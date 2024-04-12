Kocaelispor da ön ek almaz, Kocaeli Gazetesi de: Çünkü onlar kente mal olmuş sembollerdir

Bayram tatilinin son günü ve günleri. Yine klavye başı yaptık. Bugün sizlere bayram sonrası gazetemizi sunmak için.

38 yıllık meslek yaşantımda. Son 5 senedir bayram tatili yapma şansı buldum. Bir de ilk mesleğe başladığım 86 yılında ilk ve son kez bayram yapmıştım. Daha sonra Sabah gazetesinin piyasaya çıkıp, bayram tatilinde de gazete çıkarma kararı almasıyla, 35 yıl bayram tatili yapamadım. Yapamadık daha doğrusu. Dolayısıyla Sabah gazetesine biraz kırıktır bizim meslektaşlarımız.

Yılları yılları kovaladı. Yine bir bayram günü, iş başındayız. Ama ne yalan söyleyeyim, ilk iki gün gerçekten evde sıkıldım. Artık alışmışız, cumartesi, pazar, bayram günleri çalışmaya. Kimse bize bu mesleği yap demedi. Biz kendimiz seçtik. Kimse de zorla tutmadı. Zor geliyorsa bırakır gidersin. Bu mesleğin şartları bu. Şimdi son günde de olsa bayramınızı tekrar kutluyorum.

Yarın Kocaelispor, Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Yani biz futbolculardan daha şanslıyız. Çünkü onlar bayram tatili boyunca sürekli çalıştı. Kaderimiz aynı. Çünkü onlar da yıllardır her cumartesi, pazar maça hazırlanıyor. Maçını oynuyor, dönüyor. Tatilini pazartesi günleri yapıyor. Kamplarda da ailesini göremiyor. Hiçbir işin kolay tarafı yok elbette. Ama profesyonelseniz o işi yapacaksınız.

O güzel duyguların yaşandığı bayramda çarşıyı gözlemledim. Doğal olarak bir rahatlık ve serbestlik vardı. Genelde küçük çocuklarının elinden tutan ana babalar gördüm. Gençler pek ortada yoktu. Tabii kentin yarından fazlası tatile gitti. Ama yine bunların da yarısı ya memleketine gitti ya da Ege sahillerine. Çünkü Kefken ve Kerpe henüz sezonu açmadı.

İşte bizim tatildeki en büyük etkinliğimiz de yarınki Giresunspor maçı olacak. Göztepe'ye destansı bir mağlubiyet yaşatan, 2-0'dan 3 penaltıyla 3-2 galip gelen, 100. yılında Göztepe'ye adeta 100 tokat atan Kocaelispor, bunun karşılığında çağdaş rakibinden alkış beklerken, çağdaşı taraftar gruplarının 5 milyon liralık devlet malına verdiği zararı şaşkınlıkla izledi. Güzel İzmir'in güzel takımı Göztepe'ye, bu kimi kendini bilmezlerin vandal davranışı yakışmadı. Tabii bunları biz tüm camiaya mal edemeyiz. Ama hiçbir kulüpten de kınama gelmedi. Burnumuzun dibindeki sözde Komşu Sakarya'dan bir açıklama beklerdim. Olmadı. Çünkü onlar Göztepe ile göbeğini kesmiş.

Mustafa Gürsel, Göztepe galibiyeti sonrası Çorum maçında dizilişiyle eleştirildi. Ama oyuncu değişiklikleriyle de maçı kurtaran adam oldu. Ve sayılmayan resmi bir golümüz var. Nedense hatalar hep bizi buluyor. Her iki maçta da kadroyu çok değiştirmeyen Mustafa Gürsel, yarın gece en zor maçlarından birine çıkacak. Çünkü Giresun, sağı solu belli olmayan amaçsızla saldırabilen bir takım durumuna gelmiş. Büyük Altay ile küme düşen Giresunspor, tabii ki teşvik primlerine muhatap olabilir. Ama bunu kabul edeceğini sanmıyorum. Karadenizli'nin yapısına bu zaten yakışmaz. Mertlik, dürüstlük ve cesaret hep ayrı duygulardır. Karadenizli yapısı da öyledir, adamın yüzüne söyleyeceğini söyler. Kolay değil, 37 yıldır Karadeniz'in eniştesiyim.

Dolayısıyla yarın akşam Giresun ile gerçekten belki de sezonun en zor maçını oynayacağız. Bahis oranları çok yüksek. Yani işe bu bağlamdan da bakarsanız zor bir maç. Dolayısıyla herkesin çok dikkatli olması lazım. Yine bir ceza daha alırsak, son dört maçta Giresun maça hariç, başımız belaya girecek. Ondan sonraki her maç final. Ama bakın ben de dört maç dedim. Halbuki beş maç kaldı. Giresun'u inşallah hafife almazsınız.

Takımda Duhan Aksu'ya tepkiler var. Ama unutmayın ki bu sezon adam iki defa forma giydi. Atila oyuna girdi. Bence çok şey değişmedi. Yusuf Abidoğlu iyi niyetli bir futbolcu. Ama Çorum maçında yediğimiz golde %100 suçluydu. Bir değil iki değil. Yanından geçen adam, eli kolunu sallaya sallaya geçerken sadece seyretti. Sonuçta da gardımızı düşüren golü yedik. Hem de çok erken. Yusuf'un bu sezon yaptığı belki onuncu hata. Kendi kalesine gol atmak dahil. Ama dediğim gibi kasıt yok. Sadece artık biraz futbolun sonuna gelmiş. Burak kendi kalesine gol attı. Emir kendi kalesine gol attı. Yusuf kendi kalesine gol attı. Bir sezonda kendi kalemize attığımız üç kritik gol var. Bu da tamamen konsantre olamamaktan kaynaklanıyor. Zira bu durumda ne kaleci Gökhan'a ne Harun Tekin'e çok fazla suç bulamazsınız. Çorum maçında Gökhan'ın üç inanılmaz kurtarışını gözlerim dolu dolu izledim. Balıkesir maçında geçen sene kendi hatasıyla golü yedirmemek için bütün ayak bağlarını koparttı. O maçı 6-1 kazandık ama Gökhan'ı kaybettik. Dolayısıyla böyle yürekten oynayan adamlar lazım. Yani adam gibi adamlar. Mustafa Gürsel yarın ön liberoya bir çözüm olmak zorunda. Beridze ve Barış Alıcısız ilk 11'deki hücum gücünü de sorgulamak zorunda. Aksi takdirde gol atmayı son 20 dakikalara bırakırsak, başımız derde girer. Önceden atmak ve rakibi zorlamak bence en güzeli. Yarın Giresun bize de Çanakkale geçilmez gibi 6-7 futbolcuyla savunma yapacak. Bu kilidi açmanın tek yolu golü bulmak. Önce maçı garantiye alın ondan sonra riske girersiniz. Ertuğrul Sağlam bir sezon boyunca riske girmek için neredeyse takımı yaktı. Son yarım saatte aldığı oyuncularla dört maçımızı kazandığımız halde beraber kalarak kaybettik. Aksi halde şu anda Eyüp ile zirvede beraberdik. Eyüp'ü bir kere, Göztepe'yi iki kere yenen bir takım olarak, son maçta da Sakarya'yı yendiğimizde üçüncü olarak tek maç final oynama hakkımızı kazanmış olacağız. Statüye göre üçüncü olan takım, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci olan takımın kendi aralarında oynayacağı maçlardan sonra kalan tek takımla final oynayacak. Yani 3. Olan çok da bir play-off serisi oynayan takım olmuyor. Tek maçla Süper Lig’e çıkma şansı var. Sadece işi son maça bırakacak. Bunun için üçüncü olacak takımın avantaja büyük.

Süper Lig'e çıkarsak ne mi olur? Onu günlerdir yazıyorum. Tekrar yazmaya gerek yok. Süper Lig'de şu anda beş takımın transfer yasağı var. Ve bu önümüzdeki sezona da sirayet edecek. Bunların arasına bizim katılmamız an meselesi. Farkında mısınız bilmiyorum ama Süper Lig'e çıkalım diye yanıp tutuşanların iki ay sonra en aşağı bir milyar lira bulması gerekiyor. Bu parayı kim verecek çok merak ediyorum.

Ama Tahir Büyükakın’ın “Benim böyle bir param yok, böyle bir gücüm yok” sözlerini açık açık dinledik, biliyoruz. Zaten seçim de sona erdi. Beş senelik yetkiyi de aldı. Kocaelispor'dan çok beklentisi olmayacaktır. Şu da bir gerçektir. Tahir Büyükakın Kocaelispor’u gerçekten çok seviyor. Çünkü derince Bakkal Durağında beraber büyüdük. Bakkal Durağı, Eski Yol, Liman Yolu, Denizciler Mahallesi, Sanayi tamamen Kocaelispor demektir. Çünkü stada en yakın yerler buralardır. Çenesuyu dahil.

Ama bazen sevgi karın doyurmuyor. Bir milyar lira, Yılport, Safiport gibi limanlar, özel tersaneler, dev karteller bu işe el atmadıkça yaya kalırız. İşte beş kulüp iflas etti. Eyüpspor bu sene dosyayı kapattı. Seneye en aşağı 20 dosyası var. Bu şekilde süperliğe yükseliyor. İçlerinden avantajlı Göztepe. Çünkü sırtını dayamış, dünya çapında bir milyarder kulübü satın almış. Göztepe'nin Türkiye ile ilgisi kalmamış. Kocaelispor hiçbir zaman böyle bir duruma düşmedi. Düşmesini de kimse kabullenemez. Atatürk'ün kenti Güzel İzmir'de yabancı bir iş insanının, kulüpler üzerinden para kazanan bir insanın bulunması tarihin karşısında bir tezattır. Biz de aynı duruma düşmemeliyiz. Abramovic Kocaelispor’u Socar Kocaelispor yapmak istedi. Stadın adı son anda Socar yerine Yıldız Entegre oldu. Çünkü Abramovic İzmit'te Tüpraş'a rakip olmak istiyor. Ali Koç'tan Tüpraş'ı satın almak istiyor. Ve bu kentte de Kocaelispor'u Şampiyonlar Ligi'nde zirveye çıkarmak istiyor. Tıpkı Chelsea modelindeki gibi. Ama burası Göztepe değil. Chelsea hiç değil. Kaç kulüp, kaç dev firma kulübün önüne ismini yazdırmak istedi. Hiçbirini kabul etmedik. Bunlardan biri de Tüpraş Kocaelispor formülüydü. O zaman da karşı çıktık. Ve yine çıkarız. Böyle bir lekeyi kabul etmek yerine, amatör küme'de oynayalım daha iyi. Bunun için süper lig isteyenlere yanıtım budur.

Hangi ligde olursa olsun Kocaelispor adı sadece Kocaelispor'dur. Sakaryaspor, Bursaspor, Eskişehirspor gibi. Ve böylece sonsuza kadar devam edecektir. Tıpkı 38 yılımı seve seve feda ettiğim gazetemin adının sadece Kocaeli Gazetesi oluşu gibi. Önüne de arkasına da ek almadan bugünler kadar gelebilen tek gazetedir. Benim de katkım olduysa ne mutlu !..

Kocaeli Birlik darbesini yapanlar hâlâ hesap veremediler. Ve bu projenin mimarı Fikri Işık hâlâ Kocaelispor'a etki ediyor. Sevindik tesislerinin arkasında neler var göreceksiniz.

Neyse yarın Giresunspor maçını kazanalım, pazartesi gününe bakarız.

Benim hiç pazartesi sendromum olmadı. Çünkü 38 yıldır her pazar çalıştım…