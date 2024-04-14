Seçim dedik, 31 Mart’ta yaptık…

Mübarek Ramazan ayı dedik, geldi geçti…

Mübarek Ramazan’ın 9 günlük mübarek bayramını da kutladık…

Eee, ne yapacağız şimdi?

Bugün çalışma günü.

Bugün koşuşturma başlıyor.

Bugün ertelediğimiz, unutmaya çalıştığımız gerçeklerimizle tekrar yüz yüze kalacağız.

*Enflasyonda nerede kalmıştık?

*İşsizliğin boyutu neydi?

*Borç ödemeleriyle nasıl baş edeceğiz?

*Kira artışları yine can yakmaya devam edecek mi?

*Çocukların özel okul taksitlerini ne yapacağız?

*Devlete ait hastanelerden nasıl randevu alacağız?

*Özel hastane fiyatlarıyla nasıl başa çıkacağız?

*Gıda fiyatları aldı başını gidiyor, nasıl yetişeceğiz?

*Yaz yaklaşıyor, çoluk çocuk tatile çıkabilecek miyiz?

*Dışarıda yemek, artık her babayiğidin harcı değil, unutacak mıyız?

*Adaletsiz ve hukuksuz yaşam insanları iyice bunalttı, çözüm bulunabilecek mi?

*İktidar, toplumu ayrıştırmaya ve düşmanlaştırmaya devam edecek mi?

*Devletimizin 727 milyar dolar “döviz borcu” var. Kasa tamtakır. Elde avuçta ne var ne yoksa hepsini “özelleştirme” dümeniyle sattık. Borcumuzu borçla çevirmeye çalışıyoruz, ama artık tefeci faiziyle dahi yeni borç bulmakta zorlanıyoruz. Bu çıkmazdan nasıl kurtulacağız?

*Şatafatı elden bırakmayan “müflis tüccar” gibiyiz. Aldığımız borç paralarla hem kendi halkımıza hem de yabancılara hava atmaya kalkıyor, âlemi kendimize güldürüyoruz. Bu vurdumduymazlığın sonu ne zaman gelecek?

*Şu belediyelerimizin hali ne olacak? Gazeteler yaza yaza bitiremiyor. İstanbul’da bir belediye başkanı kendisine 6 bin metrekare büyüklüğünde “makam katı” yapmış. Ankara’da bir belediye başkanı, işçisine ödeyecek parası yok, ilçe halkına hava atmak için 19 karlı “ hizmet binası” inşa etmiş. Geçenlerde SÖZCÜ’de çıkan belediye binası fotoğraflarına baktım, her biri bir saray. Avrupa’daki bazı devletler, bu büyüklükteki binalarla ülke yönetiyor. Bu savurganlığın hesabı sorulmayacak mı? Belediyeler, belediye başkanlarının çiftliği olmaya devam mı edecek?

*Devlet malına el uzatanlardan ne zaman hesap sorulacak?

*Siyaset, “devlet kaynaklarını paylaşanların uğraşısı” olmaktan ne zaman çıkarılacak?

*Rüşvet, ne zaman önlenecek?

*Dış itibarımız ne zaman sağlanacak?

*Deprem bölgesindeki şehirlerimizi ne zaman ayağa kaldıracağız?

*Ülkemizi yönetenler, dinimizi siyasi ve ticari çıkarları için kullanmaktan ne zaman vaz geçecek?

* Sağlık sistemimiz, ne zaman “ilaç ve tıbbi cihaz tekellerinin sömürüsünden” kurtulacak?

*Okullarımızda ne zaman “öğretim”den “eğitim”e geçilecek? Ne zaman “dinsel eğitim”den “bilimsel eğitim”e dönülecek?

*Ülkemiz, ne zaman başta Suriyeliler olmak üzere ipini koparıp topraklarımıza kaçan sığınmacıların işgalinden kurtarılacak?

*Ege’deki 20 adamızı, Yunanistan işgalinden ne zaman ve nasıl kurtaracağız? Tapusu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ait bu 20 adamızın işgaline, iktidar neden göz yumuyor? Muhalefet partileri bu konuda neden sessiz?

*Ne zaman; çalışan, üreten, dışarıdan borç dilenmeyen, kendi ayakları üzerinde durabilen, “onurlu bir ülke” haline geleceğiz?

Bu sorunlar çözüm bekliyor

Evet, seçim seçim dedik, yaptık.

Ramazan ayı dedik, geçirdik.

Bayram dedik, o da bitti.

İyi de sorunlarımız azalmıyor, kartopu gibi yuvarlana yuvarlana çoğalıyor.

Artık “gerçeklerimizle yüzleşme zamanı” geldi.

Kaçamayız…

Görmeyerek, duymayarak, konuşmayarak “üç maymunları” oynamaya daha fazla devam edemeyiz.

Haydi, buyurun!

Sorun yüklü Türkiye gündemine hoş geldiniz!