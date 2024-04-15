Hayatım boyunca çevremde bana yakın, kimine uzak o kadar çok sanatçı oldu ki hepsini güzellikleriyle, sevgiyle, saygıyla anıyorum. Onları sadece sanatı ile değerlendiremem çünkü hepsi özünde de güzel insanlar. Bu süre içinde tanımadan sevdiğim ve kaybettiğim sanatçılar olduğu gibi tanıyıp üzerinde durmadıklarım da oldu. Sanat üzerine ne varsa; sergi, konser, söyleşi… Kaçırdıklarım olsa da genelde çoğuna gitmeye çalışıyorum. Sergi açılışına gidemesem de diğer günler mutlaka geziyorum. Çünkü gittiğimde bir arkadaşım orada oluyor ve onunla sanat üzerine konuşmak çok şey ifade ediyor.

Benim Lisedeyken en sevdiğim ders resimdi belki de dersin hocasıyla ilgili olabilir. Nermin Çiftçi, güzel anılarımın olduğu sevdiğim hocalarımdan birisiydi. Seneler sonra İsmail Menekşe’den aldığım suluboya tekniklerini unutamam. Hocama olan saygımdan dolayı hep başlamak istesem de bazen evde kendi kendime renk verdiğim resim kâğıtlarıyla sınırlı kalıyor. Kısa da olsa bir dönem koro ve heykel çalışmalarına da katıldım ama benim için sanatın tek uğrak ve vazgeçemediğim noktası edebiyat oldu.

Sanat hayatımızda iyi ki var ve her zaman olsun, olmalı da. Sanatın insan üzerinde etkisi büyüktür.

Çünkü,

Sanat, insanlığın en eski ve en temel ifade biçimidir. Mağara duvarlarına kazınmış ilkel çizimlerden, bugün sanat galerilerinde sergilenen göz alıcı eserlerine kadar, insan ruhunun derinliklerini keşfetmesine ve dünyayla olan ilişkisini anlamlandırmasına yardımcı olan bir araç olmuştur sanat.

Sanat, geleneksel olarak resim, heykel, müzik, minyatür, edebiyat, tiyatro ve dans gibi farklı dallara ayrılır. Ancak bu sınırlar zamanla değişiklik göstermiş ve yeni sanat formları ortaya çıkmıştır. Günümüzde film, fotoğrafçılık, hatta sokak sanatı ve daha pek çok bilmediğimiz alanlar da sanatın birer parçası olarak kabul edilmektedir.

Sanat, güzelliği ve estetiği ifade etmektedir. Renklerin uyumu, seslerin ve kelimelerin akışı, bedenlerin ve duyguların hareketi aracılığıyla sanat, bize keyif verir ve ruhumuzu besler.

Ancak sanat sadece güzellikten ibaret değildir. Aynı zamanda bir iletişim ve ifade aracıdır. Sanatçılar, eserleri aracılığıyla duygularını, düşüncelerini ve fikirlerini paylaşır. Toplumsal mesajlar verir, tarihi ve kültürel değerleri aktarır. Sanat, insanlığın ortak deneyimlerini ve duygularını yansıtarak bizi birbirimize bağlar.

Sanat, insan varoluşunun temel bir parçasıdır. Bizi insan yapan ve dünyayı anlamlı kılan şeydir. Sanat, inceliktir ve hayal gücümüzü besler.

Sanat, insanlığın en değerli hazinelerinden biridir. Geçmişten geleceğe uzanan bir köprüdür, farklı kültürler ve medeniyetler arasındaki bir diyalog aracıdır. Sanat, dünyayı anlamlı kılan bir araçtır da diyebiliriz.

Kocaeli’de sayısını bilmediğim pek çok sanatçı var. Hepsi yaptıkları sanatla ve özündeki güzelliklerle varlıklarını sürdürüyorlar. Dün “15 Nisan Dünya Sanat Günü’ydü.” Bütün sanatçıların ve sanatseverlerin “Dünya Sanat Günü’nü.” kutluyorum.