SİYASETİN BEDELİ… 

Siyaset alanına giren ve siyasetten bir şeyler bekleyen her insan öncelikle, hedefine nasıl ulaşabileceğini ve bunun için “maddi ve manevi” ne bedeller ödeyeceğini düşünmelidir!

Kimi, siyaset yoluyla Milletvekilliğini, kimi Belediye Başkanlığını düşünebilir. Her vatandaşın doğal hakkıdır bu.

Ama siyasete yönelen her kişi, kendi kendine iki temel soru sormalı ve yanıtını düşünmelidir;

Hedeflediğim görevlere uygun bir kişi miyim? LİYAKAT meselesi yani!

Bu mücadeleyi sürdürebilecek maddi olanaklarım var mı?

Ne var ki, çoğu kişi bu soruları sormaz! “Şansına ve kendisini mali olarak destekleyecek dostlarına sığınır!”

Şans bir yana, mali destekle amacına ulaştığında, o dostlarının kendisinden ne gibi karşılıklar bekleyeceğini de çok iyi düşünmelidir!

Örneğin; Belediye Meclislerinde, yasal ve teknik kuralları çiğnemek pahasına yapılan “İmar Plan tadilatları” bunun içindir!

Belediyelerde ya da bakanlıklarda “yandaş ve dostlara” sunulan ballı ihaleler bunun içindir!

Siyaset sahnesinde görünen görünmeyen tüm “kuralsızlık” örnekleri bunun içindir!

Bir siyasetçi için en büyük utanç, böyle bir “tutsaklığa” düşmektir!

Siyaset; “farklı çıkar grupları arasındaki çıkar mücadelesidir!”

Siyasetçi, “Kimden yana?” olacağına karar verebilmelidir!

Yanlış yola bir kez girildiğinde, o yoldan “kirlenmeden çıkabilmek” de kolay değildir!

Gelelim siyasal mücadelede harcanan paraya;

Gerçek anlamıyla “HUKUK DEVLETİ” kimliğinde, her siyasetçi siyasal mücadelede harcadığı her liranın hesabını vermekle yükümlüdür!

Ne var ki, bu hesap bizim ülkemizde kolay kolay sorulmaz!

“Tenceren dibin kara, benimki senden kara” örneği!

Siz, kimi siyasetçilerin bir seçim döneminde ne kadar, nasıl harcadığının sorgulandığına tanık oldunuz mu?

Devasa afişlerin ve onların büyük panolarda yer almasının bedeli nedir?

Bangır bangır müzik ve anons gürültüleriyle kent çevresinde dört dönen araçlara ne kadar ödeniyor?

Yoksa, vatandaşın vergilerinden mi harcanıyor?

Kimi belediye başkanlarının seçim öncesi, vatandaşa dağıtılmak üzere, belediye bütçesinden, milyonluk ihalelerle aldığı hediyeler yasal mı?

Gazetelerde bir haber, “Yerel seçimlerde 500 milyon dolar harcandı!” diyor!

Kim ne kadar harcadı? Hangi kaynaktan harcadı? Ya da kimler “sponsor” oldu? Bu soruyu sormak, bir “vatandaş” olarak hakkımız değil mi?

Akbelen Ormanları kurtuldu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milas’taki 190 parsel arazinin linyit madenine açılması için 11 Mart’ta “ACELE KAMULAŞTIRMA” kararını imzaladı. Ancak, daha sonra, AKP Muğla adayı Aydın Ayaydın’ın talebi ile “kararı geri aldığını” açıkladı!..

Ancak, Ayaydın seçimi kaybetti!

Şimdi, Akbelen Orman köylüleri soruyor olmalılar;

“Akbelen ormanları kurtuldu mu? Yoksa, Cumhurbaşkanı yeniden “acele kamulaştırma” kararı alacak mı?

Yaşayıp göreceğiz!..