Cimri mi cimriyiz o kadar yani

Cimri olan kim? Biz. Biz kimiz? Türümüze “ insan” deniyor.

İnsan ne demek?

Arapça ins kelimesinden türetilmiştir. “beşer, insan topluluğu” anlamına gelen ins, daha ziyade insan türünü ifade etmekte olup bu türün erkek veya dişi her ferdine insî/enesî yahut insân denmektedir. Kelimenin aslının “unutmak” manasındaki nesyden insiyân olduğu da ileri sürülmüştür.

Kur’ân-ı Kerîm’de altmış beş yerde insan, on sekiz yerde ins, bir yerde de insî geçmektedir. Ayrıca bir âyette enâsî, 230 yerde nâs şeklinde çoğul olarak yer almaktadır. Kur’an’da insan bütün yönleriyle ele alınmış, konuyla ilgili ayetler onun yaratılışı, mahiyeti ve gayesini bir bütünlük içinde temellendirmiştir. (Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2000 yılında İstanbul’da basılan 22. cildinde, 320-323 numaralı sayfalarda yer almıştır.)

Hadislerde de insana dair çeşitli açıklamalar mevcuttur. Müellife göre insana bu ismin verilmesi, hemcinsleriyle birlikte uyum halinde yaşayabilmesiyle ilgilidir; insanın “yaratılışı itibariyle sosyal varlık” olarak tanımlanması da bundan ötürüdür (el-Müfredât, “ins” md.).

Bütün bunları “beşer, insan topluluğu” ve “yaratılışı itibariyle sosyal varlık” sözleri için yazdım. Beşer kelimesi de insanoğlu, insan anlamına geliyor. Kur’an-ı Kerim’de de geçmektedir. Örneğin, “Beşer, ancak çalıştığına karşılık vardır.” (Necm Suresi, 39) ayetinde, insanın ancak çalışarak karşılığını alabileceği belirtilir.

Beşer kelimesi, olumsuz anlamda kullanılmakla birlikte, insanın zayıflıklarını ve hatalarını kabul etmenin önemini de hatırlatır. Beşer, insanın mükemmel olmadığını ve hatalar yapabileceğini hatırlatarak, insanları daha hoşgörülü ve anlayışlı olmaya teşvik eder.

İnsanoğlu yalnız yaşayamaz. Topluluklar halinde yaşamını sürdürür. Yani eksiktir, her şeyin bir kişi tarafından biliniyor olması imkânsızdır. Hatta organlarımız bile aynı sistem içindedir. Bir elimiz ötekine muhtaçtır. Birbirlerine yardım ederler. Örneğin birbirlerini yıkarlar. Dişlerle başlayan sindirim olayı tamamlana kadar kaç organ iş başında oluyor. Biri işini aksatsa her şey karışıyor.

İnsanlar da birbiri için yaşar. “Onun için terzi söküğünü dikemez.” Denir. Berberin kendi saçının kesilmesi için başka berbere ihtiyacı vardır. Doktor hastalanırsa başka doktor onu tedavi altına alır. Başka dünyaları bilmem ama bu dünyada herkes tektir, önemlidir, bir kabiliyeti vardır. Kabiliyetiyle ilgili işi yapar. Herkes diğer insanlar için çalışır ve yaşar.

Adımız insan ama acaba insan gibi insan mıyız yoksa sadece görüntü müyüz? Maddi yardımlaşma yok denecek kadar az kaldı. Bu nedenle insanlar faizle boğuşuyor. Bu konuyu gecelim. İnsan, başka insanların iyi yaptığı işleri görmüyorsa, takdir edemiyorsa; ne kadar insandır? İnsan, başka insanı küçük görüyor, küçük düşürüyorsa ne kadar insan olabilir? İnsan yaptığı işi tam anlamıyla yapmıyor, işin göz boyama kısmıyla ilgileniyorsa ne kadar insandır? Bir insana maddi manevi destek olamıyorsun, bari köstek olma. Seçimden sonra ne çok insan açıkta kaldı. Her şeyin sonu var. Nihayetinde sen de başkalarına ihtiyacı olan Allah’ın aciz bir kulusun ama hakkıyla kul olmak da her yiğidin harcı değil.

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Sözün özü, zor iş insan doğup, insan kalmak… Takdir etme konusunda da cimriyiz. Yaptığımız işe hakkını verme konusunda da cimriyiz. İyilik yapma konusunda cimri cimriyiz… O kadar yani. Bu durum böyle gitmemeli… Dünya’nın misafiriyiz zaten, hiç olmazsa birbirimize misafir olmakta geç kalmayalım.

Bolcu olduğumuz konu yalancılık, yandaşlık, görüntü vermek; yani “mış” gibi yaşamak.

Küçük koltuk sahiplerinin vurdumduymaz, hep banacı olmaları memleketi meçhule doğru sürüklüyor. Sinek küçük ama mide bulandırır. Bu konuya özenle önem vermek gerekiyor.

Merakımı mazur görün uyarı gelmeden ceza gelir mi? Ve geldi? Ne yapılması gerekiyor konusunda biçareyiz.

Bu gün ve her zaman güneşin altın tozları sizleri bulutsuz gökyüzü ile kucaklasın.