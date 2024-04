Şehir, yaşam ve belediye

Bayram olunca mini ziyaretler yapmak gerekiyor. Önce esnaf ve yakın tanıdıklarla karşılaşıyoruz.

Kapanönü’ne gelince Köfteci Behçet’e uğramadan geçemiyoruz. Köşeye çekilip klima altı masada köftelerle beraber, piyazları götürdük. Yanında ayran ve sonrasında Hacı’nın yerinden gelen çayları da içtik.

İzmit’te Fevziye Cami’nin karşısındaki bu bölge yeme-içmenin ince gurmelerini ağırlayan bir yer olması bakımından önemlidir. Ortasında avlusu bulunan bu yerin cam tavanını önce sanırım Hikmet Erenkaya yaptırmıştı. Yakın zamanda ise Fatma Kaplan Hürriyet’in destekleri ile yenilenmiş. Peki, burayı organize eden, çekip çeviren kim? Kuşkusuz hemen tanıyacaksınız: Osman Kuyu…

Osman Kuyu, masaların birinde oturmuş gelen geçeni selamlıyor. Oradan geçerken ona yakalandık. Yanında bir başka misafiri ile sohbet ediyordu. Konu Kocaelispor’un Kadın Voleybol takımına kadar derinlikte idi. Rusya’dan transfer edilen oyuncular, bunlara verilen ücretler, şampiyonluklar ve daha sonra çok daha yüksek transfer bedelleri ile bu sporcuların başka kulüplere geçişlerini konuştuk. Bu vesile ile rahmetli Burhan Kasım’ı da andık.

Yerel seçim sonuçlarını tartıştık fakat bizim masanın ağırlığı her zaman spor olduğu için seçimlere ayırdığımız süre başlangıçta 3 dakikayı geçemedi. Aykut hocadan bahsetmeden masa karesi tamamlanamazdı. Aynı günün sabahında Aykut Hoca bizi Edirne’den aramıştı. Zaten bizi Osman Bey ile tanıştıran da oydu. Derken Tuğrul Kırankaya da masamıza geldi. Spor, siyaset, seçim, Kocaelispor, ülke, yaşam, ticaret, ne varsa konuştuk. Gazeteci gözü ile her şey çok farklı görünüyor. Onlar bizim görmediklerimizi görüp her gün masamıza, telefonlarımıza enteresan haberler iletiyorlar.

İş, döndü dolaştı seçimlere geldi. İzmit İlçeyi CHP kazandı. Büyükşehir’i ise AKP… İzmit’in Başkanı seçilen Fatma Kaplan Hürriyet’i afişlerindeki fotoğrafları dışında hiç görmedim. AKP’nin Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı tanıyor olmamın dışında 2 önemli seyahatte beraber olduğumu belirtmeliyim.

2017 yılındaki Universiade için Kocaeli’nin aday olması ve ilerisinde bu oyunlara ev sahipliği yapabilmek için çeşitli toplantılarda bir araya gelmiş idik. Muhtemelen 2010 veya 2011 yıllarında çok yoğun bir hazırlık dönemi geçirmiş idik. O çalışma grubunda bu türden işlere en yakın kişi olarak şimdiki Belediye Başkanı Tahir beyin daha yatkın olduğunu hissetmiş idim. Sonrasında bir Brüksel (Belçika) ve bir Şenzen (Çin) ziyaretleri yapmış idik. Bu seyahat ve toplantıların detaylarını daha sonra yazacağım.

Şimdi tekrar bugüne dönersek, İzmit bayrama çok canlı girdi. Trafik İstanbul’u aratmıyor. Sokaklar kalabalık, esnaf mutlu, hava mevsime göre ılık. Kocaelispor konusu masanın başından sonuna kadar devam etti. Kasaptan böreklik kıymamızı aldık. Sporda ve spor için yapılanlarda büyük bir geriye gidişin varlığını hissettik. Sporu yalnızca KS ile açıklamanın yeterli olmadığına kanaat getirdik.

Körfez yarış pistinde motosiklet yarışlarının yapılmadığını, yelkende İzmit ve Derince yelken kulüplerine yeterli desteklerin verilemediğini, yelken federasyonu başkanının İzmit’e ziyaretinde spor bilimleri fakültesini ziyaret etmesi gerekirken Rektöre ziyaret etmesine şaşırdık. Doğru adı ile Keltepe’deki küçük de olsa bir pist varken burada hiçbir kayak yarışının yapılmamasına anlam veremedik. Böylesine sakin bir körfezi olan bu yerde neden modern bir Marina’nın yapılmayışını anlayamıyoruz. Ve en önemli işlerden biri olan Cengiz Topel hava alanını neden çalıştıramadığımızı hayıflanarak andık.

Kocaelispor’a tekrar girersek çıkışımızın zor olacağını bildiğimiz için bu konuyu yarıda kestik. Benim için gelecek yıl, bu şehirde geçirdiğim çeyrek yüzyıl olacak. Her ne kadar şu aralar İstanbul’da çalışıp, İzmit’te yaşıyor olsam da Kocaeli’nin sahip olduğu potansiyelinin çok altında bir performans gösterdiğini biliyor olmam beni rahatsız ediyor.

Burası farklı bir kent. Çok daha güzel işler yapılabilir. Şehir, yaşam ve belediye yalnızca alış-veriş değil, spor, sanat ve kültürdür. Her türlü kuşaktan sakinleri olan bu şehre beklentilerinin üstünde bir hizmet götürülmelidir. Bunları yapmak zor değildir. Herhangi bir başkan, gözlerini birkaç dakika kapatsın ve düşünsün ben neler yapabilirim diye… İnanın o birkaç dakikalık süre her şeye kadir olacaktır.

Herkese iyi bayramlar…