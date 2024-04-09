Bayram gelmiş neyime!

Bugün Ramazan Bayramı’nın birinci günü…

Bu bayram her şey normal…

Tabi hayat pahalılığı hariç…

Eylül 2021’den beri zam furyası devam ediyor…

Zam furyası, bayram dinlemiyor…

Çikolataya, bayram şekerine zam üstüne zam geldi…

Bu bayrama zamlı girdik.

İller arası otobüs bilet fiyatları da uçtu…

Birçok aile, bayramı evinde geçirmek zorunda kalacak.

Yukarıda zamlı bayramla ilgili kısa bir bilgi verdim.

Size bugünkü yazımda Ramazan Bayramı ile ilgili bazı bilgiler (Vikipedi) vermek istiyorum.

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Ramazan Bayramı (Arapça: عيد الفطر Ayd-ül Fitr, Farsça: عید فطر) ya da Şeker Bayramı,[1] İslam âleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayram. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan arifedir. Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan Bayramı aynı günlere tekabül eder.

RAMAZAN BAYRAMI:

Bayram Ramazan ayının sonunda kutlandığı için bu isimle anılır. Ramazan kelimesi Arapça bir sözcük olan ramaḍ (‘kuru sıcak’) kökünden gelir. Bunun nedeni muhtemelen Ramazan orucu ibadeti ilk uygulanmaya başlandığında yaz aylarına tekabül ediyor olmasıdır.

ŞEKER BAYRAMI:

Bayramın Osmanlı dönemindeki adı olan "Iyd-ı Fıtır" isminden Türkçeleştirilmişidir. Iyd bayram demektir. Fıtır ise fıtır sadakası ya da fitre olarak bilinen oruç tutamayacak durumdaki Müslümanların verdiği sadakadır. Şükür sadakası olarak da bilinir. Bir teoriye göre bu "şükür" kelimesi zamanla "şeker"e dönüşmüştür.[3] Bir başka teoriye göre ise Şeker Bayramı adı, Ramazan Bayramı'nda hurma ve şekerleme yeme geleneğine dayanır.

ADLANDIRMA SORUNU

Ramazan Bayramı ve Şeker Bayramı adlandırmaları, Türkiye'de politik zemine kaymış bir tartışma konusudur.

Ramazan Bayramı adını savunanlar, Şeker Bayramı adını, bayramın dini vurgusundan uzak olduğu gerekçesiyle tercih etmezler.

Şeker ifadesini savunanlar ise bu ismin dayatılarak değil tarihi adlardan evrilerek günümüze geldiğini, bayramın Ramazan ayında değil Şevval ayında başladığını söyleyerek, ramazan adını dindarlaşmaya yönelik bir dayatma olarak görür. Herkese iyi bayramlar.

Nerede o eski bayramlar?

Türkiye'de son dönemde herkesin ısrarla sorduğu birçok reklama konu da olan "Nerede o eski bayramlar" sorusu bu bayram daha da anlam kazanacak. Akraba komşu ziyaretleri yerine birer tatil imkanı gözüken bayramlarda ziyaretlerin azalması, bunun yerine telefonla bayram kutlamalarının artması şimdi bu salgın döneminde karşımıza çıkacak. Eskiden mektup vardı, şimdi mesajlaşma… Yani giderek iletişime yöneldik.

BAYRAM MESAJLARI

-Bu mübarek günde yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle Ramazan bayramınız mübarek olsun.

-Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüz de hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.

-Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güzel nice bayramlarda buluşmak dileğiyle…

-Ramazan Bayramınızı kutlar; sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz…

-Güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Bayramınız mübarek olsun.

-Birlikte olamasak ta bu bayramda daha nice bayramlara umutla, sabırla. Bayramınız mübarek olsun.

-Hep birlikte olacağımız bayramlarda buluşmak üzere. Hepinize İyi Bayramlar diliyorum.

-Sağlıkla, sıhhatle, mutlulukla, huzurla geçireceğiniz bir Ramazan Bayramı dilerim.

Ramazan Bayramı’nda BUNLARI YAPMAYIN

Ramazan Bayramı; tatlı, şekerlemeler ve çikolatanın fazlasıyla tüketilmesi sebebiyle adının Şeker Bayramı olarak da anıldığı bir bayramdır. Kültürel ve geleneksel değerlerimiz bu bayram süresince bizi yapmamamız gereken birçok beslenme hatasına sevk etmektedir. Diyetisyen Bahar Aktan, Ramazan sonrası bayram döneminde dikkat etmemiz gereken noktalara dikkat çekiyor.

Ramazan Bayramı süresince en çok yapılan beslenme hataları;

• Aşırı miktarda çikolata ve şekerleme tüketmek,

• Hamur işi tatlıları fazla miktarda ve porsiyonlarda tüketmek,

• Çay, kahve ve gazlı içecek tüketiminin artması.