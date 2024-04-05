RAMAZANIN ÖZÜNE UYMAK

Bu makale 2009 yılında yayınlandı. O tarihten bugüne değişen veya değişmeyen durumlar varsa kıyaslamanız için yeniden yayınlıyorum.

On bir ayın sultanı Ramazanın son günlerini yaşıyoruz. Bu ay bir ibadet ayı olduğu kadar arınma ve toparlanma ayıdır da.

Dinimize ve geleneklerimize göre bu ayda insanlar daha hassas olmaya, sevgi, saygı ve hoşgörü içinde davranmaya, sabırlı olmaya çalışırlar. Daha doğrusu çalışmaları gerekir.

Bu ayın bir özelliği de merhametli davranmak ve daha dürüst olmaktır.

Gazetelerde okuyor, televizyon haberlerinden duyuyorsunuz.

Ramazanın gelişi ile birlikte şekere, ekmeye, peynire, zeytine nerede ise iğneden ipliğe her şeye bir zam fırtınasıdır gidiyor.

Piyasada uygulanan bu aşırı zamları gerektirecek bir sebep ve durum yoktur.

Bu düpedüz fırsatı ganimete dönüştürmektir.

Daha ileri ve gerçek tabirle düpedüz, aleni soygundur.

Bu haksız ve insafsız soygun kan emiciliğin ta kendisidir.

Hem oruç tutacak ve ibadet edecek görüneceksin hem de fakir fukaranın bir kaşık çorbasına el uzatacaksın. Yani tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyeceksin.

İnsanı kandırabilirsiniz ama Allah'ı kandıramazsınız ki!

Bu durumdan herkes şikayetçidir. Ama maalesef bir tedbir, gerçekçi denetim ve kesin çözümde ortada yok gibidir.

Vicdan, izan, akıl ve insaf ortak toplumsal ölçü olmalıdır. Denetim de başta gelen şart olmalıdır.

Bu ay insanların mutat alışkanlıkları değişmektedir.

Yeme içmelerini terk etmek alışkanlığını birdenbire değiştirmek zordur. Bu nedenle özellikle iftar vakitlerinde sabırlı ve dikkatli olma mecburiyetindeyiz.

İftara yetişeceğim duygusu ile trafik karmaşası ve anarşisi yaşamamalı ve yaşatmamalıyız. Bir anlık acelecilik ve dikkatsizlik telafisi mümkün olmayan yaralar açıp başkasının malına ve hayatına zarar vermemelidir.

Bu ayda iftar yemeklerinde olsun, fakir, fukara ve işsize yardımlarda olsun yapmacık davranış ve şovdan mutlaka kaçınılmalıdır

Yardım ve yardımlar Allah için gizlice yapılmalıdır. İnsanların onuru incitilmemelidir.

Birilerinin reklamı ve siyasi rantı için yapılmamalıdır.

Bunu desinler için yapanlar bilsinler ki inancımıza göre yaptıkları boşa gidip, günah işlemektedirler.

Her zaman olması gereken sevgi, saygı ve hoşgörü elden bırakmamalıyız.

Bu duygu ve düşünceler ile Ramazan ayını ve şimdiden Bayramınızı sağlık ve mutluluk içinde geçirmenizi diliyor, tebrik ediyorum.