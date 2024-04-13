UZUN BAYRAM TATİLİMİZ



Onbir ayın Sultanı Ramazan ayının bitiminde çalışanların ikigün idari izinleri ilebirlikte

dokuz gün süren uzun bayram tatiline büyük oranda sevinenler oldu.

Geliri iyi olan insanlar için başta sahil yerleri olmak üzere gezip dinlenmeleri

için iyi bir fırsat oldu.

Televizyonlardan izliyorsunuz ve görüyorsunuz başta emekliler olmak üzere dar gelirliler icin uzun tatil birçok sıkıntıları beraberinde getirdi.

Emekliler bırakın tatili, memleketlerine gidememelerini dile getirdiklerigini torunlarına bayram harçlığı bile vermemenin üzüntüsünü dile getirdiler.

Bir başka sevinen ve üzülenlerde çok oldu.

Mahalli idareler seçiminde

aday olup kazananlar yorgunluklarının sonucunda seçimi kazanmaları ile sevinip gururlandılar.

Seçimde arzu ettikleri sonucu alamayan partiler ile yoğun.emek verip.para harcayan kişiler de büyük üzüntü ve hayal kırıklığı yaşadılar.

Seçilen adayların seçildikleri yere, bölgelerine başarılı hizmet dileklerimizle tebrik

edip hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Bu seçimler bazı değişimlerin yaşanacağını göstermektedir. Görünen o ki bazı partiler kapılarına kilit vuracaklar. Bazıları ise tabela partisi olarak kalıp hiçbir iddiaları kalmayacak gibi görünüyor.

Dokuzuncu Cumhurbaşkanımız rahmetli Süleyman Demirel'in siyasette 24 saat çok önemlidir sözü bir hakikattir.

Ama, tek değişmeyen şey değişimin kendisidir gerçeğinide unutmamalıyız.

Toplumlar ağır aksak da olsa eninde sonunda şartlar onu değişime mecbur eder.

Şartların başında ekonomi başta gelir.

Geçim sıkıntısına ilaveten, hak, hukuk, adalet ve diğer beklentiler değişimi tetiklemektedir. Değişim beklentileri karşıladığı oranda kalıcı olur.

Uzun bayram tatilinde, sayfiye yerlerine, başka tatil beldelerine veya memleketlerine büyüklerini ziyaret için kendi araçları ile yolculuğa çıkan sürücülerin yapmış oldukları trafik kazaları hepimizi çok üzdüğüne inanıyorum.

Onlarca insan ölüp, yüzlerce

insan yaralanmış haberi anons edildi.

Milyonlarca lira maddi hasarıda kişisel ve milli bazda ekonomik kayıptır.

Bu kadar yaşanan acı ve

kayıplardan ne yazık ki

ders almıyoruz!

Boşuna dememişler acele giden ecele gider diye.

Artık, eğitim, sıkı denetim ve caydırıcı ceza gibi ne gerekiyorsa ivedilikle yapılmalıdır.

Bu kadar kayıp ve zararlar bir savaşta verilen kayıp ve zararlar kadardır dersek teşbihte hata olmaz.

Allah yardımcımız olsun!

Nihayet uzun bayram tatilinin son günlerine gelmiş bulunuyoruz.

Konuştuğumuz orta yaş ve üzeri hemen hemen herkes eski bayramları arayıp özlediklerini söylemektedirler. En büy sıkıntıların baş nedenini ekonomik sıkıntılar olduğunu dile getiriyorlar.

Özelliklede emeklilerin bir çoğu artık sadakaya muhtaç durumda olduklarını itiraf ediyorlar.

Evet, herşeye rağmen herkesin sağlık ve mutluluk içinde gönüllerine göre bayram geçirmelerini dileyerek, tebrik ediyorum.