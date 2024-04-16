Para önemli tabi

Hocam geçen bir yazınızı okudum. Bana bunu biraz daha açmanız lazım. İçindeki bir cümle kafamı kurcaladı durdu. 'Paraya nasıl davranıyorsanız, sevgilinize ve dostlarınıza da öyle davranırsınız.' Bu gerçekten böyle mi?

Aslında denemesi bedava.

Nasıl yani?

Bana ilişkinle ilgili bir sorununu söylesene.

Ya hocam ben bazen ona katlanıyormuşum gibi geliyor.

Cüzdanını çıkarır mısın?

Bak gördün mü, cüzdanın ikiye katlanıyor kapanınca? Hatta iyice kapansın diye bir de çıtçıt koymuşlar.

Hadi canım, bu bence bir tesadüf. Ama tesadüfte yoktu. 'Ama' da yoktu. 'Bununla birlikte' diyecektim. Hep dikkat, hep dikkat nereye kadar?

Bir ilişki problemi daha alalım.

Sinirim burnumda ona karşı. Her an patlayacak bir bomba gibiyim.

Bu anlattığın cüzdanı aşan bir konu. Senin kasanda yer kalmamış sanırım.

Evet yeni bir tane alacağım diye düşünüyordum. Hoppalaa sen bunu nereden bildin ya? Peki ben ondan bazen sıkılıyorum. Buna da parayla ilgili bir şey bul bakalım.

En sık kullandığın kelime 'Çalış, çalış nereye kadar mı?' Hep aynı şekilde ve kolayca mı kazanıyorsun parayı? Yalnızken egon sana 'Sen artık oldun mu?' diyor.

Sanırım evet. Vay arkadaş, bir yaşıma daha girdim. Bir duygumdan daha bahsedeyim o zaman.

Bahset tabi ki.

Biraz yoğunum bu aralar. O da bana durmadan trip atıyor. Daha çok birlikte olalım diye. Ben de ona 'Bu yoğunluğum 1 yıla kadar geçer. Nasılsa oluruz. Ben bizim için çalışıyorum.' diyorum.

Biriktirdiğin parayı ileride bir gün mü harcamayı düşünüyorsun?

Evet. Ve top ağlarda sayın seyirciler. Peki ne yapacağım.

'Ben buraya kadar biliyorum.' dermişim.

Saçmalama hocam ya sen her şeyi bilirsin. Ne yapmam lazım?

Dengeli olmalısın. Evren parayı verir ve yaptıklarına bakar.

Sonra ne yapar?

Alır elinden. Ve sen birlikte olduğun kişiye birdenbire yeniden aşık olursun. Eskisi gibi.

Anladım seni. Kaybetmeden dengeyi bul diyorsun. Peki ilişkisi olmayanlara ne diyeceksin?

Onlar para konusunda disiplinli değiller. Bu yüzden hayatlarında para bir var, bir yok. O yüzden ilişki de yok.

Aslında para ile insan ilişkilerinin benzerliğinin altında başka bir şey yatıyor olmalı. Ve sen şimdi bana onu söyleyeceksin değil mi canım hocam?

İstediklerini elde edenlerin 'Ben oldum.' denilen yanılgısı bu para ile ilişkilerimizin benzerliğini yansıtır. Biz hiç olmayız. Olma yolunda ilerleriz, sadece. Bu olma yolculuğunda hep acılar bizi insan etmez. Bazen güçlü deneyimler bazen de paraya asilce bir bakış açısı edinmemiz bizleri insan eder. Kendimizi 'Ben bölüşmeyi severim.', 'Biz kavramı benim için önemlidir.' gibi erdemli sözlerle kandırırız. Biraz da Evreni...

Bu konu nasıl oldu da kişisel gelişime geldi yine. Hiç bitmeyen bir eğitim bu.

Dünyaya uyum sağlamak istiyorsan kendini hep geliştirmelisin. Gelişimin seni doğal bir akışta tuttuğunu fark edeceksin. Öteki türlü durmaya başlarsın. Bu da beklenti denilen illetin seni yakalamasına neden olur. Gelişen dünyaya uyum sağlamazsan zayıflarsın. Geride kalırsın.

Anladım hocam. Ben kendime paralarımı dik koyacağım bir cüzdan alayım. Ne renk almalıyım?

Sevgi tanımı rengi olsun.

O ne renk.

Rengi yok. Görünce içini ısıtsın yeter.

Bir de sevgilimi yemeğe götüreyim. Gerçi bir para bekliyorum ama dur düzeltiyorum kızma hemen. Bununla birlikte cebimi sessize alıp, sevgimi yaşayacağıma kendime söz veriyorum. Sağ ol hocam. İyi ki varsın.

Sen de...