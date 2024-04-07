MERALARA NASIL ÇÖKTÜLER? 

“Demokratik bir Hukuk Devleti”nde Anayasa ve Yasalara koşulsuz uymak esastır.

4342 sayılı Mera Kanunu 4. Maddesi aynen şöyledir; “Mera, yaylak ve kışlakların kullanım hakkı bir veya birden çok köy veya belediyeye aittir.”

Neden?

Çünkü, köy yaşamı tarım ve hayvancılık üretimine dayalıdır. Köy hayvanlarının beslenme alanı da meralardır.

Meralar, alınıp satılamaz!

Yoksa, hayvansal üretim olamaz.

Ancak, “Siyaset Oyunları” bitmez, tükenmez!

2004 yılında çıkarılan 5216 sayılı Büyükşehir Yasası ile, daha önce çıkarılan 3030 sayılı yasa yürürlükten kaldırıldı.

Sonra, 2012 yılında 6360 sayılı Bütünşehir Yasası çıkarıldı.

İşte, bu yasaya göre; köyler “mahalle” oldu ve ilçe belediyelerine bağlandı.

Ve; Meralar belediyelerin tasarrufuna geçti.

Böylelikle “Meralara çökme eylemleri” başladı!

Örnek mi?

Bursa-Karacabey’e bağlı Hürriyet Köyü.

Bu köyde Balkan göçmenleri yaşıyor. Ta 1951 yılında, kendilerine tahsis edilen toprakların bedelini ödeyerek tapularını almışlar. Yıllarca tarım ve hayvancılıkla yaşamlarını sürdürmüşler.

Sonra, “Bütünşehir Yasası” ile meraları Karacabey belediyesine geçmiş. “Olsun, yine biz kullanacağız ya” demişler.

Ama bir gün bakmışlar ki, Karacabey Belediyesi meralarını üç ayrı şirkete satmış!

Tam 14 ay önce, Karacabey’e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dertlerini anlatmışlar! Cumhurbaşkanı, orada bulunan milletvekillerine sormuş; “Kim bu belediye başkanı?” diye.

Efendim, bizim partinin belediye başkanı, demiş vekiller.

Cumhurbaşkanı da; “Çözün bu sorunu” diye talimat vermiş! Ama sorun çözülmemiş.

Çünkü, sorunun kaynağında 2012 yılında çıkarılan, 6360 sayılı Bütünşehir Yasası var!

Kent rantlarına doyamayanlar, şimdi de “köy rantları” ile semiriyorlar!

Ülkemizde “Hayvancılık” neden hızla geriliyor? Neden yabancı ülkelerden canlı hayvan ithalatı yapıyoruz? Neden köylerdeki nüfus hızla azalıyor? Neden belli başlı tarım ürünlerimizi ithal ediyoruz?

Üretimi büyük ölçüde yok ettiler!

“Yandaş firmalar” dünyanın dört bucağından tarım ürünleri ve hayvan ithalatı yapıyorlar! Onlar çok güzel para kazanıyorlar.

Ama, Türk köylüsü perişan!

MERALAR, “çıkar hesapları” ile talan ediliyor!

Benim çocukluk ve gençlik yıllarımda, Çayırköy karpuz-kavun üretim merkeziydi. At arabaları ile karpuz kavun alır, yaz boyunca tüketirdik.

Her Perşembe günü çevre köylerden büyük sepetlerle gelen meyvelerle büyüdük. Şimdi, bu güzellikler yok oldu.

Köy meralarında siteler, villalar yükseldi!

Ne köy kaldı ne de köylü!

Yaban ülkelerden gelen ürünlerle beslenmeye çalışıyoruz!

Üretmeyen ve yaşam pahalılığı ile tüketemeyen bir garip ülke olduk.

Ve ne yazık ki, en büyük ticaret ülke varlıkları üzerinden çıkar sağlamak oldu!

Meralarımız, en değerli ormanlarımız, bir yağma düzenini kurbanı oluyor. Özellikle de yabancılara topraklarımız satılıyor.

Bu yüzden, köylümüz de, emeği ile yaşamaya çalışanlar da emeklilerimiz de yoksulluğun pençesinde kıvranıyor.

Bir gün bu hoyrat ve insanı yok sayan anlayıştan kurtulup, uygar ve hakça bir yaşam özlemine kavuşmanın dileğiyle…