İmam, ayıldı mı?

“İmambayıldı” yemeğini sever misiniz?

Türk mutfağının eşsiz bir lezzetidir.

Ana malzemesi patlıcandır.

Soğan, sarımsak ve biberle zenginleştirilir.

Pişirilirken zeytinyağı kullanılır.

Patlıcan düşkünlerinin, vazgeçilmezidir.

Ben sevmem.

Patlıcanı severim, ama “imambayıldı”yı sevmem.

İsminden dolayı…

İtici geliyor bana.

Samimi dindarlara, gerçek din adamlarına ve imamlara saygım sonsuz.

Sözüm, kinim ve öfkem; sahtelerine.

Dinimizi, siyasi ve ticari çıkarı için kullananlara…

Halkımızı dinle aldatanlara…

Din satarak geçimini sağlayanlara…

Ahlaksızlıklarını dinle örtenlere…

“Tarikat Siyaset Ticaret”…

Yukarıdaki ara başlık, 24 Ocak 1993 tarihinde katledilen Uğur Mumcu’nun kitaplarından birinin adı.

“İmambayıldı”, bu kitapta yer alan 1987 yılında yazılmış makalelerden biri.

Mumcu, bakın ne diyor:

“Her şeyin sahtesi var. Paranın sahtesi var. Tablonun sahtesi var. Altının, gümüşün, elmasın sahteleri var. Var oğlu var…

Peki ya dinin ve ideolojinin sahteleri yok mu? Olmaz olur mu hiç? Var…

Dinin sahtesi, siyasete karışmış olandır. Din duygularının ve dince kutsal kavramların, siyaset adına kullanılması ile din ‘din’ olmaktan çıkar, siyasetin aracı olur.

Siyaset ticarete, ticaret siyasete, din de her ikisine araç edildi mi, artık bu sömürü düzeninin sonu gelmez.

Din ticareti ile meşgul olanlara bakın, hemen hemen hepsi milyarder.

Oh ne kolay, çek bir besmele, gelsin paralar.

Elhamdülillah Müslümanız!

Elhamdülillah milyarderiz!

Bir kolumuz siyasette, öbür kolumuz ticarette, ayaklarımız da tarikatlarda.

Bir üçgen bu.

Ticaret, siyaset ve tarikat üçgeni…”

Mumcu, 37 yıl önce bugünleri yazmış

Yıl, 1987…

Yıl, 2024…

37 yıl önce, 37 yıl sonra…

Uğur Mumcu’nun 37 yıl önce yazdıklarıyla bugünün bir farkı var mı?

Yok…

Demek Türkiye, onlarca yıldır “tarikat-siyaset-ticaret” üçgeni kıskacında.

Bu üçgen, ülkemizi, bir taraftan diğer tarafa savurup duruyor.

Cumhuriyet ilkelerinden koptuk.

Benliğimizi kaybettik.

Heyecanımızı yitirdik.

Araplaştırıldık.

Çağdaş devletin olmazsa olmazı “Kuvvetler ayrılığı”nı rafa kaldırdık.

Kurumları ve kuralları yok ettik, 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti’ni “şahıs devleti” haline getirdik.

Daha önce çalışan, üreten, alın teriyle “onurlu” yaşayan Türk toplumu; çalışmadan, üretmeden, alın teri akıtmadan, yabancı ülkelerden aldığı borçla “onursuzca” yaşayan bir topluma dönüştürüldü.

Bilimden, sanattan, adaletten, hukuktan koparıldık.

Türkiye, bu noktaya “din” kullanılarak getirildi.

Cahil ve yoksul bırakılan halk, “din”le, “Allah”la aldatıldı.

Din, “ahlaksızlığın kılıfı” haline getirildi.

“Ahlaksız din” olur mu?

Bu algı, halkımızı dinden soğuttu.

Hiçbir dönemde, bu dönemde olduğu kadar Müslümanlığa zarar verilmedi.

Hiçbir dönemde, bu dönemdeki kadar “Müslümanlık buysa…” diye başlayan yakınmaları duymadık.

Son seçimler, bir işaret mi?

Türkiye, yukarıda anlatmaya çalıştığım “kasvetli iklim” içinde, 31 Mart’ta sandık başına gitti.

“Gelecek endişesi”, toplumun üzerine “kâbus gibi” çökmüştü.

Hani “Köprüden önce son çıkış” yazan karayolu tabelaları vardır ya, Türkiye de tam böyle bir noktadaydı.

Ya köprüden geçecek Ortaçağ karanlığına gömülecek, ya da “son çıkış”tan çıkıp “uygarlık yolu”na girecekti.

Doğru karar verdi.

İktidara “kırmızı kart” gösterdi.

Bence…

İmam, ayıldı!

İnşallah tekrar bayılmaz.

İnşallah ülkemiz çıktığı düzlükte yol almaya devam eder.