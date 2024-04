Kocaelispor nasıl başarılı olur?

Pekala Kocaelispor bu süreçte nasıl başarılı olacak? Doğru adımlar atılacak mı? Doğru adımlar ne olmalı? Süper Lig’e çıkılması veya çıkılmaması durumunda neler yapılmalı?..

FİKSTÜR ZOR ANCAK AVANTAJA ÇEVRİLEBİLİR

Kocaelispor’un sezonun sonuna kadar toplamda 4 maçı kaldı. Temsilcimiz sırasıyla, Göztepe’den 3, Çorum FK’dan 1, Giresunspor’dan 3 puanı aldı. Bundan sonra Ümraniyespor, Bandırmaspor, Bodrum FK ve Sakaryaspor ile mücadele edecek. Kocaelispor’un kalan 4 haftadaki fikstürü belki de ligin en zor fikstürü. Ancak bu fikstürün bir avantajı var. Bodrum, Bandırma ve Sakarya şu an play - off hattının içerisinde. Kocaelispor eğer play - off hattının içindeki bu takımları yenmeyi başarırsa, çok büyük avantaj elde eder. Her hafta başka bir play - off takımından alınacak olan 3 puan, bizi direkt olarak play - off finaline taşır. Play - off dışında olan takımları yenmektense, içinde olan takımları yenmek bize puan açısından, rakiplerimizi geçmemiz açısından çok büyük avantaj sağlayacaktır. Çorum ile ikili averajda da artı bir puan öndeyiz.

İYİ DÜŞÜNÜLMÜŞ, ÜZERİNDE KAFA PATLATILMIŞ KADRO PLANLAMASI ŞART

Gelelim, “Kocaelispor’da başarı nasıl gelir?” sorusuna… Öncelikle şimdiden yeni sezona dair planların yapılması gerekiyor. 9 Haziran’da yönetim değişir veya değişmez, burası bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren şey Kocaelispor’un sportif başarısı. Şu anki yönetimin kuvvetle, bu sayacağım şeyleri yapmaya başlaması lazım: Önümüzdeki sene Süper Lig’e çıkarsak, alınacak oyuncuların ve gönderilecek oyuncuların şimdiden belirlenmesi, buna alternatif olarak, 1. Lig’de kalırsak, yine alınacak ve gönderilecek oyuncuların şimdiden belirlenmesi gerekiyor. Kadro planlaması öyle birkaç haftada yapılacak bir şey değil. Eğer uzun vadeli kadro planlaması yapılmazsa, yalnızca yerimizde sayarız… Her sene 20 oyuncu gelir 20 oyuncu gider, harcadığımız paralar ile kalırız .

GÜÇLÜ BİR SCOUT EKİBİ

Kocaelispor’da şu an güçlü bir scout ekibi yok. Hatta bir scout ekibi var mı? O da belli değil… Eğer güçlü, profesyonel ve deneyimli bir scout ekibin yoksa, menajerlerin sana önerdiği futbolcuları takıma katmak zorunda kalırsın. Her yıl değişik futbolculara para ödemek yerine, o ödenen paranın yarısı araştırma ve geliştirme için scout ekibine ödenirse, getirilen kalifiyeli futbolcular ile hem paradan tasarruf eder, hem de kaliteli futbolcular ile sportif başarı yakalayabilirsin. Adını sanını hiç duymadığın, nerde oynadığı belli olmayan, takıma uygun mu? Değil mi? diye düşünülmeyen transferler yapmak her zaman kulüplere zarar vermiştir. Hem maddi hem de sportif başarı açısından kulüpleri bu tür futbolcular dibe çekmiştir. 2 sene önce 1. Lig’den düştüğümüz yıl takıma transfer edilen futbolculardan bu örneklerin ne kadar gerçek olduğunu anlayabilirsiniz…

TESİSLEŞME

Kulüplerin bence en çok önem vermesi gereken konu tesisleşme. Eğer gerekli standartlara sahip bir tesisin varsa 1-0 önde başlarsın. Sporcu sağlığı, kondisyonu, fiziksel yeterliliği hatta ruh sağlığı bile standartlara uygun olan bir tesisten geçer. Nasıl mı? Şu şekilde açıklayayım. Futbolcu her hafta maça çıkar. Maça çıkmadan önce antrenmanlarını tesislerinde gerçekleştirir. Futbolcu bu tesislerden yeterince verim alamazsa performans açısından düşüklük yaşar. Antrenman yaptığı saha, sahanın bulunduğu yer, antrenmandan sonra dinleneceği yer, yemek yiyeceği yer gibi etmenlern standart ölçülerde hatta üzerinde olması gereklidir. Standartlara uygun tesisleri içerisinde, çeşitli büyüklüklerde futbol sahaları, fitness salonu, fizik tedavi odası, kapalı antrenman sahası, masaj odası, futbolcuların rahatlıkla kalabileceği, hatta ailelerinin bile konaklayabileceği odalar, yüzme havuzu, sosyalleşme alanları, yemek alanı, dinlenme alanı gibi yerlerin kesinlikle olması gerekir. Bu şartlar maalesef şu anki tesislerimizde eksik. Ancak yeni yapılması planlanan Sevindikli Tesisleri’nde bu saydıklarımın hepsinin olacağına inanıyorum.