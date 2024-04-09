Bayram geldi hoş geldi

Allah, bu bayramı da görmeği nasip etti. İslam âlemine hayırlı olsun.

Her şey gibi bayram tatili format değiştirdi. Herkes bayramını bildiği gibi yaşıyor. Herkes zamanını yaşar, yaşıyor da… Eski bayramlardan söz etmeye gerek yok bence… Eski bayramlar diye bir şey de yok aslında. Şimdi de bayramlar aynı. Bayramın formatı değişmez. İnsan değişir. İnsan fikirleri değişir.

Benim de değişti.

Bir zamanlar gençken, bayram bize gelirdi… Bir hazırlık, bir hazırlık… Hazırlığımız daha çok, bayramlık giysi ve gideceğimiz yerlere götüreceğimiz hediyeler üzerineydi. Daha önemli kısmı da büyüklerin ziyaretini tamamladıktan sonra arkadaş gurubumuzla yapacağımız bayram programını kapsıyordu.

Bayram namazı önemliydi. Evin erkekleri namazdan gelene kadar kahvaltı hazırlanır ve sonrası bayramımız başlardı.

Gel zaman git zaman derken yaş aldık. Çocuklar büyüdü, evlendi. Torun torbaya karıştık.

Bayrama hazırlık şeklimiz değişti. Artık evimize gelecekler için yemekler, tatlılar hazırlanıyor. Torunlara harçlık, kapıya gelenlere harçlık, şeker düşünülüyor…

Bunları yapabilmeyi Allah isteyen herkese nasip etsin. Buraya kadar anlattıklarım olması gerekenler…

Bir zamanlar bayramlarda elini öpmeye gittiğimiz bazı büyükleri evlerinde bulamazdık. Üzülürdük. Görüşemedik, elini öpemedik diye… Bayramda bir büyük nasıl olur da evinde oturmaz, diye gönül koyardık. O yıllarda ben, yaşlanınca bayramlarda evden dışarı adımımı atmam dediğimi hatırlıyorum.

Şimdi düşünüyorum da bayramda evinde durmayan yaşlı, eli öpülesi insanlar ne kadar haklılarmış…

Bayram dediğin nedir? Oğlun, kızın çoluk çocuk gelir, kahvaltı edilir; belki üstüne kahve içilir… Belki de akşam yemeğine gelirler, üstüne çay içilir ve giderler…

Artık bizim için bayram bitmiştir.

Bayram tatili uzun olunca ne yapacaksınız? Hiçbir şey… Evde pinekler durursunuz.

Tam bu noktada eski ailelerden söz edebiliriz. Geniş aile yapısında bu yalnızlık, pinekleme durumu asla olmaz. Ailenin büyükleri bir şekilde hayatın içindedir. Soyutlanmazlar, yoklarmış gibi davranılmaz. Her şeyin bir âdeti, kaidesi vardır.

Demek istiyorum ki; uzun bayram tatillerinde yaşlılar için ne düşünülüyor? Hiçbir şey… Aslında düşünülmeli… Sağlıklı olanların bir şeyler yapmasına açık kapılar bırakılmalı… Emeklilerin bir yere gitmesi de o kadar kolay değil. Normalde kolay değil ama bunu kolaylaştırabilecek çocuklar, belediye, devlet olabilir. Allah ömür verirse sıra herkese geliyor…

Şimdi anlıyorum; bayramda yaşlıların neden evlerinde oturmadığını… Sonradan bir başına kalacağına bir tura katılıp sorunu çözüyorlarmış ve çok haklılarmış.

Bu yaşlarda insan kırılgan oluyor… Verdiği emeklerin çöpe gittiğini düşünüyor… Onca tecrübesinin onunla birlikte toprak olacağını düşünüyor… Düşünüyor da düşünüyor…

Davulcu geçiyor… Kimseyi tanımadan… Bir ayın emeğine karşılık bahşiş toplamaya çıkıyor… Çoğu kapı açılmıyor… Davulun sevinci de yaşanamıyor…

Sonra annem düşüyor aklıma… Allah rahmet etsin, merhametiyle muamele etsin. Bayramlarda gittiğimizde elini öpüp sarıldığım zaman tülbendine sinmiş olan yemek kokusuna bayılırdım. Anne kokusu işte bu derdim. Yemek yapmıştır bizim için… Torunları için babam harçlık hazırlamıştır… Ayrıca yatak yorgan hazırlığı… Bu ne özveri, ne yorgunluk… Biz ne yapardık? Yer içer, bir gece kalır, arkamızda tonla iş ve yorgunluk bırakarak çeker giderdik… Onları bir yere götürelim, gezdirelim demezdik. Zamanımızı arkadaşlarımızla, ya da bir yerlere giderek geçirirdik. Şimdi de durum aynı ama o zamanlar huzur evi yoktu…

Bu noktada da huzur evleri önem kazanıyor. Gerçekten huzur evlerine büyük kurtarıcı gözüyle bakıyorum. Ayrıca karı-koca birlikte gidenlere de imreniyorum.

Allah, herkese eşiyle birlikte yaşlanmayı nasip etsin.

Bayramı bayram gibi yaşamanızı dilerim.

Bugün ve her zaman güneşin altın tozları sizleri bulutsuz gökyüzü ile kucaklasın.