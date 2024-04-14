Kalbin sesi

Yaşamınla

bir ziyafet çek kendine.

Derek Walcott

Yine Sera’ya gelmişti, güvercin. Lal’le buluşmuşlardı.

‘İyi sabahlar’, dedi Lal. ‘Nasılsın, güvercin’.

‘Sana bir şey sormak istiyorum. Aklıma takılan bir şey var. Canlılarda, kendi yaratılışlarına bağlı, görece bir akıl ve kalp var. Hangisi, diğerinden üstün? Akıl mı önemli, yoksa kalp mi?

Aklın sesini mi, yoksa kalbin sesini mi dinlersin?’.

‘Çok zor bir soru bu, güvercin? Neden onları bölüp, parçalıyorsun? Nasıl tercih yapılabilir ki?’.

‘Seç işte birini’, diye söylendi güvercin.

‘Seçemem. İkisi bir bütündür, birbirini tamamlar’.

Soruyu değiştirdi, güvercin. ‘Duygularınla mı hareket edersin, yoksa aklınla mı?’.

‘Akıl düşünür, kalp sever güvercin, gülen de, ağlayan da kalptir. Akıl bakar, gören ise kalptir. Akıl dokunur, hisseden kalptir. Akıl tartar ve tartışır, oysa kalp teslim olur. Acıyan, yaralanan, heyecan duyan da kalptir. Akıl deneyimli bir yetişkin gibi, mantığıyla davranır’.

‘Seçimini yaptın galiba? Akıl mı? kalp mi?’.

‘Sen ne diyorsun güvercin? Hiç kalbinle, beynin arasında kaldın mı? Ya da bir şeyi, mantığın uygun bulmasa bile çok istediğin olmadı mı? Ya da kalbine hiç söz geçiremediğin?’.

‘Cevap vermemek için, top sektiriyorsun. Genellikle hangisini seçersin, Lal? Duygularını mı yoksa mantığının sesini mi?’. ‘Sorduğun şeyin kendisi, içinde büyük bir açmazı barındırıyor, güvercin. Belki de her an, hepimizin yaşadığı bir ikilemi, içsel bir çatışmayı anlatıyor. Duygularımızla, mantığımızın onaylamadığı seçimler yaptığımız, kararlar aldığımızda, mantığımızın bizi engellemeye çalışan sesine sağırlaşırız’.

‘Neden böylesi seçimler yapıyoruz, Lal?’.

‘Biz canlılar, duygusal yaratıklarız. Duygularımız, en hassas kimliklerimizdir. Duygularımız incindiğinde hasta oluruz, tedavi için, yine duygulara ihtiyaç duyarız. Kalbimizin sesini dinlemek, büyük sevinçlere yol açar, bazen de büyük acı ve travmalar yaşatır. Duygusal seçimlerimizin sonu, mutluluk da olabilir, mutsuzlukta’.

‘Ya sevgi? Sevgi olduğunda, nasıl davranmak gerekir, Lal?

Sevdiğin kişi, akıl sesine yanlış, kalp sesine doğru geldiğinde, ne yaparsın?’.

‘Sorunu düzeltiyorum güvercin. Sonunu tahmin edemediğin duygularınla mı yoksa aklınla mı karar verirsin? Hangisinin sonuçlarını tercih seçersin?’.

Güvercin, durdu, düşündü. ‘Aklına uyup seçim yaptığında, verdiğin kararın, sadece iki sonucu olabilir. Sonuç olarak doğru yapmışım diyebilirsin ya da keşkelerin olur…’.

‘Hangisini seçersin, Güvercin?’.

‘Gerçekten zormuş’.

‘İnsanların bazıları, duygusaldır, kararlarını, kalbinin sesini dinleyerek alır. Bazıları da, her şeyi mantık çerçevesinde görmeye çalışarak, aklının peşinden gider.

Hayatına aklınla mı, yoksa kalbinle mi yön verirsin?’.

‘Bizi bırak. Biz güvercinler, duygularımızın ötesine geçer, çoğu zaman içgüdülerimizle karar veririz. Doğanın hiç şakası yoktur, bizim de, aklımıza sığınma lüksümüz.

Bana, insanları anlat’.

‘Akıl, hemen önündeki küçük resimle ilgilenir, güvercin. Oysa, kalbin sesi, büyük resme yönlenir, naziktir, şefkatlidir, sevecendir, eleştirmez, ikilik yaratmaz. Zira kalp, kaygı, şüphe, korku, sınırlılık, pişmanlık, suçluluk, suçlama, yetersizlik, eleştiri, yargılama nedir, bilmez. Daima cesaret verir, yüreklendirir, destekler, özgürleştirir ve sever. Kalbin sesini duyduğumuzda, evrenin yaşam dolu, kocaman olduğunu, yalnız, çaresiz olmadığımızı hissederiz. Yaşam yeniden renklenir, aklın duyarsız gerçekliği, öğrenilmiş çaresizliği, küçük hesapları yerine sonsuz büyülü gerçekliğe ulaşmaya başlarız’.

‘Bana masal anlatmaya başladın değil mi, Lal?’.

‘Sana öyle mi geldi? O zaman, daha bilimsel bir masal anlatayım.

Son zamanlardaki araştırmalar, cenin halindeyken, gelişen ilk organın, kalp olduğunu ispatladı. Kalp, kan pompalamak yanında, gerçeklik algısının yaratılmasını da sağlıyor. Araştırma sonuçları, kalbin, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeye yardımcı olduğu, hayatı kolaylaştırdığı, kalbinin sesini dinleyip, hayatına devam edenlerin, diğerlerine göre, kendilerini, çok daha rahat hissettiklerini ortaya koydu. Önceleri, yaşamla ilgili kritik kararlar alırken, mantıklı ve analitik olmak tavsiye edilirdi. Araştırmalar, bunun her durumda, tek başına yeterli olmadığını kanıtladı’.

‘Ne tavsiye ediyorlar?

Nasıl seçim yapılmalıymış?’.

‘En doğru yol, farklı durumlarda, akıl ve kalbin, her ikisini de birlikte kullanmak gerektiğiymiş’.

‘Bilimsel masalları, her daim sevmişimdir.

Kalbinin sesini, mutlaka dinle diyorsun…

Ya dinleyip, hiç duyamıyorsam?

Ya kalbimin taş kesildiğinden, korkuyorsam?’.

Lal, şaşırmıştı.

‘Belki de, sana öyle geliyordur, güvercin?’.

‘Belki de kalbim bana küsmüştür, Lal. Olamaz mı?’.

‘Kalbin, aklı var mıdır Güvercin? Kalp, hesapla, çalışır mı?’.

‘Her organın olduğu gibi, kalbin de aklı vardır…’.

‘Akıllarının sesi, sonuna kadar açık olan bir toplumun parçalarıyız. O yüzden, artık kalbimizi, kalbimizin sesini duyamıyoruz’.

‘Ne yapmalıyız, Lal?’.

‘Önce kalbimizle bağ kurmaya çalışmalıyız’.

‘Nasıl?’.

‘Kendine karşı şefkat duyduğun, kalbine gereken özeni gösterdiğinde, ona yakınlaşırsın, güvercin’.

Güvercin, derin bir nefes aldı. ‘Eylem, Lal’, diye sızlandı.

‘Kalbinle bağ kurmak için, gözlerini kapat, kalbine dokun ve ona merhaba, nasılsın, de. Senin için, ne yapabilirim? Bir şeye ihtiyacın var mı? diye sor ve onu dinle’.

‘ Oldu Lal’, diye güldü güvercin. ‘Zaten o da, bütün cevapları vermek için, hazır bekliyordu’. ‘Kendine zaman ver. Belki hemen başlangıçta duyamayabilirsin. Dinlemeye devam ettiğinde mutlaka duyacaksın. Kendine şefkatli davrandıkça, kalbin yumuşayacak, sesi çıkmaya başlayacak….

Ama hemen sevinme güvercin.

Kalbinin sesini duymaktan daha önemlisi, kalbin dediğini yapmak…

Kalbin dediğini yapmak, gerçek bir cesaret, ve bazen de gerçek bir yok oluş gerektirir’.

‘Yok olmadıkça, nasıl yeniden var olabiliriz?’.

‘Sadece kalbimin sesini dinleyerek, yaşasam nasıl olurdu diye, sık sık hayal kurarım güvercin…’.

Güvercin, kanatlarını açmıştı, uçmaya hazırlanıyordu.

‘Hayal kurduğumda, aklıma, önce güvercinler, yemyeşil doğa, çiçekler, güneşli günler ve gülen insanlar gelir, Lal.

Sonra da masmavi gökyüzünü hayal eder, denizin üstünde güneşe doğru uçtuğumu görürüm…’.