Ümitliyim, neden mi?

Haftalarca cepten yiyerek taraftarlarına saç baş yolduran Kocaelispor için söyleyecek söz bulamıyorum.

İlk olarak ifade etmeliyim ki, haftalardır tembelleştiğimin farkındayım.

Ertuğrul hocanın gönderilmesi ile bende yazı yazma ilhamı tatile çıktı.

Şaka bir yana, üst üste alına kötü sonuçlar ile birlikte inanın bana, içimden maç seyretmek bile gelmedi.

Şimdi de sözlerime “söyleyecek söz bulamıyorum” ile başlamamın nedeni de bu olsa gerek.

Ligin başından bu yana sürekli Kocaelispor’un oyun sistemini bir türlü çözemediğimi de defalarca deklare etmiştim.

Lig bitiyor, hala çözebilmiş değilim.

Küme düşmesi kesinleşen Giresun maçında bile Kocaelispor’u stresli gördüm.

Bu maçta bile galibiyet kolay gelmediğine göre, nasıl ümitli olabilirim ki?

İşte bu sorunun cevabı, Kocaelispor’un tarihinde gizlidir.

İnanıyorum ki, seksenli yılların başından bugüne Kocaelispor ile yatıp kalkanlar da benim gibi düşünüyordur.

Her ne kadar iyi futbol oynamasa ve gol yollarında etkisiz kalsa da Kocaelispor isminin ağırlığı ile rakipleri karşısında 1-0 önce başlayacağını düşünüyorum.

Tıpkı üç sezon önce olduğu gibi.

Olur mu, elbette olur.

İkinci ve en önemli faktörü de unutmayalım.

Taraftar desteği.

Kocaelispor takımı taraftarları ile bütünleştiği taktirde, hedefe daha rahat ulaşabilecektir.

İşte benim inancım budur.

Ve bu inancımda mahcup olmayacağımı düşünüyorum.

***

Gelelim Kocaelispor ve rakiplerinin kalan maçlarına.

Göztepe de dahil olmak üzere Play Of hattındaki tüm takımlar son dört haftada çok zorlu rakipler ile karşılaşacaklar.

Yani kolay fikstürü olan yok.

Buna Kocaelispor da dahil.

Dört maçta on iki puan toplarsak bir mucize olabilir mi?

Zor ama umut diyelim.

Geçelim.

***

Son olarak.

Defalarca yazdım, yüzlerce defa dile getirdim, haykırdım ama yine de inatla ifade etmeye devam edeceğim.

İddia ediyorum ki;

Kocaelispor’un iç sahada bu kadar puan ve puanlar kaybetmesinin en büyük sebebi, yeterli tribün desteği alamamasıdır.

Burada taraftarlarımızı suçlamıyorum.

Stadın yeri, ulaşım zorluğu ve otopark sıkıntılarının nedeni ile bir türlü tribünlerin dolmamasıdır.

Olur da Süper Lig’e çıkarsak, ki inşallah çıkarız.,

Tribünleri nasıl dolduracağız, şimdiden bunu düşünmeye başladığımı saklayamam.

***

Her ne olursa olsun, son dört hafta ve olası yükselme maçı ya da maçlarında tek yürek olmalı ve takımımızın yanında olmalıyız.

Bunu başaracak güç ve azim bizde var.

Ümitliyim evet.

İşte sebepleri...