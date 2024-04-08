Yerel seçimler ve CHP

Yerel seçimlerden Cumhuriyet Halk Partisi beklentilerin de üstünde önemli bir başarı sağladı.

Nedenleri ile ilgili birçok yorum yapılıyor. CHP Genel Başkanının değişmiş olması, AKP seçmenin sandığa gitmediği, halkın AKP’yi cezalandırdığı ve İstanbul, Ankara Büyükşehir Belediye başkanlarının başarılı belediyecilik örneklerini sergilediği gibi nedenler sayılıyor.

Tüm bu ve buna benzer yorumların her birinin haklılık payları olabilir. Bu seçim başarısını geleceğe taşıması CHP’nin en öncelikli konusu olmalıdır.

Çünkü, buna benzer filmi 1989 yerel seçimlerinde de yaşadık. Sosyal demokratlar o yıldaki yerel seçimlerde de bugüne benzeyen bir başarı sağlamışlardı. Ancak sonraki ilk genel seçimde başarı başarısızlığa dönüşmüştür.

CHP’nin öncelikli görevi halkın bu güvenine sahip çıkıp, Onun inanacağı gerçekçi politikalar üretmesidir. İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin tavrını da örnek almalıdır.

Seçilen belediye başkanları içtenlikli olarak halkla kucaklaşmalı ve onların sorunlarının çözümüne odaklanmalıdır. Halka yukarıdan bakmak, kişisel ilişkilerde kişilerin onurunu kırmak gibi yüksek egoya benzer tavırlarını terk etmelidirler. Ayrıca kampanya döneminde verdikleri tüm sözleri yerine getirme konusunda çok dikkatli olmalıdırlar.

Sadece yerel yönetimlerde iyi sonuç almak iktidar olmak için yeterli olmayabilir. CHP’nin genel siyasette de köklü bir söylem değişikliğine gitmesi gerekmektedir. Sürekli olarak işin kolayına kaçıp, sadece iktidarın yarattığı sorunları dile getirmek yeterli değildir.

Vatandaşın zaten yaşayarak bildiği sorunları onlara anlatmanın bir anlamı olamaz.

Halkın karşısına çıkıp, şu yılda dolar bu kadardı, bu yıl şu oldu veya domatesin fiyatı şuydu bu oldu demenin çok anlamı yok.

Önemli olan iktidara gelindiğinde ne nasıl yapılacak ki, dolar veya domatesi fiyatı düşecek, bunun anlatılması gerekir.

Sorunların çözümüne yönelik hangi kaynakların nasıl yaratılacağının, nereden kısıp, nereden kaynak artışı sağlanacağının ve enflasyonla nasıl baş edileceğinin somut ve inandırıcı bir şekilde projelendirilmesi gerekir.

Sorun vardır, kısa vadede çözülür. Örneğin Merkez Bankası başkanının tamamen bağımsız hareket edeceği güveninin verilmesi. Bu güven sonrası piyasaların tavrı değişip kısa vadede bazı sorunların çözümü sağlanabilir.

Ancak enflasyonun düşürülmesi kısa vadede olacak bir iş değildir, uzun vadeli bir çözüm gerektirir. Projeler de bu anlayışa göre inandırıcı olarak geliştirilmelidir.

Seçilen CHP’li belediye başkanları tarihi bir misyonu üstlenmiş durumdalar. Çalışmalarında ve davranışlarında tutarlı olamazlarsa, partileri için kötü örnek olurlar. Bu durumda da parti genel yönetiminin sağlıklı söylemleri bile yetmeyebilir.

Belediye başkanlarının özellikle akçeli işlerde son derece hassas davranması ve kamu kaynaklarını kullanmada titiz olmaları çok önemlidir.

1989 yerel seçiminden sonra İstanbul’daki İSKİ olayının sosyal demokrat partiye nasıl zarar verdiği akıllardan çıkarılmamalıdır.