Millet bu seçimde siyasal yozlaşmayı cezalandırdı

Çağdaş demokrasilerle yönetilen ülkelere bakın iktidarlar sürekli değişir. İktidarlar değişmese bile iktidar partilerinin aktörleri değişir. Bunun nedeni ülkenin iktidar zehirlenmesi, iktidar yozlaşmasına kaymasının önlenmesidir. Çünkü siyasal yozlaşma, kalkınmaya engel olur, iç barışı ortadan kaldırır ve o ülkeleri batırır.

ABD seçimlerini Barack Obama ikinci kez kazandı. Üçüncü ya da dördüncü kez de kazanabilirdi. Ama sistem üçüncü kez aday olmasına izin vermedi. Sistem siyasi aktörü değiştiriverdi. Çünkü esas olan adam değil, sistem, kurumsallaşmadır.

Çağdaş demokrasilerde yalan söylemek en büyük suçtur. Çünkü siyasetçi topluma örnek olması gereken kişidir. Yalan asla affedilmez. ABD’de yaşanan MONICA skandalını hatırlıyor musunuz? Orada yargılama seçilmiş devlet başkanı CLINTON ile MONICA ile aralarında yaşananlar için değil, devlet başkanının yalan söyleyip söylemediği için yapıldı. Bizim siyasi anlayışımızda yalan, dolan adeta seçim kazanma malzemesi halinde.

En önemlisi dünya lideri bir ülkenin devlet başkanını ABD savcısı hiçbir engelle karşılaşmadan adeta kulağından tutarak yargının önüne koyabildi. Çünkü bu kurumsallaşmanın temelinde yargı bağımsızlığı var. Hiçbir siyasi aktör orada yargıya emir veremez, talimat veremez. Yargı özgürce kendi işini yapar. Bizim ülkemizde öyle mi?

ABD BAŞKANI TRUMP kendi döneminde bizden etkilendiği için olsa gerek kendisini izleyecek gazetecileri için AKREDİTE gazeteci listesi yapmıştı. Onları davet ettiğinde o gazeteciler; “Bu basın özgürlüğüne aykırıdır. Diğer arkadaşlarımız gelmiyorsa bizde gelmiyoruz” diyerek davete katılmamışlardı. İşte bu davranış da kurumsallaşma, demokrasiyi özümseme örneği, gazetecilerin kendi özgürlüklerini, basın özgürlüğünü koruma anlayışından başka bir şey değil.

Bizde öyle mi? Akredite gazeteciler koşa koşa devlet başkanının davetine katılır, hatta ona önceden hazırlanmış sorular bile sorarak program yapabilirler.

Gelişmiş ülkelerde TÜGVA, İLİM YAYMA gibi, bizde olduğu gibi iktidarın sivil toplum kuruluşları olmaz. Orada sivil toplum kuruluşları demokrasiden yana tam bağımsız ve gerektiğinde iktidarları da muhalefeti de eleştirebilen, bilimsel yöntemlerle çalışan kuruluşlardır. Bunlar demokrasinin vazgeçilmez temel unsurlarıdır.

Gelişmiş ülkelerde siyasi partiler yasası tam demokratik ve toplumun onayladığı kişilerden müteşekkil kuruluşlar, demokrasinin vazgeçilmez temel unsurlarıdır. Bizde öyle mi? Siyasi partiler yasası lider sultasının teminatı olmaktan başka bir işe yarıyor mu?

Yasama, yürütme ve yargının birbirinden bağımsız, basın özgürlüğünün tam olduğu, sivil toplum kuruluşlarının iktidardan yana değil demokrasiden ve kalkınmadan yana, partiler üstü bir anlayışla tavır takındıkları, siyasi partiler yasasının tam demokratik olduğu ülkeler kurumsallaşmış demokratik ülkelerdir.

İşte yukarıda kısaca belirtmeye çalıştığım eksiklikler bizde partilerde uzun süren lider sultası ve beraberinde siyasal yozlaşmayı getiriyor. 22 yıllık AKP iktidarının demokrasiyi geliştirmek yerine iktidar zehirlenmesi ile demokrasiden uzaklaşması, denetlenmekten kaçması, bir süre sonra devlet benim anlayışına evrilerek devlet kurumsallaşmasını ortadan kaldırması, ekonomik krizin temel nedeni, siyasal yok oluşun da başlangıcıdır. Halk bu defa bu yozlaşmayı görerek iktidarı cezalandırmış gözüküyor.

Muhalefet partilerine düşen görev, sorunun temelinde siyasal yozlaşma olduğunu millete inandırmak, burada kısaca belirtmeye çalıştığım siyasal yozlaşmanın sebeplerini tespit ederek çareler üretmek ve bunları milletimizle paylaşarak iktidarın yolunu açmak, böylece ülkemizin çağdaşlaşmasını, kalkınmasını, demokrasinin eksiksiz olarak hayata geçirilmesini, yani yaşanan derin sorunları aşmak olmalıdır. Yaşanan yozlaşma ülkemizdeki en büyük tehlike haline gelmiştir.