Siyasi parti hurdalığı

Türkiye’deki siyasi partilerin sayısına alabildikleri oy oranlarına baktığımda şunu görüyorum. Parti kurmak her ne kadar yasal bir hak ise de demokrasinin sağladığı hakların kötüye kullanılması gibi görünüyor. Çünkü aşağıda listesini ve aldıkları oyların dökümünü göreceğiniz partilerin birçoğunun dünya görüşü, siyaset anlayışı temelinde aynı tabana dayanıyor ama detaylarda, makam veya beklentiler paylaşımında anlaşamıyorlar. Her birisi dayandıkları bu tabanın gerçek temsilcisinin kendileri olduğunu, kendilerine benzeyen diğerlerinin “yoz” (Özünde olan iyi nitelikleri birtakım nedenlerden dolayı kaybetmek, zaman içinde soysuzlaşmak, özünden uzaklaşmak, bozulmak, dejenere olmak) olduğunu söylüyor.
Partilerin 31 Mart 2024 seçimlerinde Türkiye genelindeki oy dağılımı ise şöyle oluştu:
CHP % 37.64 17.046.955
AK PARTİ % 35.57 16.107.669
YENİDEN REFAH % 6.16 2.787.214
DEM PARTİ % 5.62 2.545.571
MHP % 4.97 2.252.419
İYİ PARTİ % 3.77 1.707.270
ZAFER PARTİSİ % 1.65 745.600
SAADET % 1.08 489.476
HÜDA PAR % 0.54 246.299
BÜYÜK BİRLİK % 0.43 193.059
DEVA PARTİSİ % 0.31 140.644
BTP % 0.24 109.078
DP % 0.2 88.267
MEMLEKET % 0.16 72.746
TİP % 0.16 69.998
TKP % 0.11 47.768
YTP % 0.1 46.281
DSP % 0.1 45.775
VATAN PARTİSİ % 0.09 40.750
MİLLET % 0.08 37.647
GELECEK PARTİSİ % 0.07 33.402
HAK-PAR % 0.07 32.940
EMEP % 0.06 28.820
SOL PARTİ % 0.05 22.019
TKH % 0.04 17.475
ANAP % 0.04 16.713
MİLLİ YOL % 0.03 14.583
AB PARTİ % 0.03 14.461
HKP % 0.02 8.587
ABP % 0.01 5.488
AP % 0.01 3.647
OCAK % 0.01 2.043
ADP % 0 319
Şimdi bu tabloya bakıyorum ve ister istemez aklıma şu sorular geliyor: Siz neyin peşindesiniz? Ne yapmak, nereye varmak, ne almak, ne olmak istiyorsunuz? Ve en önemlisi bu millete ne verebileceğinizi kendinize hiç soruyor musunuz?
Eğer bu sorulara olumlu cevap vermek istiyorsanız, vatana ve millete gerçekten hizmet etmek amacındaysanız bu halinizle bölmekten başka hiçbir şey yapamayacağınızı da mı göremiyorsunuz? Yoksa görmek işinize mi gelmiyor?
Gerçekten samimi iseniz şunu yapmanız lazım. Fikriyatınıza en yakın en uygun partilerle bir araya gelmek genişleyen parti platformunda hizmet olacağına inandığınız ilkelerinizin hayata geçirilmesine çaba göstermek.
Yukarıdaki tabloda dağınıklığı gözler önüne serilen bu siyasi tablonun bir araya gelerek güçlü yapılar oluşturması, bir türlü kanıksanamayan demokrasi kültürü açısından çok zor görünüyor.
Siyasi partiler kanununda şöyle bir düzenleme yapmak ihtiyacı var gibi görünüyor.
a-) Seçimlerde ülke genelinde belirli bir oranda seçime katılamayan/katılmayan
b-) Ülke genelinde belirlenecek bir toplam oyun altında oy alan partiler,
Kesinleşen seçim sonrasında bu partilere YSK bildirimde bulunup bir süre tanıyacak. Bu süre zarfında birleşerek toplamda belirli bir oy oranına ulaşabilecekleri, son seçimde aldığı oylarla ulaşacakları yeterli oranı sağlayacak bir parti ile birleşmelerini veyahut kendilerini feshetmelerini bildirecek. Olmadığı takdirde YSK kendisi fesih yoluna gidecek. Bu şekilde Türk siyaseti bir siyasi parti hurdalığından kurtulmuş olacak.
Dünya görüşü veya siyaset anlayışı aynı olan partiler, ayrı partilerle particilik oynamayacak. Makam kavgası nedeniyle bölünmeyecek. Ana fikirde anlaştıkları detaylarda uyuşamadıkları parti içerisinde fikirlerini hayata geçirmenin çabası içerisinde olacak.
Bu da temsil ettiklerini iddia ettikleri fikirlerin daha güçlü, daha zengin ve daha belirgin olmasına imkan sağlayacak…
Evet, ülkemiz bu koşullar altında bir bayrama daha ulaştı.
Türk milleti olarak, el ele, gönül gönüle, Atatürk ilke ve inkılaplarının aydınlık yolunda nice sağlıklı mutlu bayramlara erişmesini diliyor, milletimizin bayramını içtenlikle ve en iyi dileklerimle kutluyorum…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.