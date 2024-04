Başkanlar ne yapmalı?

Yerel seçimler sona erdi. Kimileri sevindi. Bazıları üzüldü. Ama merak etmeyin beş yıllık süreler çok uzun değildir. Her an sona erebilir. Aslında zaman var mıdır diye sorsak öyle bir şey de yok. Ömürler aslında kelebek gibi, 24 saat. Sanki yıllarca yaşıyormuşuz gibi bir his içerisinde yaşıyoruz. Buna herkes inanıyor.

İşe zamanla başladım. Gelelim bu başkanların yapmaları gereken işlerine: Kuşkusuz yapacaklarına karışma gibi bir niyetim yok. Çöpleri toplasınlar, otopark yapsınlar, kaldırımları kaldırsınlar, atık yönetimini enerjiye çevirsinler, otobüsleri, metroları tertemiz yapsınlar, düzenli bir ulaşıma kavuştursunlar, şimdilik başka bir şey beklemiyorum.

Yeşil alanlar ve su havzaları konusunda bugüne kadar herkes sınıfta kaldı. Eskiden musluktan akan suları içerdik. Şimdi plastik içinde yüzen suları beyinlerimize enjekte ediyoruz. Batıya kar yağmadı. Birkaç ay geçmeden su sorunu ortaya çıkacak. Baraj doluluk oranlarımız, eğer verilen rakamlar doğru ise mevsime göre makul seviyelerde. Ancak, havaların ısınması ile birlikte olağanüstü bir buharlaşma meydana gelecektir. Buna önlem almak gereklidir.

Orta Anadolu yeraltı suları neredeyse bitti bitecek. Hergün yeni bir obrukla karşılaşacağız. Bence hızla denizlerimizden tarıma elverişli su üretip bunu kullanmayı teşvik etmeliyiz. Bunu yapacak olanlar belediye başkanlarımızdır.

Suyu tasarruflu kullanma alışkanlığı tüm okullara ders olarak konulmalıdır. Şu aralar bazı müfredat değişiklikleri yapılırken konu dikkate alınmalıdır.

Gelelim spora:

Egzersiz yapan insanların bazı mutluluk verici hormonları daha aktif biçimde kullandıkları biliniyor. Başka bir deyişle mutluluk verici hormonlar egzersiz ve spor yaptıkça kana daha çok salgılanıyor. Bu fizyolojik tablo insanlarımızı daha mutlu ediyor. Yürümeye, koşmaya ya da daha aktif egzersizler yapamayanlar için çok basit egzersiz örnekleri bulunuyor. Bunların neler olduğu bir sonraki yazımda sıralayacağım. Çok zor değil, kolay, anlaşılır ve etkili değişimler yaratacak egzersiz örnekleri bunlar…

Spor derken, belediyelerimizin spor kulüplerine bakalım mı? Yerel yönetimlerimiz tüm faaliyetleri içinde acaba spor kulübü kurma, profesyonel takımlar oluşturma, yarışmacı sporcular yetiştirmeli midirler? Bir an için Türkiye’deki belediye spor kulüp takımlarının liglerden çekildiğini düşünün… FB-TS çekişmesi veya GS-FB Süper Kupa tartışmaları bir anda unutulur gider. Bunu ayrıca tartışalım…

Spor tesisleri konusunda ortak projeler üzerinde hemfikir olunma yoluna gidilmelidir. Yapılan her tesis için sayması, söylenmesi zor olan rakamlar telaffuz edilmektedir. Laf olsun diye tesis yapılmamalıdır. Bir de şu spor tesis inşa işine herkes karışmasın. Spor tesisleri farklı bir tasarım işidir. Spor yapmış, sporu özümsemiş, rekreatif ihtiyaçları da sağlayacak düşünce yapısında olan mimarlar devreye girmelidir. Spor mimarisi başka bir dünyadır.

Seçimler sonunda başkanlar, eğer 5 yıl sonra yeniden seçilmek isterlerse yazdıklarımı bir yere not etsinler. Yoksa, yerlerine birer yapay zeka koymayı tasarladım bile. Zekâ, şimdiden onları izlemeye başladı. Çünkü onların etrafımdaki hareketliliği buna işaret ediyor…