11.5 milyon üyeli AK Parti mi 20 milyon üyeli Fenerbahçe mi ?

AK Parti’nin kayıtlı 11,5 milyon üyesi olduğunu söyleyen Recep Tayyip Erdoğan, 20 milyondan fazla üyesi olan Fenerbahçe'ye karşı açık bir tutum almıştı. Ali Koç'un başkan olmasından ötürü kulübü cezalandırmayı düşündüğü iddia edilen Cumhurbaşkanı, son seçimden sonra 11,5 milyona, 500 bin kişilik CHP'ye yenilirken, kendi öz eleştirisini yaptı. Partisini acilen topladı, olayı masaya yatırdı.

Ancak unuttuğu bir şey var, Fenerbahçe camiası tabii ki AK Partili, CHP'li, MHP'li birçok siyasi insanın gönül verdiği bir kulüp. Ancak zor durumda kalan AK Partili olup, Fenerbahçeli de olanlar vardı. Arada kaynadılar…

Bir tarafta Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafta kulübün arması. Doğal olarak en büyük zararı Fenerbahçe gördü. Yıllarca şampiyon olamadı, bu sene büyük bir patlama yaptı. Ancak seçim gününe kadar birçok engelle karşılaştı. Trabzon'da yaşananlar ortada. Dolayısıyla dört takım arasında siyasete en çok kurban olan kesinlikle Fenerbahçe'dir. Belki Aziz Yıldırım Başkan olsaydı bu kadar üzerine gidilmezdi. Ali Koç açık ve net şekilde bir tavır koydu. Şana kadar da ligden çekilmeyi düşünüyordu. Devam kararı aldı.

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Türkiye'de sporla siyasetin bu kadar iç içe girmesi, aslında Fenerbahçeli olan Recep Tayyip Erdoğan'ı bile kulübe soğuk bakar hale getirebiliyor. Bence Fenerbahçe asıl şimdi mücadeleye başlamalı. Dört takım arasındaki şartlar eşitlendi, ama siyasi anlamda.

Yani bu iş siyasetle devam ediyorsa, CHP birinci parti olduğuna göre, Fenerbahçe'nin de açık ara şampiyon olması gerekir gibi bir mantık yürütülebilir. Çünkü Galatasaray'da iki büyük isim Göksel Gümüşdağ ve Abdurrahim Albayrak, her zaman etkili olmaktadır. Türkiye'de siyasi dengeler tamamen alt üst olurken, bakalım CHP spor kulüplerinde nasıl bir rüzgâr estirecek.

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Şanlıurfa'yı ele geçiren muhalefetin takımı Şanlıurfaspor, AK Parti'nin takımı olan Sakaryaspor ile karşılaştı ve 2-0 kazandı. Seçimden sadece iki gün sonra siyaset sahalara iner mi? Tabii ki iner. Hatta 2 güne bile gerek yok. Seçim sonuçlandığı gece siyaset spor sahalarına tekrar indi bile... Fenerbahçe'yi CHP'li gören, Galatasaray'ı AK Parti'li gören, Beşiktaş'ı CHP'li gören bir zihniyet, bu üç tarihi kulübü de tarihin tozlu laflarına kaldırmak üzere. Ali Koç'un Recep Tayyip'i sevdiği söylenemez, Recep Tayyip'in de Ali Koç'u çok sevdiği söylenemez. Ama nedense Gölcük'te Ford adıyla üretim yapılırken, Recep Tayyip direksiyona geçiyor, Ali Koç da muavinlik yapıyor. Bunun ismi bence Sazan Sarmalıdır. Ali Koç'u bilemem ama, Fenerbahçe camiası acilen ligde kalmayı, kaçmamayı, inadına mücadele etmeyi kararlaştırmalıdır. (Kararlaştırdılar)…

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11,5 milyon üyesiyle Cumartesi günü hava atan Cumhurbaşkanı, Pazar günü 500 binlik CHP'ye yenilince, bunun başka bir açıklaması var mı bilmiyorum? Demek ki 11 milyon kişi sandığa gitmemiş veya bunlardan 5 milyonu gidip, CHP'ye oy atmış. Sadece rakamlarla yol alırsanız, sandıkta böyle bir yanıt alırsınız.

Bunun için “Büyük lokma ye, büyük konuşma!” demiş atalarımız. Şimdi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da bir öz eleştiri yapma zamanı geldi. Kulüpleri, hangi parti olursa olsun siyasete uşaklık ettirdikçe, Türk futbolu bir adım ilerleyemez.

AK Parti'nin 22 yıllık yerel iktidarı bitti.

TFF'nin 101 yıllık iktidarı devam ediyor.

Nedense TFF'ye kimse dokunamıyor…

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