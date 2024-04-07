Emekliler AKP’den fena İNTİKAM aldı!

31 Mart seçimleri, tarihi bir milat oldu.

Milletin uyanışı oldu.

31 Mart öncesine bakın, 31 Mart sonrasına bakın.

Muhalefette büyük bir coşku, iktidar cephesinde büyük bir tedirginlik.

CHP, 47 yıl aradan sonra ilk kez birinci parti oldu.

Muhalefetin zaferinde kuşkusuz en büyük pay emeklilerin.

31 Mart öncesine kadar emeklileri ‘arka bahçesi’ olarak gören AKP, 31 Mart seçimlerinde emeklilerden fena halde tokat yedi. Tabir yerinde ise emekliler AKP’ye “okkalı bir tokat attı”, futbol tabiriyle AKP’ye “kırmızı kart” gösterdi…

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Birleşik Emekliler Sendikası Kocaeli Bölge Başkanı İhsan Deniz, 31 Mart’taki seçimlerle ilgili bir değerlendirme yaptı. Başkan Deniz, seçimde emeklilerin iktidara kırmızı kart gösterdiği söyledi…

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Deniz’in değerlendirmelerini birlikte okuyalım; Yerel seçimlere yaklaşık bir yıl kala gerek iktidar gerekse muhalefetin tümü emekliler üstünden politika yaparak oy toplamaya çalıştılar. Emekli gerekli mesajı aldı. Kırmızı kartını kullandı. Emekliye yüzde 37,57'lik bir zam verdiler, memura yüzde 49,25 zam vererek memur emeklisi ile işçi emeklisi arasında bir ikilem yaratmaya çalıştılar. Çalışmayan emekliye 5 bin lira destek yardımı ile çalışan emekli ile çalışmayanı bölmeye çalıştılar. 5 bin lira alan da almayan da ses yükseltince çalışan emekliye de 5 bin lirayı vermek zorunda kaldılar.

EMEKLİLER ARASINDA HAKSIZLIK YAPILMIŞTIR

Memur ve memur emeklisi arasında da haksızlık yapılmıştır. Genelde emekliler arasında ikilem yaratınca emekli maaşlarını yüzde 42,49'a çektiler. Yine en düşük emekli maaşı 10 bin liraya ulaşamadı ve son vuruş ekonomist tek adamdan geldi. Emekli maaşlarına yapılan ücret artışı yüzde 49,25 yapılıverdi. Yani emekli hep politik malzeme oldu. Maaşına üç kez zam yapıldı yine de en düşük emekli maaşı 10 bin lirayı geçemedi, dönemin ana muhalefet lideri dini bayramlarda emeklilere bir maaş ikramiye vereceğiz diye bir görüş ortaya atınca, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Nasıl yapacaklar yapsınlar ben de onlara oy veririm' demişti. Baktı ki bu politikanın karşılığı var, bayram ikramiyesi olarak 800 TL emekli hesaplarına geçiverdi. Sonra 1000 lira. 2 bin lira derken, üç bin lira oluverdi emekliye bayram ikramiyesi.

EMEKLİ ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI

Pazarda marketlerde bırakın etin 550 lira olmasını; biber 70 lira, domates 60 lira, patates 25-30 lira, tavuk eti 100 kusur lira. Yani bayram ikramiyesi üç bin lira sadece iki kişinin bir öğle yemek parası. Bırakın bayramlık almayı, torunlara harçlık vermeyi. Şimdi emekli üzerine düşeni yaptı. Ekonomist tek adama kırmızı kartı gösterdi. Yerel seçimlerde hem yerel iktidarı hem de meclis çoğunluğunu muhalefete verdi. 1989'da buna benzer bir ders yine verilmişti, iyi değerlendirilemedi.

HALKA DÖNÜK POLİTİKALAR

Şimdi köylüye mazot, gübre, tohum desteği, ürün alma garantisi; belediye meclis toplantılarını her ay değişik mahallelerde halkı katarak şeffaf bir şekilde ihaleden uzaklaşıp Eskişehir örneğinde olduğu gibi kendi personeliyle kadrolaşma yerine katılımcı yerel yönetimlerle emekli meclisleri oluşturup emeklilerin bilgi birikim ve tecrübelerinden yararlanma, köylünün ürünlerinin çok az karla halka ulaşmasını sağlayarak lüks makam araçlarından uzak durup gerekmedikçe kullanılmamasına, halkın temel ihtiyaçlara kolay ulaşmasının sağlanması ve benzeri halka dönük politikalar izlenmesinin temelinde çalışılmasını öneririm. Birçok belediye başkanı henüz deneyimsiz. Etrafını saracak olan kurnazlardan da uzak kalmalı diye düşünüyor.”

EMEKLİLER TEMMUZ’U BEKLİYOR

Birleşik Emekliler Sendikası Kocaeli Bölge Başkanı İhsan Deniz’in değerlendirmesini yukarıda okudunuz.

Emekliler, sandığa giderek, hakkını vermeyen AKP iktidarına tarihi bir ders verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekli dersi aldıklarını söylüyor.

Temmuz ayında emekli aylıklarına enflasyon farkı kadar artırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında güzel bir zam vermezse, emeklinin daha da tepkisini çekecek.

ÇÖZÜM, SEYYANEN ZAM YAPMAK

Ne kadar zam yaparsanız yapın, az maaş alan ile çok maaş alan arasında uçurum büyüyor.

Bu yüzden emekliye seyyanen zam uygulanmalı.

Ya da yüksek maaş alanın zam oranı düşük, az zam alanın oranı yüksek tutulmalı.

Bu sayede aradaki makas azalır diye düşünüyorum.

Birleşik Emekliler Sendikası Kocaeli Bölge Başkanı İhsan Deniz