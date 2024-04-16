“Kürtçe tabelalara vergi indirimi” kafası

Yerel seçimler bitti, yeni belediye başkanları koltuklarına oturdu, zıpçıktılar (haddini bilmezler) bir bir parmak kaldırmaya başladı.

Bu zıpçıktılardan biri, Diyarbakır’dan.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük’ün göreve başlar başlamaz aldığı ilk karar ne biliyor musunuz?

Kürtçe tabelalara vergi indirimi…

Dikkat edin, DEM Partili başkanın ilk kararı, Diyarbakır halkının yaşamını kolaylaştıracak bir karar değil.

Başkan, örneğin su fiyatlarının düşürülmesini veya toplu taşıma ücretlerinin indirilmesini düşünmüyor, halkın pahalılık sorununu kendine dert edinmiyor, makamına oturur oturmaz, “Kürtçe tabelalara vergi indirimi uygulanacağını” açıklıyor.

Yani ilk işi; “halka hizmet” değil, “halkın etnik duygularını kaşımak” oluyor.

Başkanın açıklaması aynen şöyle:

“İş yerlerinde Kürtçe isimleri tercih edecek olan işletme sahiplerine vergi indirimi uygulanacaktır. Bu coğrafyanın zenginliği olan Kürtçenin yaşaması için böyle pozitif bir ayrımcılık kararı aldık.”

Bunun anlamı

Bu, öyle basit ve küçümsenecek bir karar değil.

Bu kararın anlamı büyük.

Bu karar, düpedüz “devlet otoritesine” başkaldırmaktır.

Bu karar, toplumda “etnik ayrımcılık” yapmaktır.

Bu karar, ABD emperyalizmi tarafından yaratılan yapay “Kürtçülük” sorununu kaşımaktır.

Bu karar, ülkemizde “huzursuzluk” çıkarmaktır.

Bu karar, “kayyum atamaya” davetiyedir.

Bence, Kürtlere ve Kürtçeye pozitif ayrımcılık, bu kadarla sınırlı kalmamalı.

Çiçeği burnunda başkan, madem başladı devam etsin.

Kürtlere…

*Toplu taşımada indirim uygulasın.

*Su fiyatını yarı yarıya ucuzlatsın.

*Yıllık emlak vergisinde de bir kıyak yapsın.

*Konut ve işyeri yapanlardan “inşaat ruhsat harcı” almasın.

Araplara da ayıp etmeyelim

Eee, Kürt kökenli vatandaşlarımıza böyle “pozitif ayrımcılık” tanıyacağız da, diğer etnik kökenli vatandaşlarımızın başı kel mi?

Örneğin, Arapların…

Onlara da pozitif ayrımcılık uygulamalıyız.

“Arapça tabela” asanlardan da düşük vergi almalıyız.

Sonra Arapça “kutsal dil”, kim bilir “Arapça tabelalardan hiç vergi almamak” belki en doğrusu olur.

Bakın bu yolu açalım, yurdun dört bir tarafından yeni “etnik ve dinsel ayrımcılar” parmak kaldıracaktır.

“Bizde isteriz, bizde isteriz” diye…

Bölgede savaş tamtamları çalarken herkes aklını başına almalı

Türkiye, tarihinin en kritik dönemine giriyor.

Görmüyor musunuz, savaş geldi kapımıza dayandı.

Emperyalist ABD, Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) kapsamında, Libya’nın işini bitirdi, Irak ve Suriye’nin işini de bitirdi, bir süredir “İran’a çökmenin” hazırlığını yapıyor.

İran çıkacak savaşta Rusya’dan yardım almasın diye, Rusya’nın başını Ukrayna ile belaya soktu.

Aşağıda, İran’a destek vermesin diye Hamas’ın belini kırdı.

Türkiye’yi borç bataklığına gömdü, kasası tamtakır, kıpırdayacak ve bölgesel rol oynayacak durumda değil.

Anlayacağınız, ABD, İran’ın işini bitirmek için gerekli iklimi hazırlamış durumda.

O nedenle…

Burnumuzun dibinde savaş tamtamları çalarken, herkes, hepimiz aklımızı başımıza almalıyız.

Gün, birlik ve beraberlik günü.

Gün, “el ele verme, kol kola girme” günü.

Gün, farklılıklarımızı ortaya döküp “savaş ortamından fırsat çıkarma” günü değil.

Gün, “ülke olarak sınav verme” günü.

Bölgemiz karıştığında, herkes “vatanseverlik” sınavına girecek.

İşte o zaman kimler “vatansever”, kimler “vatan haini” göreceğiz.

Dil birliğini kaybeden ülke, bölünür

Bir ülkenin devamlılığı için “dil birliği” çok önemlidir.

“Dil birliği”, bir ülkenin en büyük zenginliğidir.

Dil birliğini kaybeden ülke, parçalanır ve bölünür.

İşte Yugoslavya!

Bir zamanlar Balkanların batısında “Yugoslavya” diye bir devlet vardı. 1.Dünya Savaşı sonrası kurulan “Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti”… Değişik etnik ve dinsel toplulukların oluşturduğu güçlü bir devlet! Devlet Başkanı Tito 4 Mayıs 1980’de hayatını kaybedince, ülkede karışıklıklar başladı. Daha doğrusu emperyalist devletler, Tito’nun ölümünü fırsat bilerek Yugoslavya’yı parçalamak için harekete geçtiler.

Dil birliğini ortadan kaldırdılar. Etnik kimlikleri kaşıdılar. İnanç farklılıklarını sorun hale getirdiler. Sen Sırp’tın, sen Boşnak’tın, sen Hırvat’tın… Sen Müslüman’dın, sen Hıristiyan’dın… Daha düne kadar komşu olanlar, akraba olanlar, birbirlerine “düşman gibi” bakmaya başladılar. “Nefret dönemi”, yıllar içinde “şiddet dönemi”ne dönüştü. Koskoca ülke 1990’da “iç savaş” eşiğine getirilmişti. Beş yıl devam eden iç savaş sonunda Yugoslavya 7’ye bölündü. Bosna Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan, Makedonya, Karadağ ve Kosova… Amaç da buydu zaten. Yugoslavya’yı “tehlikeli olabilecek devlet” durumundan, “hap gibi yutulabilecek devletçikler” haline getirmek! Emperyalizm, sonunda amacına ulaştı. Şimdi her biri, bir emperyalist devletin kucağında.

Emperyalizm, Türkiye’de de aynı oyunu oynamak istiyor.

Bu bir tuzak.

Bu tuzağa düşmeyelim.

Kafamızı kaldırıp “büyük fotoğrafa” bakalım.

Akıllı olalım!

Yoksa hepimiz üzülürüz.

Hepimiz kafamızı taştan taşa vururuz, ama iş işten geçmiş olur.

Hiç kimse, “Kürtçe tabelalara vergi indirimi” gibi absürt kararlarla “devlet otoritesini sınamaya” kalkmasın!