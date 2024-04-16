Köprüden önce son çıkış!

Seçim tantanası bitti

Konuşacak bir şey de kalmadı.

Herkes CHP’nin bu yerel seçimlerden galip çıktığını düşünüyor, dile getiriyor.

Ben öyle düşünmüyorum.

Bu seçimin galibi Adalet ve Kalkınma Partisi’dir.

Bunca olumsuzluklara rağmen hala bu kadar oy alabildiğine göre bu seçimin galibi AKP’dir.

AKP’nin aldığı oyları şu şekilde okuyorum.

CHP’nin aldığı oylardaki görülen artış, CHP’nin siyasette ortaya koyduğu olumlu gelişmelerinin karşılığı değildir. Aksine AKP’nin başarısızlığının bir kısım karşılığıdır.

CHP’nin oylarındaki bu artışta üç önemli etken olduğu kanısındayım.

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Birincisi; belirli bölgelerde belirli adayların bireysel konumu örneğin İstanbul, Ankara gibi.

İkincisi; belirli bölgelerin siyaset anlayışı

Üçüncüsü ve en önemlisi, AKP’nin yerinde olmayan iç ve dış politikalarında ve ekonomik durumdaki olağan üstü başarısızlığı, AKP’nin olumsuzlukları nedeniyle ve dolayısıyla AKP’nin CHP’ye verilmesine neden olduğu oylar.

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Şimdi biraz geriye dönecek olursak.

1989 yerel seçimlerinde de benzer bir durum ortaya çıkmıştı. CHP o zaman iktidarda olan ANAP’a karşı benzer bir üstünlük sağlamış ve bir çok belediye başkanlıklarını kazanmıştı.

Sonra ne oldu? Aldıkları oyların kıymetini bilemediler. Aldıkları oyları bir iki istisna dışında hizmet olarak halka döndüremediler. Kendilerinden önceki yönetimler hakkında yaptıkları eleştiri konularını kendileri de işlemeye devam ettiler.

Sonuç, halkın kendilerine gösterdiği teveccühün karşılığını veremediler ve oylar geldiği yere gitti.

Şimdi uyarmak gereğini duyuyorum.

Türk halkının siyasi temayülü genellikle sağdan yanadır. Sol her zaman geride kalmıştır.

Halk mevcut iktidardan bıkmış, bezmiş.

Acaba bir umut bir umut olur mu diye CHP’ye önemli ölçüde yönelerek iktidar ittifakını ikinci sıraya itmiş.

İşte asıl sorumluluk burada başlıyor.

Bireysel düşüncem, CHP’nin genel merkez yapılanmasından çok ümidim yok.

Burada iş seçilen yerel yöneticilere belediye başkanlarına kalıyor.

CHP kanadından seçilen belediye başkanları. Umar ve dilerim ki farkındadırlar. Halk onlara sadece seçildiği belediye yönetimini emanet etmedi.

Ülkenin geleceğine ve bekasına ışık tutmak için hayati derecede önem taşıyan sorumluluk yükledi.

Eğer, seçilen belediye başkanları ve yöneticileri “Halka hizmeti, Hakka hizmet” olarak özümseyebilir, halkın umutlarına karşılık verebilirse, ülke halkının verdiği bu emanet oyların bir kısmı gelecek dönemlerdeki seçimlerde CHP’de kalabilir. Hatta gelmeyen oylardan da bir kısmını alıp getirebilir.

Vatandaş bir anlamda, Atatürk İlke ve İnkılaplarının aydınlık yolunda, laik, demokratik, sosyali, bağımsız, milli ve manevi değerlerin özgürce yaşanabildiği, ülkemizin ve cumhuriyetimizin düşmanlarına aman vermeden, ekonomik zorluklara mahkum olmadan sonsuza değin huzur ve mutluluk için yaşayabileceği bir ülkenin yolunu açmak için oyunu bu yönde kullandı.

Bunun için de CHP kanadından görevlendirdiği belediye başkanlarına “ön lisans” kabul edilebilecek bir yetki verdiler.

İşte bu nedenlerle diyorum ki “KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ !”