Siyasi parti hurdalığı

Türkiye’deki siyasi partilerin sayısına alabildikleri oy oranlarına baktığımda şunu görüyorum. Parti kurmak her ne kadar yasal bir hak ise de demokrasinin sağladığı hakların kötüye kullanılması gibi görünüyor. Çünkü aşağıda listesini ve aldıkları oyların dökümünü göreceğiniz partilerin birçoğunun dünya görüşü, siyaset anlayışı temelinde aynı tabana dayanıyor ama detaylarda, makam veya beklentiler paylaşımında anlaşamıyorlar. Her birisi dayandıkları bu tabanın gerçek temsilcisinin kendileri olduğunu, kendilerine benzeyen diğerlerinin “yoz” (Özünde olan iyi nitelikleri birtakım nedenlerden dolayı kaybetmek, zaman içinde soysuzlaşmak, özünden uzaklaşmak, bozulmak, dejenere olmak) olduğunu söylüyor.

Partilerin 31 Mart 2024 seçimlerinde Türkiye genelindeki oy dağılımı ise şöyle oluştu:

CHP % 37.64 17.046.955

AK PARTİ % 35.57 16.107.669

YENİDEN REFAH % 6.16 2.787.214

DEM PARTİ % 5.62 2.545.571

MHP % 4.97 2.252.419

İYİ PARTİ % 3.77 1.707.270

ZAFER PARTİSİ % 1.65 745.600

SAADET % 1.08 489.476

HÜDA PAR % 0.54 246.299

BÜYÜK BİRLİK % 0.43 193.059

DEVA PARTİSİ % 0.31 140.644

BTP % 0.24 109.078

DP % 0.2 88.267

MEMLEKET % 0.16 72.746

TİP % 0.16 69.998

TKP % 0.11 47.768

YTP % 0.1 46.281

DSP % 0.1 45.775

VATAN PARTİSİ % 0.09 40.750

MİLLET % 0.08 37.647

GELECEK PARTİSİ % 0.07 33.402

HAK-PAR % 0.07 32.940

EMEP % 0.06 28.820

SOL PARTİ % 0.05 22.019

TKH % 0.04 17.475

ANAP % 0.04 16.713

MİLLİ YOL % 0.03 14.583

AB PARTİ % 0.03 14.461

HKP % 0.02 8.587

ABP % 0.01 5.488

AP % 0.01 3.647

OCAK % 0.01 2.043

ADP % 0 319

Şimdi bu tabloya bakıyorum ve ister istemez aklıma şu sorular geliyor: Siz neyin peşindesiniz? Ne yapmak, nereye varmak, ne almak, ne olmak istiyorsunuz? Ve en önemlisi bu millete ne verebileceğinizi kendinize hiç soruyor musunuz?

Eğer bu sorulara olumlu cevap vermek istiyorsanız, vatana ve millete gerçekten hizmet etmek amacındaysanız bu halinizle bölmekten başka hiçbir şey yapamayacağınızı da mı göremiyorsunuz? Yoksa görmek işinize mi gelmiyor?

Gerçekten samimi iseniz şunu yapmanız lazım. Fikriyatınıza en yakın en uygun partilerle bir araya gelmek genişleyen parti platformunda hizmet olacağına inandığınız ilkelerinizin hayata geçirilmesine çaba göstermek.

Yukarıdaki tabloda dağınıklığı gözler önüne serilen bu siyasi tablonun bir araya gelerek güçlü yapılar oluşturması, bir türlü kanıksanamayan demokrasi kültürü açısından çok zor görünüyor.

Siyasi partiler kanununda şöyle bir düzenleme yapmak ihtiyacı var gibi görünüyor.

a-) Seçimlerde ülke genelinde belirli bir oranda seçime katılamayan/katılmayan

b-) Ülke genelinde belirlenecek bir toplam oyun altında oy alan partiler,

Kesinleşen seçim sonrasında bu partilere YSK bildirimde bulunup bir süre tanıyacak. Bu süre zarfında birleşerek toplamda belirli bir oy oranına ulaşabilecekleri, son seçimde aldığı oylarla ulaşacakları yeterli oranı sağlayacak bir parti ile birleşmelerini veyahut kendilerini feshetmelerini bildirecek. Olmadığı takdirde YSK kendisi fesih yoluna gidecek. Bu şekilde Türk siyaseti bir siyasi parti hurdalığından kurtulmuş olacak.

Dünya görüşü veya siyaset anlayışı aynı olan partiler, ayrı partilerle particilik oynamayacak. Makam kavgası nedeniyle bölünmeyecek. Ana fikirde anlaştıkları detaylarda uyuşamadıkları parti içerisinde fikirlerini hayata geçirmenin çabası içerisinde olacak.

Bu da temsil ettiklerini iddia ettikleri fikirlerin daha güçlü, daha zengin ve daha belirgin olmasına imkan sağlayacak…

Evet, ülkemiz bu koşullar altında bir bayrama daha ulaştı.

Türk milleti olarak, el ele, gönül gönüle, Atatürk ilke ve inkılaplarının aydınlık yolunda nice sağlıklı mutlu bayramlara erişmesini diliyor, milletimizin bayramını içtenlikle ve en iyi dileklerimle kutluyorum…