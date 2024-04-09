  BAYRAM VE POLİS… 

Değerli okurlar;

Öncelikle Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

Ailelerinizle, sağlık ve huzur içinde bir bayram yaşamanızı dilerim.

Yaşı ilerlemiş olanlar her zaman olduğu gibi, kendi çocukluk ve gençlik yıllarındaki bayramları anımsayıp, bugün aynı huzur ve mutluluğu yaşayamadıklarından em vuracaklar!

Haksızlar mı?

Elbette değil.

Ben de yaşı 70’lere ulaşmış biri olarak, o eski bayramları çok özlüyorum.

Benim çocukluk ve gençlik yıllarımda ailem, akrabalarımız ve mahalle komşularımızla birlikte yeşerdik bayram günlerini.

Bayram namazı sonrası ailece yapılan kahvaltı bir başka güzel olurdu.

Aile içindeki bayramlaşma sonrası ilk olarak mahallenin en yaşlı ve sevilen büyüğü “Giritli Esma Hanım” teyzemiz ziyaret edilirdi. Sonra diğer komşular ve mahalle dışındaki akrabalarımız.

Huzur doluydu bayramlarımız.

Bugünlerde yaşadığımız “enflasyon canavarı” yoktu o zamanlar.

“Lüks yaşamak” tutkusu da yoktu.

Zenginler daha bir tevazu ve çevresine saygılıydı.

İnsanın insana maddi-manevi yardımları görgüsüzce ilan edilmez, hele siyaset malzemesi olarak kullanılmazdı!

Yaşadığımız mahallelerde “bahçeli evler” vardı.

Uzatmayalım; insan da güzeldi, doğa da, yaşam çevremiz de.

Şimdiki çocuklar ve gençler bu mutluluğu ne yazık ki yaşayamıyorlar.

Yaşam kaygısı, her türlü insani mutluluğu yok ediyor.

Üzgünüm…

10 Nisan Polis Günü

Bugün, aynı zamanda “Polis Günü.”

Polis, Anayasa ve Yasalar çerçevesinde, “halkın huzur ve güvenliği” için “kamusal bir hizmet” yapan bir vatandaştır.

Kolay bir meslek değildir.

Gecesi-gündüzü, belirli mesai saatleri yoktur.

Yaşam riski vardır.

Stres yüklüdür.

Çünkü, siyasal iktidarlar – istisnalar bir yana- polisi kendi çıkarlarına göre kullanmaya çalışır!

Örneğin; “Sendikalı olmak ANAYASAL bir haktır.” Ancak, emeği ile yaşayanlar, bu Anayasal hakkı kolay kolay kullanamazlar! Neden?

Çünkü, bu Anayasal hakkı hiçe sayan –kimi işverenler, sendikalı olan emekçinin ekmeği ile oynar, işte atar!

İşten atılan emekçi, Anayasal hakkı için doğal olarak tepki gösterir.

Ama karşısına polisi sürerler!

Polis de emeği ile yaşayan bir kamu görevlisidir.

Gerçek anlamıyla “Demokratik bir HUKUK DEVLETİ” olan ülkelerde polis sendikalı bir emek insanıdır.

Yeri geldiğinde, siyasal yöneticilere karşı tepki gösterir. Örneğin, sırtını çevirir, protesto eder.

Ne yazık ki, vatandaşın vergileriyle ekmeğini kazanan polisimiz, siyaset tüccarının zorlamasıyla, “velinimetine” karşı zor kullanır!

Cezaevleri tıka basa dolu ve sürekli yeni cezaevleri yapmakla övünen siyasetçilere sahip bir ülke olmanın utancı içindeyiz.

Ezcümle, polisimizin çok yönlü sorunları var.

Polis de bir vatandaştır ve her vatandaş gibi polisimizin de çok yönlü sorunları var.

Polisimizin maddi ve manevi sorunlarının çözümü, yaşadığımız birçok sorunun da çözümü olacaktır.

“Halkının polisi” olma bilinç ve huzurunu yaşayan tüm polislerimize, sevgi ve saygıyla.