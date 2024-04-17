“Köy Enstitüsü” muhabbeti ve gerçeklerimiz

Dün, 17 Nisan’dı…

Köy Enstitüleri’nin hizmete açılışının 84’üncü yıldönümü.

Köy Enstitüleri için “hayıflanma” ve “ağıt yakma” günü.

Yine toplantılar düzenlendi, yine konuşmalar yapıldı.

Yok, Demokrat Parti döneminde kapatılmıştı…

Yok, içi zaten CHP döneminde boşaltılmıştı…

Kapatılmasaydı, bugün Türkiye’nin eğitim, kültür ve kalkınmışlık düzeyi şöyle olurdu…

Bunların hepsi doğru, doğru da bugüne yararı ne?

Onlarca yıldır bunları konuşuruz da, bu konuştuklarımızın bugünkü sorunlarımızı çözmeye bir katkısı oldu mu?

Eğitim sorununu çözdük mü?

Kültür sorununu çözdük mü?

Kalkınma sorununu çözdük mü?

O tarihten bugüne Türkiye’de “köy” de kalmadı zaten.

Köyler yerinde duruyor da, yaşayanlar kente göçtü.

Köy Enstitülerinin açıldığı 1940’ta nüfusumuzun yüzde 75.6’sı köylerde oturuyordu, bugün köylerde nüfusun sadece yüzde 6.5’i kaldı.

Herkes “şehirli” oldu, kentleri “köy-kent” haline getirdik, dün üretenler, bugün artık tüketici.

Sonuçta gıdada da dışa bağımlı hale geldik.

Borç alıyoruz, aldığımız borçlarla gıda ithal edip karnımızı doyuruyoruz.

Bu, sürdürülebilir bir yaşam mı?

Bunun sonu nereye varacak?

Toprağa dönüş şart

Tehlike çanları çoktandır çalıyor, ama bunu gören, bilen, gereğini yapan yok.

Herkes, kendisi dışında bir başkasını işaret ediyor, “birileri çalışsın, üretsin, ben yiyeyim” diye düşünüyor, bu nedenle de “çalışmak ve üretmek” konusunda bir arpa boyu yol alamıyoruz.

İşte, gıda fiyatları ortada.

Çok pahalı, yanına yaklaşılamıyor…

Yaklaşılamıyor, çünkü “üretim” az.

Talep fazla, üretim az olunca fiyatlar yükseliyor.

Türkiye’nin baş sorunu, üretim!

Çalışıp üretenlerin sayısı azaldı.

Üretim maliyetleri arttı.

Mazot, pahalı…

Gübre, pahalı…

Tohum, pahalı…

İlaç, pahalı…

Sulama, pahalı…

Yeterli destek yok, kim nasıl üretsin?

İşte sonuçta fırsatını bulan, “üretim”den kaçıyor.

Hayvan üretimini bırakıyor, sebze meyve üretimi bırakıyor, tahıl ve bakliyat üretimini bırakıyor…

Daha yeni, kentimizdeki birçok “besi çiftliği” kapandı!

Göz göre göre tarımsal üretimde “sıfıra doğru” gidiyoruz.

Toprağa dönüş mümkün mü?

Toprağa dönüş şart da, bu mümkün mü?

Çok zor.

Neden zor?

Zor, çünkü toplumda “değer yargıları” çok değişti.

Eskiden “tembellik” ayıptı, “çalışarak yaşamak” bir erdemdi…

Bugün ise “yan gelip yatmak ve çalışmadan yaşamak” bir uyanıklık.

Dikkat edin çevrenize, kimse “çalışarak yaşamak” istemiyor.

Herkes, bir fırsatını bulup “köşeyi dönmek” arayışında.

Çünkü çevresinde “böyle yaşayanları” görüyor.

Bir tarafta çalışmadan yaşayanlar varken ve bu çalışmadan yaşayanlara “uyanık-becerikli” gözüyle bakılırken, nasıl gitsin de bağ, bahçe, hayvancılıkla uğraşsın?

Particilik ayağına belediyelere kapak atmak varken, neden tarlaya gitsin, neden ahıra girsin?

Hepimiz “bey-paşa” olduk, bu saatten sonra hayvancılık- bahçıvanlık yapmak da nereden çıktı?

Bu nedenle işimiz zor.

Türkiye’de önce “çalışmadan yaşamanın” yolları kapatılmalı.

Çalışmayan ve üretmeyen insan, aç kalacağını bilmeli.

Toplumda yeniden bir “değişim ve dönüşüm” şart!

Sen çalışma, köşende otur, ben sana “sosyal yardım” göndereyim karnını doyur, ama ben ne dersem onu yap.

Türkiye’de böyle bir “kölelik sistemi” kuruldu, Türkiye’de böyle bir “onur kırıcı” sistem kuruldu, bu böyle devam edemez, etmemeli.

“Tarımsal üretime dönük” hazırlığımız ne?

İktidar, 22 yılda emperyalist ABD’nin kafasına uyup tarımsal üretimi bitirdi, ülkemizi “gıda ithalatçısı” haline getirdi.

Bu saatten sonra da hatasından dönüp “Türkiye’yi tarımda kendi kendine yeten ülke” haline getirebilmesi çok zor.

Şimdi bütün umut, 31 Mart seçimlerini kazanan ve ülke nüfusunun yüzde 65’ine hizmet eder hale gelen CHP’li belediyelerin tarım ile ilgili atacakları adımda.

Tarım üretimi sorunu, mutlaka yerel yönetimler aracılığıyla çözülmeli.

Eğer bu dönemde bunu başaramazsak, eğer Türk halkını tekrar toprakla buluşturamazsak, eğer üretimin önündeki engelleri aşamazsak, yandık!

Türkiye’de “aile çiftçiliği” son 20 yılda bitti.

Ailelerde ikinci ve üçüncü nesil, bu uğraşıyı devam ettirmek istemiyor.

Bunun sebepleri de malum.

Şehre gidiyor işçi oluyor, ama köyünde kendisinin patronu olmuyor.

Tarlalar, bahçeler boş.

Bu kafayla gidersek, market ve pazarlarda bugün bulduğumuz ancak satın almakta zorlandığımız sebze ve meyveleri beş altı yıl sonra hiç bulamayacağız.

Cebimizde para olsa bile karnımızı doyuramayacağız.

Artık bunun bilincinde olalım.

Belediyeler bu konuda projeler geliştirmeli.

Öyle “sebze fidesi, meyve fidanı dağıtmak” gibi şov projeler değil, “toplumu tarımsal üretime yönlendirme” projeleri.

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen yıllarda böyle bir projeye imza atmış, Urla’da “Tarım Lisesi” açmaya karar vermişti.

Yatılı olması düşünülen okulda, çiftçi ailelerin çocukları ücretsiz okuyacaktı.

Okulda, derslik ve yönetim binaları dışında, “resim, müzik, resim, görsel sanatlar, metal ve ahşap işleri, bilim ve teknoloji, pişirme teknikleri, endüstri bitkileri, sebzecilik, meyvecilik, tahıllar, keme çiçek ve düzenleme, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, süt ve et, hububat işleme” atölyeleri kurulacaktı.

Tıpkı Köy Enstitülerinde olduğu gibi.

Farkı, köy enstitüsünden yetişenler öğretmen oluyordu, tarım lisesini bitirenler “tarımsal işletme” eğitimi almış olacaklar.

Güzel bir projeydi, umarım gerçekleştirmişlerdir.

Bu ve benzer projelerin, diğer büyükşehir belediyeleri tarafından da uygulanması şart.

İşte benim üzerinde durmak istediğim bu.

Köy enstitülerine her yıl 17 Nisan’da ağıt yakmayı bırakalım, o ruhu o felsefeyi yaşama geçirelim.

Lafla peynir gemisi yürümüyor!