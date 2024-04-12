Titrekkavak kadar olamamak!

Bitkisel ve hayvansal yapıda her canlının, bulunduğu yerde konuşulan dildeki adı dışında, dünyanın her tarafında geçerli olan, genelde onun en önemli özelliğini ortaya koyan, Latince kökenli ‘bilimsel’ bir başka adı vardır.

Kavak ağacının bilim dünyasındaki adı, Latincede ‘halk’ anlamına gelen “Populus” kelimesidir. Örneğin Akkavak’ın bilimsel adı ‘Populus alba’dır.

Bu “Populus” kelimesi bir rastlantının sonucu değildir. Kavak ağacının insan toplulukları ile ne kadar iç içe bulunduğunun göstergesidir. Nereye gitseniz onu görürsünüz. Bazı yerlerde yol ve dere kenarlarında dizili, bazı yerlerde adeta orman gibi...

Ülkemiz kavak ağaçlandırmaları yönünden oldukca zengindir. Bunlarda genelde Karakavak (Populus nigra) ve yapay olarak üretilen melez kavaklar (klonlar) kullanılmaktadır. Akkavak (Populus alba), Fırat kavağı (Populus euphratica) ile ormanlarımızda doğal olarak yayılım gösteren Titrekkavak (Populus tremula) ülkemizdeki diğer kavak türleridir.

Karakavak çakıl yapıda, fakir ve rutubet açısından yetersiz topraklarda da yaşayabildiği için ülkemizde dikimi en fazla yapılan kavak türüdür. Çok uygun yetişme ortamlarında, 30 metreyi bile aşabilen dar tacı ile uzaktan Servi ağacına benzer. Adından da anlaşılacağı gibi çok koyu renkli gövdeye sahiptir.

Ülkemiz şartlarında I-214, I-77/51 ve I-45/51 kavak klonları ile yapılan ağaçlandırmalardan çok iyi sonuçlar alınmaktadır. Yöremizde en çok kullanılanı I-214 klonudur.

Fırat kavağı (Populus euphratica) yüksek hava sıcaklığına ve topraktaki yüksek tuzluluğa dirençlidir. Yurdumuzda doğal olarak sadece Güneydoğu Anadolu’da vardır. Dış görünümü, bilinen kavaklardan çok farklıdır.

Ancak bazı kavak türleri vardır ki onlar genelde park alanlarda veya bahçelerde süs ağacı olarak kullanılırlar. Örneğin Akkavak bu gruptandır. Yapraklarının altı, dalları ve gövdesi beyaza çalan renktedir. Çok yaşlı olanlarının, fotoğrafta görüldüğü gibi gövde ve dalları o kadar heybetlidir ki uzaktan görenler onları büyük bir Çınar ağacı zannederler. İçlerinde 700 yıl yaşayıp 30 metre boya erişenleri vardır.

Yaprakları en ufak rüzgarda bile titrediğinden bilimsel adında da ‘titreme’ anlamında ‘tremula’ kelimesi olan ‘Titrekkavak’ (Populus tremula) ormanlık alanların doğal üyesidir. Orada diğer ağaç türleri arasında bulabildiği yerde yaşar.

Bu kavak türünün en önemli özelliği don olayının şiddetli olduğu ormanlık bölgelerde de çeşitli nedenlerle oluşmuş açık alanlara, rüzgarlar sayesinde ulaşan tohumları yoluyla yerleşmeleridir. Bu şekilde oluşan Titrekkavak toplulukları hızla büyüyerek orada doğal olarak bulunan diğer ağaçların düşen tohumlarından oluşan fidanlara üst perde oluştururlar ve onları ‘dondan koruyup’ yaşayıp gelişmelerine imkan verirler.

Bu durumda “öncü ağaç” konumunda Titrekkavaklar sayıca azalırlarken dondan korudukları o yerli ağaçların fidanları toprak ve iklim şartları kendileri için daha uygun olduğundan zamanla alana tamamen hakim olurlar.

İnsan topluluklarında olay tamamen terstir; bölgenin yerli toplumlarının yaşadığı yere ulaşanların ‘birinci görevi!’ yerli toplumu yok etmektir.

Örnek mi? Amerika kıtasında ‘Kızılderililerin’ başına gelenler; insanoğlu Titrekkavak kadar olamamıştır ve bu gidişle olacağı da yoktur.