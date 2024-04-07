Yaşlanıyor ve yalnızlaşıyoruz

Türkiye giderek yaşlı bir ülke haline geliyor.

Daha birkaç yıl öncesine kadar genç bir nüfusa sahibiz diye övünürken, bugün yaşlı bir ülke konumuna geldik.

2013- 2023 yılları arasında Türkiye’de nüfus artış hızı 2013 de % 015 iken, pandemi döneminde yani 2019’da bu oran % 05’e düşüyor, 2022 de tekrar yükselişe geçiyor.

2023 de ise nüfus artış hızı % 01’e düşüyor.

Nüfus artış hızının düşmesinin ön önemli nedeni ekonomik kriz. Gençler evlenmiyor, evlenemiyor. Ortalama evlilik yaşı 35 olarak söyleniyor. Evlenen çiftler çocuk yapmıyorlar. Yapanlar da bir çocuk yapıyorlar.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan daha önceki yıllarda vatandaşlara en az üç çocuk yapın derken, son zamanlarda bu cümleyi ağzına almıyor, alamıyor. Vatandaş bir çocuğa bakamazken üç çocuğa nasıl baksın? O eskidendi “Çocuğu veren Allah rızkını da verir.” Gibi bir anlayış.

Nüfus artış oranının düşmesinin nedenlerinden biri de boşanma oranlarının çok yüksek olması. Her yıl boşanmalarda bir artış görülüyor. Evliliklerinin ilk birkaç yılında çiftler çocuk yapmıyorlar. Nedeni de evliliklerinin rayına oturup oturmadıklarını bekliyorlar.

Boşanmaların nedeninin çoğu da ekonomik.

Boşanmaların ve çocuk sahibi olmamalarının bir nedeni de işsizlik. İşsiz insanlar nasıl evlensinler, nasıl çocuk sahibi olsunlar!

Sayın Cumhurbaşkanı üniversite öğrencileri ile bir söyleşisinde gençler “İş bulamamaktan” şikayet ettiklerinde;

Her üniversite mezunu iş bulacak diye bir şey olamaz.” demişti Sayın Cumhurbaşkanı.

Sormak gerekir. O zaman her ilde neden üniversite açıyorsunuz?

Emekliler günlerdir bağırıp çağırıyorlar. “Açız, geçinemiyoruz, bittik, mahfolduk” diye. Emeklilerin bu sesini siyasi iktidar ve Sayın Cumhurbaşkanı duymuyor, duymazlıktan geliyor. Korkarım, Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp emekliye bakmak zorunda değiliz diyebilir.

Ha… Şimdi size bir soru sorayım. Sayın Erdoğan memurlara yüksek oranda zam yaparken, emeklilere neden zam yapmıyor?

Ben söyleyeyim mi?

Birincisi emekliler gözden çıkarılmış.

İkincisi bu emeklilerin çoğu 22 yıllık AKP iktidarından önce emekli olanlar

Memurlara neden yüksek oranda zam yapıyor? Çünkü 22 yıllık iktidarı döneminde tüm devlet dairelerine kendi adamlarını aldı. Bu da benim komplo teorim. Biraz gerçeklik payı var sanıyorum.

Eğer Sayın Cumhurbaşkanı emeklileri gözden çıkarmasaydı seçime giderken bayram ikramiyesini iki bin liradan üç bin liraya çıkarmazdı. Bu artışı en az beş bin yapardı. Belli de olmaz seçime bir hafta kala beş bin yapabilir.31 Marta az bir süre kala emekliyi sevindirebilir. Gerçi beş değil yirmi beş bin verse ne olur? Bir kilo et olmuş altı yüz lira.

Türkiye yaşlı bir ülke haline geldiği gibi, yalnızlaşıyor da. Bugün 5,5 milyon insan yalnız yaşıyor. Bir insan neden yalnız yaşayabilir? Kendine bir yuva kuramadığı için olabilir mi? Yine başa döndük. Ekonomik kriz gençlerin evlenip, bir yuva kurmalarına engel oluyor. Genç zar zor bir iş sahibi oluyor. Aldığı 20 bin lira ile nasıl evlensin?

Eşini kaybeden veya her hangi bir nedenle eşinden ayrılanlar ikinci bir evliliği düşünmüyorlar. Çevremde yalnız yaşayan o kadar insan var ki! Siz de bunu görebilirsiniz.

Sosyalleşmeyen bir toplumda huzur olmaz, mutluluk olmaz.

Mutlu ve huzurlu günler dileğiyle…