Tasarruf öncelikle kamu harcamalarından başlamalı

Kamu harcamaları, devlet ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından, toplumsal ve yarı toplumsal ihtiyaçları karşılayacak kamu hizmetlerinin üretimi için yapılan harcamalardır.

Kamu harcamaları bütçe harcamalarına göre daha geniş kapsamlı olup genel bütçeli kurumlar yanında genel bütçeye dahil olmayan yerel yönetim harcamalarını, KİT harcamalarını, bütçe dışı fon harcamalarını, özel bütçeli kurumları, özel bütçeli üniversiteleri, düzenleyici ve denetleyici kurumları ve SGK’yı da içine almaktadır.

Aynı şekilde istisna ve muafiyetler yolu ile gerçekte alınması gereken vergilerden vazgeçmek de bir kamu harcamasıdır.

Son yıllarda dünya ülkelerinde ekonominin daralmasını engellemek, özellikle Covid sürecinden sonra milli gelirin daralmaması ve piyasaları canlandırmaya yönelik genişlemeci maliye politikaları uygulanmış, krizin etkileri sarılmaya çalışılarak ciddi bir kamu harcama artışı yaratılmıştır.

Türkiye’de de benzer bir uygulama yapılmış, Covid sonrası süreçte faiz dışı bütçe harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı artmıştır. Özellikle kamu çalışanlarının maaşları, sosyal güvenlik harcamaları ile cari transferler ciddi artış göstermiştir. Örnek vermek gerekirse, 2022 yılında cari transferler ve sermaye transferlerinin toplamının bütçe içindeki payı yüzde 40’lar seviyesindeyken 2023 yılında yüzde 50’ye yaklaşmış ve 2024 bütçesinde de bu seviyelerde olacağı tahmin edilmiştir. Ayrıca bütçe harcamalarının esnekliği de önemli ölçüde ortadan kalkmıştır.

Şunu unutmamak gerekir ki; bütçe içerisindeki cari harcamalar benzeri harcamalar, bir kerelik harcamalar olmayıp maalesef kalıcı ve devamlı artışa neden olan harcama çeşitleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ne zaman ekonomik zorlukların yaşandığı dönemlerde kamu harcamaları da artış eğiliminde ise aklımıza gelen ve eleştirmeye başladığımız konulardan biri de kamu harcamalarında israf olup olmadığıdır.

1970’li yıllardan beri müzmin bir hal alan yüksek enflasyon nedeniyle kamu harcamalarında tasarruf tedbirleri hep gündeme gelmiştir. 1970’li yıllardan 2000’li yılların ortalarına kadar, toplam 1.840 adet kamu harcamalarında tasarruf sağlamaya yönelik genelge ve resmi yazının kamu kurum ve kuruluşlarına gönderildiğini görmekteyiz.

Son 3 yılda ise tasarruf tedbirlerine yönelik ;2021/14 sayılı cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 17.07.2023 tarihli tüm kamu kurumlarına gönderilen tasarruf genelgesi karşımıza çıkmaktadır.

Daha önce çıkarılanlar ve şu anda yürürlükte olan tasarruf tedbirleri genelgeleri ve tasarrufa yönelik yazılar baz alındığında, üç aşağı beş yukarı kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanmasına, bürokratik işlemlerin azaltılmasına ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına atıf yapılarak düzenlendikleri görülmektedir.

Bu genelgeler ile kaynak kullanımı, yatırım harcamaları, demirbaş alımı ve onarımları, geçici görevlendirmeler, gayrimenkul edinilmesi ve kiralanması, taşıt alımı kullanımı ve kiralanması, temsil ağırlama ve tören giderleri, basın yayın hizmetleri, kırtasiye kullanımı, reklam ve tanıtım giderleri, vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımlar, büro malzeme ve makine alımları, yurtdışı geçici görev yollukları, ulaştırma haberleşme giderleri, su, akaryakıt, sağlık giderleri gibi konularda düzenleyici ve tasarrufa yönelik işlemler belirtilmiştir. Bu genelgeler, adeta rutinleşmiş bir düzenleyici işlemler haline gelmiştir.

Vatandaşın ödemiş olduğu vergiler ile yaratılan kaynakların kamu yönetimi yolu ile harcanmasında; en ekonomik, en etkin ve en verimli yöntemlerin kullanılması kamuda görev yapan herkesin sorumluluğundadır. Bu kadar fazla ve kapsamlı tasarruf genelgeleri çıkmış olmasına rağmen acaba Türkiye’de kamu harcamaları etkili, ekonomik ve verimli kullanılıyor mu?

Bilindiği üzere; etkinlik doğru iş yapmak, verimlilik ise işi doğru yapmaktır. Peki; kamu harcamaları bunlara uyularak mı yapılmaktadır sorusuna maalesef yaşadığımız ekonomik sıkıntılar sürecinde olumlu yanıt verememekteyiz. Gün geçmiyor ki; bir kamu kurumunun israf denebilecek bir harcamasını, lüks makam aracı saltanatını, lüks makam odaları ve gereksiz ihaleleri yazılı ve görsel basında takip etmeyelim.

Yüksek enflasyonla, cari açıkla mücadele sadece para politikasının sıkılaştırılması ile çözülemez, maliye politikasının da sıkılaştırılması gerekiyor. Bunun için de kamu tasarruflarının artırılması, gerekli olmayan yatırım ve harcamaların, ekonomik olmayan yatırımların kısılmasına önem verilmesi, artık işlevsiz vergi istisna ve muafiyetlerin kaldırılması gerekiyor. Kamu harcamalarında önemli yer tutan harcama kalemlerinin tek tek gözden geçirilip, hangi kalemlerde tasarrufa gidilebilir bunların süratle hayata geçirilmesi gerekiyor. Faiz dışı harcamalar tek tek belirlenirse, bu sıkılaştırma için harcama kalemlerinde yeterli alanlar olduğu da görülecektir.

İsrafı önlemek, kaynakları verimli ve etkin kullanma konusunda değişik ülkelerin almış oldukları tedbirlerden de yararlanabiliriz. Ülkemizde 2001 yılında güçlü ekonomiye geçiş programı ile alınan ve başarılı bir şekilde uygulanan tedbirlerden de yararlanılması gerekir. Dünyadan örnek olarak, Amerika Birleşik Devletleri’nde 1995 yılından itibaren uygulanan “kamu hizmetlerinde reform programı” aynı şekilde İngiltere’de devlet çapında tasarruf yapmak ve verimliliği teşvik için nakit harcama limitleri ve insan gücü hedefleri ortaya konularak uygulanmış olan politikalar hemen aklıma gelen örnekler.

Türkiye, kamu kaynaklarını harcama konusunda kamu yönetiminde rasyonel kaynak tahsisi yapamayan bir ülke konumunda olduğundan, gelirinin üzerinde harcama yapan mali yapı ile karşı karşıya kalmaktadır. 2001 ekonomik krizinin ardından güçlü ekonomiye geçiş programı çerçevesinde; kamu harcamalarının disiplin altına alınması ve kamu kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimliliğin sağlanabilmesi için değişik tedbirler alınmış ve o yıllarda önemli kazanımlar da sağlanmıştır. Bu reformlar; yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik, kaynakların etkin kullanılmaması, insan kaynakları yönetiminde yozlaşma, artan yolsuzluklar ve kötü yönetim uygulamaları, toplumsal beklentiler, küreselleşme ve rekabet gibi nedenlerden dolayı hayata geçirilmiştir.

Yapılan kamu kesimindeki reformların temel hedefi, daha az maliyetle ve daha çok sorumlulukla çalışan bir kamu yönetimi sistemi kurmaktı. Bu hedeflere yönelik olan etkinliğin artırılması ve tasarruf imkanlarının belirlenmesini hedefleyen harcamaları yeniden gözden geçirme çalışmaları yapılmıştır.

Türk kamu yönetiminde var olan ve en önemli sıkıntılardan birinin aşırı ve verimsiz istihdam olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Kamuda istihdam oranı, çalışan personelin ülke nüfusuna oranı, birçok Avrupa ülkesine göre kabul edilebilir düzeyde olmasına rağmen, buradaki asıl sorun personel dağılımındaki adaletsizlik ve dengesizlik ile gizli işsizliktir.

Kamu kaynaklarının savurganca harcanmasına ilişkin bir diğer konu da cari giderlerin yüksek oluşudur. Diğer bir konu ise genel bütçeli idarelerin, genel yönetimlerin, KİT’lerin, özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, kamunun ortak olduğu şirketlerin sahip oldukları binek araçlar, makam araçları, yabancı memleketler ile kıyaslanamayacak kadar yüksek olmasıdır. Yasa dahilinde makam aracı olarak kullanılamayacak bu araçların bir kısmının usulsüz bir şekilde makam aracı gibi kullanılması ayrı bir sorundur.

Türkiye’de kamu alımları sisteminde yolsuzluğu önleyici çokça mekanizmanın bulunduğu bilinmekle birlikte, sayısı giderek artan istisnalarla kamu alımları kapsamının sınırlandırıldığı, belli tutarın altında yapılan alımların kanundan muaf şekilde gerçekleştirilmesinin de istisna kapsamını genişleterek şikayet mekanizması dışında kalan doğrudan temin usulüyle yapılan alımların arttığı, Kamu Özel İşbirliği kapsamında yapılan alımlara ilişkin bilgilerin kamu ile şeffaf bir şekilde paylaşılmaması gibi hususların rekabet ve şeffaflık ilkelerinin ihlal edilmesine yol açtığı ve yolsuzluk riskini tetiklediği değerlendirilmektedir.

Aynı şekilde bütçe kanununa ekli toplam 199 adet kanun sayısı ile vergi harcamaları listesi belirlenmiş ve değişik vergi kanunları ile toplanması gereken 2.2 trilyon TL vergi, istisna ve muafiyetler yolu ile alınmasından vazgeçilmiştir. 2024 yılı bütçesindeki istisna ve muafiyetlerin toplam vergi gelirlerine oranı yüzde 26.51’dir. Yani devlet her 100 TL vergi geliri hedeflemiş bunun 26.51 TL’sinden vazgeçmiştir.

Son günlerde kamuda tasarrufa yönelik olarak yapılan açıklamalarda olduğu gibi; kamu kurum ve kuruluşları, bakanlıklar ve belediyelere bütçe dışı ek ödenek veya hak edişleri aşan kaynak verilmeyeceği, kamu binası giderlerinde tasarruf edileceğini, yeni araç alınmasına yönelik taleplerin titizlikle inceleneceği, yurtiçi ve yurtdışı toplantılar konferansların zorunlu olmadıkça kendi bulundukları binada ya da online yapılacağı şeklindeki açıklamalar doğru ve yerinde açıklamalardır.

Şunu da unutmamalıyız ki bu açıklamalar gerekli olmasına rağmen eksik ve palyatif tedbirlerdir. Aslolan yukarıda da belirttiğimiz gibi, öncelikle tüm kamu harcamalarında verimliliği artırıcı tedbirleri almakla işe başlayıp sonra israfa neden olan hususların üzerine giderek, başta Kamu İhale Yasası, usulsüz olarak görev tahsisli araçların makam tahsisli gibi kullanılmasının engellenmesi, Kamu Özel İşbirliği ihalelerinin gözden geçirilmesi, tüm vergi istisna ve muafiyetlerinin gözden geçirilmesi, SGK reformu, kırtasiye kullanımından elektrik tüketimi, bina kiralamasına kadar tüm kamu harcamalarına yönelik olmak üzere, gerekli ise yasal düzenleme yapıp sonra da bunları çok sıkı denetleyerek israfı önlemeliyiz.

Yok eğer bütçede yapılacak olan tek tek tasarruf kalemlerinin küçük tutarlar olduklarını, Türkiye bütçesi için çok büyük anlam ifade etmediklerini öne sürerek geçmişte yüzlerce kez çıkardığımız tasarruf tedbirlerine benzer bir düzenleme yaparak bu israfı önleriz diyorsak, emin olun belki bu yılı kurtarmış oluruz ama israf ve ciddi bütçe açıkları ile enflasyonun artışının önüne geçemeyiz.