süpürdü.

AKP’yi bile geçti, “birinci parti” koltuğuna oturdu.

CHP’nin, “özü başına” kararı nedeniyle İyi Parti’ye teşekkür borcu var.

Neden mi?

Eğer İyi Parti ile seçime girselerdi, İyi Parti yine daha önce yaptığı gibi ikide bir “şu şehri bu şehri benim oylarımla kazandınız” diye tutturacak, CHP’nin başının etini yiyecekti.

CHP, İyi Parti’den bile medet uman “ezik bir parti” konumuna düşecekti.

Yine CHP “özgüven” bunalımı yaşayacak, sürekli “başka bir partinin desteği olamadan seçim kazanamayan parti” olarak değerlendirilecekti.

İşte görüyorsunuz, CHP tek başına seçimlere girdi, “Türkiye’nin birinci partisi” oldu.

Demek başarmak mümkünmüş.

CHP, bu başarıyı, aday belirlemede çok hata yapmasına rağmen yakaladı.

Söylemek istediğim şu:

*İyi Parti, büyümesini henüz daha tamamlamadan “özü başına” seçimlere girdi, dibe vurdu. Özü başına seçimlere gireyim derken, “özünü” de kaybetti. Tarih yazayım derken, tarih oldu.

*100 yıllık CHP, İyi Parti yan çizince “özü başına” seçimlere girdi, pik yaptı, “birinci parti” oldu.

“Özü başına-hür ve müstakil” seçimlere girmek; CHP’ye yaradı, CHP küllerinden yeniden doğdu, İyi Parti’yi ise sıfırladı.