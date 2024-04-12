Bayram gevşekliğinin sonuna yaklaşırken

Uzun tatil yapmaya…

Gevşemeye…

”Bayram” deyip her şeyi ertelemeye…

Bayılıyoruz.

*Doktora gitmem lazım… Bayramdan sonra.

*Ödemeler, tahsilatlar… Bayramdan sonra.

*Yatırım kararı… Bayramdan sonra…

*Satın alma, satış… Bayramdan sonra…

*İşçi alınacak, çıkarılacak… Bayramdan sonra.

*Çatı tamir edilecek… Bayramdan sonra.

*Çocukların eğitimiyle ilgili karar… Bayramdan sonra.

Sadece şahsi işlerimizi, sadece şirketimizin işlerini değil, devlet işlerini de bayramdan sonraya bıraktık.

Zamanı 9 gün durdurduk…

Dünya âleme, “Bize dokunmayın, biz bayramdayız” dedik…

Yan gelip yattık…

Yavan, alışılmış, adet yerini bulsun diye “birlik ve beraberlik” mesajları verdik…

Her zamanki gibi yine “Müslümanların kardeşliğinden” söz ettik…

Arada bir, ortalığı boş bırakmamak için “Terör bizi yıldıramaz” dedik…

“Emperyalist ülkeler bizi dize getiremez” diye “kurusıkı” demeçler verdik…

Gazze’de Müslümanların katledilmesini kınadık…

”İslam ülkelerinde kardeşkanı dursun” dedik…

Ahalimiz trafik kazalarında fazla telef olmasın diye, karayollarını polislerle doldurduk…

Eee, işte bayram bitmek üzere.

9 gün de olsa geldi, geçiyor.

Bugün, 13 Nisan.

İki gün sonra tatil bitiyor.

Kendimize geleceğiz, gerçeklerimize döneceğiz

9 gündür çalışmıyoruz…

9 gündür üretmiyoruz…

Sanki hak etmişiyiz gibi tatildeyiz.

Bu işte bir gariplik yok mu?

Bayram demek, “mutluluk, huzur, barış, neşe, sevinç, birlik beraberlik, dayanışma” demek.

Öyle yazıyor kitaplar…

Büyüklerimiz bize böyle öğrettiler…

“İnsanlar, bayramlarda yenilenir” dediler…

“Hoşgörülü olur, sağlıklı düşünür” dediler…

Her bayramda ve bayram sonrasında dikkat ederim, İslam dünyasında değişen bir şey yok.

“Acaba biz farklı mıyız” diye düşünürüm, Ankara’dakileri ve ahalimizi gözlerim, biz de aynıyız.

Bayramlarımız; hep hüzünlü, mahzun, kargaşa, hırgür içinde geçer.

Sizce bu işte bir gariplik yok mu?

Parti liderlerinin bayramlaşması

Siz hiç Ramazan veya Kurban Bayramı’nda, parti liderlerinin bir araya gelerek birbirinin bayramını kutladığına tanık oldunuz mu?

Geçmişte Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli ve Meral Akşener; herhangi bir dini bayramda bir araya geldiler mi?

Şimdi aralarına Özgür Özel gibi yeni isimler katıldı, yine bir araya gelip bayramlaşmadılar.

Bazı liderlerin adet yerini bulsun diye telefonla birbirlerini aradıklarını televizyon haberlerinden öğrendik.

Bu işte bir terslik yok mu?

Bayram demek, “mutluluk, huzur, barış, neşe, sevinç, kardeşlik, birlik beraberlik, dayanışma, hoşgörü” demekse…

İslam dünyası, bayramlarını neden böyle bir iklimde geçirmiyor, geçiremiyor?

Topluma örnek olması gereken parti liderleri, neden “birbirlerinin bayramlarını dahi kutlayamayacak” kadar birbirlerine uzaklar?

Böyle bir “çatışma” ortamında…

Böyle bir “huzursuz” ortamda…

Böyle bir “ayrışma” ortamında…

Böyle bir “insanların insan olma özelliğini kaybettiği” ortamda…

Dini bayramların, “tatil olma” özelliğinden öte bir anlamı var mı?

Bizim dinimiz, böyle bir din olamaz

Siz çevrenizde, siz İslam dünyasında, dini bayramların özüne uygun bir iklim görebiliyor musunuz?

Bence sorun burada.

Dünyada 57 İslam ülkesi var, bu ülkelerde 2 milyara yakın Müslüman yaşıyor.

Kan akmayan, gözyaşı dökülmeyen, savaş ölüm ve katliamın olmadığı, halkının huzur ve mutluluk içinde yaşadığı bir tek İslam ülkesi gösterebilir misiniz?

Tekrar ediyorum, bu işte bir terslik var.

Bizim dinimiz, böyle bir din olamaz.

Bize, İslam diye başka bir şey öğretiyorlar.

“Kuran İslamı”nın dışında şeyler…

Esas üzerinde durmamız gereken nokta burası.

Dinimizde reform yapamazsak…

Dinimizi emperyalist ülkelerin boyunduruğundan kurtaramazsak…

Hıristiyan dünyası, İslam’ı kullanarak İslam ülkelerini sömürmeye devam ederse…

İşimiz çok zor, bunu iyi bilelim!