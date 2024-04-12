Gazete okumak ve bulmaca çözmek zihni gençleştiriyor!

Yapılan bir araştırmaya göre, gazete okumak size, tam 13 yaş daha genç birinin düşünme becerilerini kazandırabilir.

ABD’deki California Üniversitesi’nden araştırmacılar, zihinsel aktivitelere katılmanın her iki cinsiyetin de düşünme hızı rezervlerini artırdığını buldu.

Times’ta yer alan habere göre, Neurology dergisinde yayınlanan araştırma, fiziksel ve zihinsel aktivitelerin insanların “bilişsel rezervine” yardımcı olup olamayacağını belirlemeyi hedefliyor.

Daha büyük bilişsel rezervleri olan insanlar, yaşlandıkça beyinlerinde meydana gelen değişikliklere bağlı olarak beklenenden daha iyi düşünme yetenekleri gösterirler.

ZİHİNSEL AKTİVİTELER ZİNDE TUTUYOR

Çalışmaya yaş ortalaması 76 olan 758 kişi katıldı. Bazılarının düşünme veya hafıza sorunları yoktu, bazılarında hafif bilişsel bozukluk ve bazılarında bunama vardı.

Bilim insanları, katılımcıların beyinlerini taradı ve onlardan düşünme hızı ve hafıza testlerine katılmalarını istedi.

Katılımcılara son 13 ayda, dergi, gazete veya kitap okuyup okumadıkları, kurslara gidip gitmedikleri ve kart, oyun veya tombala oynayıp oynamadıkları gibi üç şey soruldu.

Genel olarak, her ek zihinsel aktivite kategorisi için, araştırmacılar, insanların düşünme hızının 13 yıl öncesine kadar arttığını hesapladılar. Sonuçları cinsiyete göre ayırdıklarında, iyileşme erkekler için 17 yıl ve kadınlar için 10 yıldı.

Araştırmada yer alan Dr. Judy Pa, Alzheimer hastalığı için herhangi bir tedavi bulunmadığından, gelişimini önleme stratejilerinin anahtar olduğunu söyledi. (Alıntı-Sözcü)

BOL BOL GAZETE VE KİTAP OKUYUN

Sevgili okurlar; yukarıdaki haberin özeti şu;

ABD’deki California Üniversitesi’nden araştırmacılar, gazete okumak ve bulmaca çözmek gibi faaliyetlerin düşünme hızı ve hafızaya etkilerini inceledi.

Araştırmaya göre gazete/kitap okuyanlar ortalama 13 yaş daha genç birinin düşünme becerilerini gösterdi.

Yaş ortalaması 76 olan 758 kişinin katıldığı anket ve testlerde, iyileşme erkekler için 17 yıl ve kadınlar için 10 yıl olarak tespit edildi.

Siz siz olun, bol bol gazete ve kitap okuyun, bulmaca çözün.