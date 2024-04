Ne ben, ne Göztepe, ne Kocaeli, ne Sakarya, ne Türkiye bu maçı unutamayız

38 yıllık meslek yaşantımda böyle bir maçı ilk defa izliyorum. Statta müthiş görüntüler vardı. Çok iyi tanıdığım Bulgar teknik adam Stoilov, sezon başı Kocaelispor'a gelmek istemiş, ancak masaya bile oturulmamıştı.

Hikmet Karaman'la el sıkışılmış, sonra Ertuğrul Sağlam göreve getirilmişti. İşte o Stoylov ligin ilk yarısının ortalarına doğru Göztepe'yi devraldı. İnanılmaz bir seri yakaladı. İkinci sıradaki Kocaelispor'u beşinci sıraya iterken, kendisi ikinci sıraya yükseldi. İşte Kocaelispor böylesine bir rakibi İzmit'te ağırladı.

İlk yarıdaki deplasmanda 1-0 yendiği Göztepe'yi bu kez yıllarca unutulmayacak, hafızalardan silinmeyecek, adeta destan havasıyla 3-2 yenerken, dünyada çok az rastlanacak bir olay yaşandı. Göztepe maçının ilk yarısı boyunca Kocaelispor'u adeta kalesine hapsetti. Bizden iki gömlek üstün rakip takım, devre arası da takviyelerle süper ligde bile ilk beş sıraya oynayacak bir takım haline gelmişti.

Kocaelispor ise çalkantılarla dolu, teknik adamını göndermiş, başkanını da göndermiş, yepyeni bir kan değişikliğine gitmişti. Recep Durul son derece zor ortamda başkanlık koltuğuna oturmak zorunda kaldı, ancak profesyonel iş insanı ve sporcu yaklaşımıyla futbolcuları birer ikişer motive etti. Seçim arası ve milli aradan sonra da takımın toparlanmış hali dikkat çekti, ancak ilk yarıdaki Göztepe gözümüzü korkuttu.

Hani yenilsek de bu takımı yenmek zor diyebilecektik. Fakat Mustafa Gürsel gerçekten sihirli bir dokunuşta bulundu. Barış ikinci yarı oyuna başlayınca forvet hareketlendi, bu benim beklediğim bir şeydi.

Aynı şekilde kaleci Gökhan da yediği gollerde çok hatalı değildi. Dakika seksenlere geldiğinde bir sayılmayan gol haricinde 2-0 mağlup durumdaydık. Emir bile bu maçta hata yaptı, o da yorgundu, milli takımdan gelmişti.

Ancak inanılmaz bir şey yaşandı, Amaral ile başlayan penaltılar zinciri yedi dakika uzatılan maçı adeta unutulmaz maçlar arasına taşıdı. Deplasmanda beş maçtır yenilmeyen Göztepe adeta yenilgiyi bile unutmuştu. Ancak gerçekten cesur, dirayetli hakem Alper Barış Saka sayesinde futbol adaletini buldu.

Pazar günü seçimle Türkiye bambaşka bir havaya bürünürken adeta 80. dakikadan sonra da Kocaelispor bambaşka bir havaya büründü. Göztepe gibi gerçekten şampiyon Eyüp'ten bile daha iyi bir takımı dize getirdi.

Maça gelen 2000 Göztepeli'ye çok ağır bir yenilgi yaşattı. Türk futbol tarihine geçti ve usta Candeias gerçekten de müthiş üç penaltıyı müthiş üç vuruşla gole çevirirken, dünyada birçok futbolcuya nasip olmayan bir ustalık gösterdi. Hat-trick yaptı.

En güzeli de, İzmir'de ana avrat küfreden Göztepeliler'e en güzel dersi verdi. Kocaeli kenti, Kocaeli taraftarı işte budur. Güzel İzmir'in iyi takımı Göztepe'de, ona yakışmayan kimi taraftar grupları da sanırım dün gece güzel bir ders aldılar.

Kocaeli her zaman her kentten daha modern bir kenttir. Dünyanın ilk başkentidir. Burada her zaman devrim yapmıştır.

Göztepe'ye de nasıl bir devrimci olduğunu göstermiştir. Maç öncesi Fatma Kaplan Hürriyet'in iftar jesti ise gerçekten unutulmayacak görüntülere sahne oldu. Orucunu açmadan maça gelen taraftar böylece iftarı da statta yaptı.

Göztepe'nin de yenilmeme orucuna son verdi. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Müthiş görüntülerle müthiş bir maç yaptılar.

Ve TFF'ye bu iki takımın da süper ligde olması gerektiğinin altını çizdiler. Eyüp Spor değil, Kocaelispor'da, Göztepe'de, Sakaryaspor'da süper lige acil çıkması gereken takımlardır. Tribünlerin görüntüsü sanırım TFF'nin de kafasına dank etmiştir.

Tebrikler Körfez'in bize bayramı erken yaşattınız.