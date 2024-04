Kartepe’deki bungalov evler krizi ulusallık oldu!

Sevgili okurlar; 5 Ekim 2023 tarihinde “KARTEPE’DE BUNGALOV EVLER MANTAR GİBİ TÜRÜYOR!” başlıklı bir yazı yazmıştım. Yazımda son dönemlerde tatiller için yoğun ilgi gören bungalov evlerin mantar gibi türediğini, artık bu evlerin çevreye zarar verdiğini yazmıştım.

Türkiye gazetesi yazarı Meryem Aybike Sinan da 13 Nisan 2024 tarihindeki yazısında Kartepe’deki bungalov evler krizine dikkat çekti. Son dönemde fazlaca yaygınlaşan bungalov evlerin doğa tahribatı yaptığı gerekçesi ile tepki gösterdi.

HER ŞEY MÜBAHTIR ANLAYIŞI

Meryem Aybike Sinan’ın yazısı şöyle: “Ülkede bütün tabiat varlıklarımız paraya tahvil ediliyor ne yazık ki! Ne tarihî ne kültürel ne de manevi eserlere ihtimam kaldı. Bir yerde para varsa her şey mübahtır anlayışı toplumun biricik geçer akçesi oldu. Ülkede her şey ama her şey talan ediliyor. Bu aralar bütün ülke sathında bir bungalov merakı başladı. Ama ne merak! Dağ taş, bağ bahçe, dere yatağı, yol kenarı, meyvelikler, zeytinlikler, turunç bahçeleri, nehir kıyıları, göl kenarları, denize nazır bütün her yer bungalovların istilası altında.

Kimi yerlerde hayvan ahırlarından bozma alanlara dahi bungalovlar yapılmış. Dünün çadır kültürü, modernite ile oldu bungalov! Ancak bir fark var, çadır söküldüğünde geride herhangi bir iz ve hasar kalmıyordu.

PEKİ BUNGALOVLAR ÖYLE Mİ?

Ağaçlar kesiliyor, meyve bahçeleri sökülüyor, tabiat tahrip ediliyor. Ve ne yazık ki buna belediyeler çanak tutuyor. Eğer kaçak değilse bungalov yapabilmek için belediyeden imar izni almak gerek. Ancak öyle zannediyorum ki bu konuda belediyelerde herhangi bir kısıt bulunmuyor. Dileyen, istediği yere kaçak bir bungalovu dikiveriyor!

Azerbaycan’da apartman ve evlere “dikinti” deniyor! Hakikaten bu söylem bizim bungalovlara birebir uyuyor. Ege ve Akdeniz sahilleri bu dikintilerin tasallutu altında. En canımı yakan da güzelim zeytin bahçelerinin tarumar edilip oraya buraya serpiştirilen bu ucubeler!

KARTEPE VE SAPANCA BÖLGELERİ

Kocaeli Kartepe ve Sakarya Sapanca bölgelerine gelelim. Sapanca Gölü, Kartepe Kayak Merkezi, Ormanya Tabiat Parkı gibi doğal güzelliklerin yanı sıra bölge kiraz, ceviz, armut, kivi ve erik bahçeleriyle göz kamaştırıyordu. Sonra turizme yönelik birkaç bungalovun yapımına izin veren belediyeler ne yazık ki kötü sonun başlangıcına kapı araladılar.

Sapanca ilçesinde zaten dağda orman kalmadı. Göle nazır yamaçlar yazlık evler ve villalarla dolup taşmıştı çoktan. Şimdi de kalan yerler bungalovlarla doluyor. Çünkü bu bungalovların her biri birer turistik işletme. Geceliği 10 -15 bin liradan başlayan bu evlere özellikle İstanbul’dan ciddi ziyaretçi akını var! İpini koparan burada… Kimi işletmeler (!) gayriresmî olduklarından ziyaretçileri de gayri ahlaki oluyor! Yetmiş yaşındaki adamların 20 yaşlarındaki kızları gezdirmeye getirdikleri yerler oldu buralar… Mahalle aralarında bu kabilden işletme olur mu? El insaf!

MAŞUKİYE ÇOK ZARAR GÖRÜYOR

Sapanca’ya kıyasla daha bakir kalabilen komşu ilçe Kartepe’de başlayan bungalov furyası bütün meyve bahçelerini alaşağı etti. Maşukiye en çok zarar gören beldelerin başında geliyor. Bölge halkı neredeyse evlerinin bahçelerine birer bungalov yaparak ek gelir elde etmenin telaşıyla bağını bahçesini kesiyor, doğanın uyumunu inanılmaz şekilde tahrip ediyor.

İnsan sormadan edemiyor. Bu belediyeler hiç mi geleceği düşünmüyor?

Hiç kimse kusura bakmasın hiçbir parti ayırt etmeksizin iddia ediyorum ki bütün belediyeler birbirinin aynısı bu anlamda. Belediyelere çöreklenmiş kimi odaklar, bölgenin geleceğini gözden çıkarırcasına, doğayı mahvedercesine göz yumdukları ve izin verdikleri bu imar hileleriyle ülkeye ve topluma ne denli zarar verdiklerinin farkındalar mı?

Belediyelerin emin olunuz ki “çevre” konusunda herhangi bir hassasiyeti yok!

Çevre Bakanlığı iş işten geçmeden bu meseleye el atmalı, gerekli düzenlemeler yapılmalı ve meyve bahçelerinin, tarıma elverişli arazilerin, ormanların, göl ve nehir kıyılarının imar konusuna neşter vurmalı ve bu hayati mesele kesinlikle belediyelerin keyfine ve tasarrufuna bırakılmamalıdır. İstanbul’u yaşanır olmaktan çıkaran kimi uygulamalar şimdi sözünü ettiğim civar illeri de esir almak üzere. Bizden söylemesi…”

Türkiye gazetesi yazarı Meryem Aybike Sinan’ın yazısını yukarıda paylaştım. Aşağıda da 5 Ekim 2023 tarihinde konuyla ilgili yazdığım yazıyı sizinle paylaşıyorum. Anlaşılan bu konu epeyce tartışılmaya devam edilecek.

Kartepe’de BUNGALOV evler

MANTAR GİBİ TÜRÜYOR!

Kartepe, ilimizin en güzel yerlerinden biridir. Doğasıyla tam bir turizm cennetidir. İstanbulluların ve Arapların en çok tercih ettikleri ilçedir. Kartepe’nin sanayisi az, turizm bileşenleri daha fazla.

BUNGALOV EV SORUNU

Kartepe’de şu sıralar bungalov evlerle ilgili sorunların olduğu öğrenildi. Gazetemize mail gönderen vatandaş, Kartepe’de neredeyse her bahçeye bir BUNGALOV evin yapıldığını ifade etti.

PEKİ BUNGALOV EV NEDİR?

Bungalov kelimesi Hint dilinden türemiş ve sonrasında diğer dillere geçmiştir. İngilizcede de “Bungalow” olarak kullanılan bu kelime küçük ev, bir buçuk katlı ev ya da günübirlik ev olarak tanımlanabilmektedir.

Bungalov evler karşımıza ilk olarak 19. yüzyılda çıkmaya başlamıştır. Evler İngilizler tarafından Hindistan’da inşa edilmeye başlamış. Gezginlere kolay inşa edilen tek katlı bir ev tasarlanması istenmiş ve bungalov evler ile muhteşem bir yapı ortaya çıkmıştır.

Huzuru bulmak için ormanlık alanları tercih eden kişilerin ilk adresi bungalov evler oluyor. Doğanın içerisinde, doğal malzemeler kullanılarak üretilen bu şirin evler huzura ulaşmak için muhteşem bir yapı. Yapımı ve bakımı kolay olduğundan her geçen dün daha fazla bungalov ev ile karşılaşmamız muhtemel. (https://www.bungalow.com.tr/)

Bungalov evlerle ilgili size kısa bir bilgi verdikten sonra gelelim asıl konumuza. Konuya hakim olan vatandaş bungalov evlerle ilgili şu değerlendirmede bulundu; Kartepe ilçesinin tamamında mantar gibi türeyen Bungalov evler, yerleşim yerlerinde sorunlara sebep olmaktadır.

DENETİM AYAĞI YOK…

Kartepe Belediyesi’nin izni ile imarlı imarsız her isteyenin bahçesine ya da uygun arsasına yapılan bu yapıların denetim ayağının olmadığını gözlemlemekteyiz. Yapı ruhsatlarının uygunluğunun bulunup bulunmadığını, Turizm İl Müdürlüğü ya da İlçe Turizm Müdürlüğünün takibinde olup olmadıklarını, konaklayan kişilerin kimlik bilgilerinin polise bildirilip bildirilmediğini, otellere her konuda gönderilen genelgelerin bungalovlara, villalara ve tiny house dedikleri çekilir tekerlekli römork araçlara ne kadar iletildiğini bilmiyoruz.

MAŞUKİYE’DE SORUN BÜYÜK

Sapanca havzasında başlayan ve sayıları 1500’ü bulan bu akım Kartepe turizminin en önemli destinasyonu olan Maşukiye’de de maalesef kontrolsüz bir şekilde ilerleyip bu sayılara yükselmiştir. Hatta bungalov yapamayan halkımız yüksek getiri olması sebebiyle boş evlerini bir iki günlük kiraya vererek haksız kazanca ortak olmaktadırlar. Bu fırsatçılar ne vergi, ne sigorta ne de kanuni bir yükümlülüğe girmemektedirler.

Gece rastlanılan uygunsuz ses ve görüntüler bu tür şeylere alışkın olmayan çevre halkının tepkilerine yol açmaktadır. Bu tepkilerin zamanla karşılıklı çatışmaya yol açmasından korkulmaktadır.

OTEL SAHİPLERİ SIKINTILI

Destinasyon içinde bulunan ve ciddi yatırımlar yapan otel sahiplerinin bu kadar hunharca baş gösteren bungalovlara karşı yapabileceği hiçbir gerçeklik bulunmadığı gibi, hangilerinin gerçek manada bir işletme olduğunu bilmediklerinden, şikayet bazında harekete geçmeleri de olanaksızlaşmaktadır.

BUNGALOVLAR DENETLENMELİ

İstenilen aslında işini doğru yapan bungalovlar ile yapmayanları ayrıştırmak usule uygun yapılmayanları imha etmek bundan sonra yapılabilecek usulsüz bungalovlara izin vermemek. Bu da tamamıyla yetkili mercilerin görevidir. Yetkili olan kurumların bu konuya ivedilikle el atmasını ve turizm için canla başla çalışan dünün bugünün geleceğin turizmine katkı sağlamak isteyenlerin çabalarını göz ardı etmemelerini rica ediyoruz

Bu her bahçeye bir bungalov anlayışı kanunlar ile mi değişir yoksa yerel yönetimler ile mi değişir bilinmez, ama halkın ve bu işi doğru şekilde yapan kurumların sabrı kalmamıştır.”

YETKİLİLER DEVREYE GİRMELİ

Yukarıda vatandaşın şikayetini okudunuz. Kartepe’de mantar gibi türeyen bungalov evlerin olduğu belirtildi. Yüksek kar getirisi var diye bazı kişiler evlerini bungalov tipi evlere çeviriyormuş. Bungalov evlerin sayısının atması, denetim yapılmaması otel sahiplerini de rahatsız ediyormuş. Anlaşılan bu bungalov evlerinin sayısının atması, ilçede büyük rahatsızlık yaratmaya başlamış. İl Kültür ve Turizm Müdürü ve Kartepe Belediyesi, bu bungalov sorunu için işbirliği yapmalı. Bu sorunu çözmeli.