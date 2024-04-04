Çoğu kişinin kafasında bu soru var.

“Erdoğan, şimdi ne yapacak?” sorusu…

Öyle ya, kendisini “yenilmez” kabul ediyordu, yenildi.

Partisi 22 yıldır hep zirvedeydi, şimdi ikinciliğe düştü.

“Ben ne söylersem söyleyeyim, millet inanır, yine bini seçer” diye düşünüyordu, 31 Mart’ta, “Milletin, söylediği her şeye inanmadığını” gördü.

Sonra…

Vatandaşın dinle aldatılamayacağını anladı.

“Bana oy vermezseniz, hizmet alamazsınız” tehdidi de boşa çıktı.

Sosyal yardım dağıtarak milletin gözünü boyama da…

Devletin gücünü tarikatlarla paylaşması da işe yaramadı.

Özetle…

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün çabalarına rağmen bu defa şapkadan tavşan çıkaramadı.

Böylece, “Erdoğan yenilmez. Ne yapar eder seçimi yine kazanır” önyargısı kırıldı, tuz buz oldu.

Erdoğan, seçim sonuçlarını nasıl değerlendirdi?

Erdoğan, AKP Merkez Yürütme Kurulu’nda seçim sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

*AKP olarak oy oranımız yüzde 44.3’ten yüzde 35.5’e, Cumhur İttifakı olarak ise yüzde 51.6’dan yüzde 40.5’e geriledi. Parti ciddi bir oy kaybı yaşadı. Bunun temel sebebi, 10 ay önce AKP’ye oy veren seçmenin bu sefer sandığa gitmemesi.

*Açık söylüyorum, şahsım dâhil bu masanın etrafında oturan hiçbir arkadaşım, 31 Mart seçim sonuçlarının sorumluluğundan kaçamaz.

*Nerede bir eksik, hata, kasıt veya ihanet varsa, üzerine gitmek boynumuzun borcudur. Diğer türlü, Allah korusun, daha büyük felaketlerin, daha sarsıcı kayıpların yaşanmasına mani olamayız.

*Ya başından sonuna kadar işimizi dört dörtlük yaparız ya da çok daha ağır bedeller ödemekten kurtulamayız. Ya milletimizle olan gönül köprülerimizi yeniden güçlendiririz ya da eleştirdiğimiz partilere benzemekten kendimizi alıkoyamayız. Hiç kimsenin 22 yıllık birikimi, 22 senelik zorlu bir mücadeleyi heba ve heder etmesine izin veremeyiz, buna müsaade etmeyeceğiz.

Erdoğan’ın seçim değerlendirmesi, gerçekçi mi?

Erdoğan’ın sözlerini okudunuz…

Seçim sonuçlarıyla ilgili “gerçekçi bir analiz” yok.

“AKP’li seçmen bu defa sandığa gitmedi” diyor.

“Hiç kimse sorumluluktan kaçamaz” diyor.

“Eksik, hata, kasıt ve ihanet varsa üzerine gideceğiz” diyor.

“Milletimizle olan gönül köprümüzü yeniden güçlendireceğiz” diyor.

“Hiç kimsenin 22 yıllık mücadeleyi heba ve heder etmesine izin vermeyiz” diyor.

Diyor da diyor…

Toplayın hepsini, bir “incir çekirdeği” etmiyor.

Hiç iktidarın temel yanlışlarına değinmiyor.

Hiç özeleştiri yapmıyor.

Kendine hiç ama hiç toz kondurmuyor.

“Devletin temel düzenini bozduk” demiyor.

“Kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırdım, tüm kuvvetleri kendimde topladım” demiyor.

“Üretim ekonomisinden iyice uzaklaştım, borç ekonomisine sarıldım” demiyor.

“Eğitimi dinselleştirdik, bilimsel eğitimden iyice uzaklaştık” demiyor.

“Laiklik ilkesini iyice ayaklarımızın altına aldık” demiyor.

“Kurum ve kurallarını ortadan kaldırdık, devleti ahbap çavuş ilişkileriyle yönetiyoruz” demiyor.

“Hukuk devletini rafa kaldırdık” demiyor.

“Vatandaşı enflasyona boğdurduk” demiyor.

“Gençlerimizi işsizliğe mahkûm ettik” demiyor.

“ Türkiye’yi borca boğduk” demiyor.

Daha hangi birini yazayım?

Hiçbir şey sebepsiz değildir.

Her şeyin bir sebebi vardır.

Eğer Türkiye bugün evrensel kriterlerde yerlerde sürünüyorsa, bir nedeni vardır.

Eğer AKP 31 Mart seçimlerinin sonunda “ikinci parti” konumuna düşmüşse, bunun da bir nedeni vardır.

Erdoğan’ın önünde iki yol var

Lafı fazla uzatmaya gerek yok.

Geldiği noktada Erdoğan’ın önünde iki yol var.

Ya bugüne kadarki hatalarından dönecek, “siyasal İslam” sevdasından vaz geçecek, tahrip ettiği devletimizin kurumlarını yeniden yapılandıracak, Cumhuriyet’in temel ilkelerini ilke olarak benimseyecek, tarikatlarla yol yürümeyi bırakacak, yeniden üretim ekonomisi diyecek, hukuktan ve adaletten sapmayacak, bilimsel eğitime ve liyakate önem verecek…

Yani halkımızı rejim konusunda korkulu rüya görmekten vazgeçirecek ve Türkiye’yi çağdaş ülkeler çizgisine oturtacak…

Ya da, evet ya da, mevcut yolunda yürümeye devam edecek, Saddamlaşacak.

Halkımıza hayatı zehir edecek.

Biz, Erdoğan’ın “birinci yolu” tercih etmesini diliyoruz.

Bu, ülkemiz için de kendisi için de daha hayırlı olur.