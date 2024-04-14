Bazı sebzelerin hasat zamanları ve verimi

Saygıdeğer okuyucularım; bu yazımda sizlerle bazı sebzelerin hasat zamanları ve verimleriyle ilgili bilgileri paylaşacağım.

ENGİNAR HASADI: Turfanda sakız enginarı İzmir'de normal senelerde Aralık- Şubat aylarında kesilmeye başlanır. Bayrampaşa enginarı ise İstanbul'da Mayıstan itibaren hasat edilir. Her ocaktan evvela baş enginarlar bir bıçakla 10-15 santim sapları ile birlikte kesilir. Sonra kol enginarlar toplanır. Bir enginar bitkisinden ortalama 8-10 adet enginar hasat edilir.

YEŞİL BİBER-HASAT VE VERİMİ: Yeşil biberler normal büyüklüklerinin 2/3 kadar olunca haftada bir toplanır. Kırmızı acı biberler kök üzerinde iyice olgunlaşınca toplanır. Güneşte veya ateşte kurutulur, sonra değirmenlerde öğütülerek yemeklerde kullandığımız kırmızı toz biber elde edilir. Bir kökten 15 ile 25 dolmalık biber alınır. Bir dekardan 2.500 kilogram dolmalık, 1000 kilogram da sivri biber alınır.

PATLICAN-HASAT VE VERİMİ: Patlıcanın sap kulakları kapanmış olanları, kıvrık ve fazla şişkinlik gösterenleri toplanır. Boylara ayrılır ve ambalajlanarak pazara sevk olunur. Ortalama bir kökten 8 ile15 adet bir dönümden 3 ile 5 ton patlıcan alınır.

HIYAR -HASAT VE VERİMİ: Turfanda yetiştirilen hıyarlar nispeten küçük iken, keza Rus hıyarı ve kornişon gibi turşuluk hıyarlarda körpe ve küçük iken koparıl. Lânga hıyarı gibi uzun ve iri meyveli olanlar, tabii büyüklüklerini aldıkları zaman hasat edilir. Hasat edilen hıyarlar boy boy ayrıldıktan sonra ve ambalajlandıktan sonra pazarları sevk edilir. Bir dönümden 8.000 ile 15.000 adet hıyar istihsal edilir.

TAZE FASULYE-HASAT VE VERİMİ: Taze fasulyeler yeşil kabukları ile yendiğinden daha fazla içlenmeden toplanır. Her toplanıştan sonra sulanır. Son turfanda olarak yetiştirilen barbunya fasulyesinin taze taneleri yendiği ve çok para ettiği için kabukları kızarmaya başlayınca toplanır. Dekardan 800 ile 1.500 kilo taze, 250 ile 400 kilo kuru fasulye elde edilir.

Bir başka konuma yazımda buluşmak üzere saygılar sunarım.