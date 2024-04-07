Bamya tohumlarını ekme zamanı ve bakımı

Saygıdeğer okuyucularım bu yazımda sizlerle bamya tohumlarını ekme zamanı ve bakımıyla ilgili bilgileri paylaşacağım.

Bamya soğuktan pek korkar, sıcak ve ılık iklimi yerlerde yetiştirilir. Süzek ve kirli kumlu toprakları sever. İlkbaharda hava sıcaklığı 16 dereceli olduğu vakit bamya tohumu ekilmelidir. Ekim zamanı olarak Nisan ortaları veya Nisan sonları bamya tohumlarını ekmek için uygun zamanlardır.

Bamya tohumunun ekildikten sonra kolayca çimlenebilmesi için, toprağın iyi hazırlanmış ve nemli olmasını ister.

Memleketimizde bahçelerde ve kırlarda olmak üzere iki şekilde bamya yetiştirilmektedir.

Bahçelerde yetiştirilen bamyalar sulandığı halde tarlalarda yetiştirilenler sulanmaz. Bahçelerde bamya ekimi şöyle yapılır: İyice işlenmiş ve gübrelenerek hazırlanmış olan bahçe toprağı ya masuralara veya küçük çukur tavalara bölünür. Masuraların birbirinden aralığı 1 metre kadar olmalıdır. Bunların her iki kenarlarına birer bahçıvan kazığı vasıtasıyla açılan deliklere iki üç adet bamya tohumu atılır.

Tohumlar 3, 4 santimden daha fazla derine düşmemelidirler. Tohumların kolaylıkla çimlenmesi için 24 saat kadar su içerisinde bırakmak çok isabetli olur. Ayrıca bamya ekilen toprağın bir yağmurdan sonra yüzünün kaymak bağlamaması için çürüntü atılması faydalıdır. Bamya tohumları çimlenme güçlerini iki, üç sene müddetle muhafaza ederler.

Bamya hastalık ve zararlıları:

1.Mantari hastalıklar:

Külleme ( Erysiphe cichoriecearum)

2.Virüs hastalıkları: Bamya virüsü.

3.Nema totlar:

Bu hastalıklar görüldüğünde zaman kaybetmeden mücadeleye başlanmalı ve hastalıkların önü alınmalıdır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere saygılar sunarım.

Ayrıca tüm okuyucularımın önümüzdeki çarşamba günü başlayacak olan mübarek Ramazan bayramlarını kutlar, sağlık, mutluluk, ve huzur dolu nice bayramlar temenni ederim.