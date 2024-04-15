Gençler dikkat! İşte en fazla eleman aranan 10 MESLEK

İŞKUR tarafından yayımlanan İşgücü Piyasası Araştırmasına göre, 2023 yılında en çok imalat sektöründe işgücü ihtiyacı olduğu belirlendi. İHA’nın haberine göre yapılan araştırmada, 2023 yılı içerisinde 2 ve üzeri istihdam sağlayan 86 bin iş yeri ile görüşülerek işgücü ihtiyacının olduğu sektörler tespit edildi. Buna göre en fazla imalat sektöründe işgücü ihtiyacı olduğu belirlendi. İmalat sektöründe yer alan iş yerlerinin yüzde 16,6’sında elaman ihtiyacı bulunurken, aynı sektörde 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinin ise yüzde 37,3’ünde eleman ihtiyacı olduğu araştırmada yer aldı.

ARANAN MESLEKLER

Araştırma kapsamında işverenler tarafından en fazla eleman aranan meslekler de belirlendi. En çok açık iş olan 10 meslek arasında makineci (dikiş), garson (servis elemanı), satış danışmanı, ahşap mobilya imalat ustası, temizlik görevlisi, gazaltı kaynakçısı, konfeksiyon işçisi, akaryakıt satış elemanı, ark kaynakçısı ve şoför (yük taşıma) yer aldı. Açık iş olan mesleklerde aranan beceriler incelendiğinde yeterli mesleki ve teknik bilginin ilk sırada, iş tecrübesinin ikinci sırada olduğu tespit edildi.

AÇIK İŞ BULUNUYOR

Araştırmaya göre Türkiye genelinde iş yerlerinin yüzde 8,7’sinde açık iş bulunduğu, bu oranın 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde 27,6’ya ulaştığı görüldü. Kadın iş gücü tercih edilen açık işlerde ise makineci (dikiş), temizlik görevlisi, satış danışmanı, mutfak görevlisi, mantı ustası, ön muhasebeci, garson (servis elemanı), konfeksiyon işçisi, aşçı ve okul öncesi öğretmeni meslekleri ön plana çıktı.

İŞVERENLERİN ELEMAN

TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİYOR

2023 İş gücü Piyasası Araştırması’ndan elde edilen veriler neticesinde işverenlerin yüzde 12,5’inin eleman temininde güçlük çektiği tespit edildi. Eleman temininde en fazla güçlük çekilen 10 meslek arasında makineci (dikiş), garson (servis elemanı), ahşap mobilya imalat ustası, gaz altı kaynakçısı, inşaat işçisi, satış danışmanı, tır-çekici şoförü, şoför-yük taşıma ve akaryakıt satış elemanı, çelik kaynakçısı meslekleri bulunuyor. Eleman temininde güçlük çekilmesinin en önemli sebepleri arasında ilgili mesleklerde yeterli iş başvurusunun yapılmaması ilk sırada geliyor. Gerekli mesleki beceriye sahip eleman bulunamaması ve yeterli iş tecrübesine sahip eleman olmaması ise diğer sebepler arasında yer alıyor.

İSTİHDAM ARTIŞ BEKLENTİSİ

Araştırma kapsamında temasa geçilen iş yerlerinde 1 yıl sonraki istihdam artış beklentisinin yüzde 5,4 oranında olduğu görüldü. En fazla istihdam artışı beklenen 10 meslek arasında garson (servis elemanı), kurye, satış danışmanı, makineci (dikiş), inşaat işçisi, ahşap mobilya imalat ustası, ark kaynakçısı, şoför-yük taşıma, konfeksiyon işçisi ve ağ teknolojileri meslekleri gösterildi.

ORTADA BİR SORUN VAR…

İŞKUR tarafından yayımlanan İşgücü Piyasası Araştırmasını yukarıda okudunuz.

Bir yandan gençler iş bulamamaktan yakınıyor, bir yandan da işveren eleman temininde güçlük yaşadığını söylüyor…

Gençler iş arıyorsa, işveren elaman arıyorsa, demek ki ortada doğru gitmeyen bir sistem var. Demek ki eğitim sistemimizde bir problem var.

Gençler, üniversite kapılarına yığıldı, meslek liselerine ilgi azaldı.

Demek ki, öğrencileri meslek liselerine yönlendirmeli.

Aileler buna teşvik edilmeli.

Gerekirse çocuğunu meslek lisesine gönderen aileye destek verilmeli, cazip hale getirilmeli. Bu sistem böyle devam ettiği müddetçe, gençler iş aramaya devam eder, işveren eleman aramaya devam eder. Bu kısır döngü de Türkiye ekonomisine zarar vermeye devam eder…

EN ÇOK AÇIK İŞ OLAN 10 MESLEK;

Makineci (dikiş)

Garson (servis elemanı)

Satış danışmanı

Ahşap mobilya imalat ustası

Temizlik görevlisi

Gazaltı kaynakçısı

Konfeksiyon işçisi

Akaryakıt satış elemanı

Ark kaynakçısı

Şoför (yük taşıma)