KAVAK YELLERİ… 

Kavak, ülkemizde gidilen her yerde vardır. Ancak çok tuhaftır ki ekteki fotoğrafta görüldüğü gibi doğal yayılışı dünya karasının belirli bir kısmındadır.

'Kavak Ağacı'nın bilimsel adı "Populus" dur. Bu kelime Latince kökenlidir ve "Halk" demektir. Örneğin 'Karakavak'ın bilimsel adı ''Populus nigra'dır.

Kavak ağacı, orman açısından fakir ülkelerde adeta büyük "nimet" durumundadır. Çünkü doğal ormanlar üzerindeki baskının azaltılmasını sağlar. Bu nedenledir ki özellikle Yakındoğu'nun ormansız yörelerinde kavak adeta 'kutsal' konumdadır.

Peki, onu diğer ağaçlardan ayıran önemli özellikler nelerdir?

İnanılır gibi değil ama 35 kadar türü vardır,

Birçok orman ağacında çok zor olmasına karşın 'Titrekkavak' hariç diğer bütün kavak türlerinin çelikle çoğaltılması çok kolaydır. Üstelik çelik yoluyla gelişen bir fidandan oluşmuş her ağaç türü normal gelişimini sağlayacak toprak ve iklim şartlarında ana ağacın bütün özeliklerine sahip olur. Halbuki tohumdan oluşan ağacın birtakım özellikleri ana ağaçtan farklıdır. Bu durum bir çocuğun ana veya babasına belli ölçülerde benzer olması gibi bir olaydır.

Odununun özellikleri, çeşitli ortamlara uyumu, gelişimi, hastalıklara direnci gibi konularda olumlu özelliklere sahip dişi ve erkek kavaklar arasında laboratuar şartlarında yapılan yapay döllemeler ile melez kavaklar elde edilir. Bunlara klon denilir ve bunlardan fidan üretimi sadece çelik yoluyla yapılır. Bu yöntem o kadar yaygındır ki örneğin yöremizdeki kavak ağaçlandırmalarının tamamına yakınında İtalya'da üretilmiş I-214 klonu kullanılmıştır.

Kavak ağacının odun üretim kapasitesi orman ağaçlarına göre çok yüksektir. Örneğin İtalyada kavak ağaçlandırmalarında genel ortalama artım 18,6 m3/ha/yıl düzeyindedir. (Yurdumuz ormanlarındaki ortalama artım ise ancak 2 (iki) m3/ha/yıl seviyesindedir.)

Gelişimi çok hızlı olduğundan oluşturduğu ürününden faydanılması için gereken süre kısadır.

Farklı toprak ve iklim şartlarına uyum yeteneği çok yüksektir.

Odununun kullanım çok yönlüdür.

Ağaçları arasında ara tarım yapılması mümkündür.

Kavaklar dioiktir, yani bir kavakta ya dişi ya da erkek çiçekler bulunur. (Sadece 'Populus lasiocarpa' monoik yapıdadır, yani erkek ve dişi çiçekler aynı ağaç üzerindedir. Bazı Titrekkavak, Karakavak ve Euramericana hibritleri de böyledir. )

Olgun ve açıkta olan kavak ağaçları her yıl, zamanı geldiğinde 700 bin kadar tohum üretir. Bunlar pamukumsu yapıda, son derece hafif madde ile kaplı olduklarından rüzgarlarla kilometrelerce uzağa ulaşabilirler. (Bu nedenle Anglo-Sakson ülkelerde kavak, "pamuk ağacı" olarak tanımlanmaktadır)

Bazı ülkelerde 'Kavak ağacına' saygınlık konumunda verilen değer şaşılacak derecededir ve şiirlere konu olmuştur. Bunun bir örneği Alman şair Bertolt Brecht'in 'Karlsplatz'ın kavak ağacı' isimli şiiridir. Şair, bu şiirinde İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında Berlin'de, halkın ısınma sorunu nedeniyle kesilmemiş ağaç kalmamış iken 'Karlsplatz' meydanındaki 'Kavak ağacının' bir tek dalına bile dokunulmamış olmasını bu şiirle ortaya koymuştur.

TDK sözlüğüne bakarsanız 'kavak yelleri' realiteden uzaklaşmaktır. Kavak ağacına daima yakın olun ama yeline kapılmayın.

Dünyada kavak bulunan yerler.