Türkiye Çevre Platformu seçimi nasıl değerlendirdi?

Türkiye Çevre Platformu’nun adını son zamanlarda sıkça duymaya başladık.

Platform, çevreye duyarlı ve çevreyle ilgili önemli uyarılarda bulunuyor.

İklim değişikliğinin yaşandığı bu dönemde, çevreye değer vermek, her şeyden daha önemli. Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP) Danışma Kurulu Üyesi Mehmet Toker, platformun aldığı kararları bize bildiriyor.

Toker, Kocaelilerin yakından tanıdığı birisi…

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nin (KYÖD) eski başkanlarından.

Şimdi de kendini çevreye adadı.

TÜRÇEP’E GÖRE SEÇİM…

Türkiye Çevre Platformu, 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili bir değerlendirmede bulunarak, “31 Mart seçimlerinde halkımız siyasilere, sorumluluklarınızın gereğini yapın” açıklamasında bulundu… Türkiye Çevre Platformu’nun açıklamasını sizinle paylaşmak istiyorum;

AKP, İKİNCİ PARTİ OLDU

“Bir seçim sürecini daha geride bıraktık. 22 yıldır iktidar olan ve bu süreçte her seçimden birinci parti olarak çıkan günün iktidarı AKH, herkesi şaşırtan bir sonuçla ilk defa ikinci olarak çıktı.

Ana muhalefet partisi CHP, birinci parti olarak çıkarken, iktidara muhalif olarak seçime katılan partiler, iktidar partisi ile iktidardan yana olan partilerin toplamından daha fazla oy aldılar ve çok daha fazla belediye kazandılar.

“Cumhurbaşkanlığı sistemi” ni savunanlar, 2023 Mayıs seçimlerinden 10 ay sonra bu kez mutlak bir yenilgiye uğradılar.

YAŞAM KAYNAKLARIMIZ…

Doğal ve kültürel değerlere karşı yürütülen yağma ve talana, doğaya karşı işlenen suçlara karşı çevre duyarlığının, çevre bilincinin etkinleşmesi ile “doğa ile barışık yaşam biçimi”ni varoluş ilkesi olarak benimsemiş olan TÜRKİYE ÇEVRE PLATFORMU, Anadolu coğrafyasında yaşam sürdürmekte olan her bireyi, kurum ve kuruluşu “Yaşam kaynaklarımıza sahip çıkmak için 31 Mart’ta görev başına” diyerek ve “Üzerimize düşenleri yaparsak kazanırız” sloganıyla, tüm çevre duyarlı kurum ve kuruluşları birleşerek, tam bir dayanışma içerisinde olmaya, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde tüm farklılıklarına karşın, sandık başına oy kullanmaya çağırmıştı.

DEMOKRATİK YAŞAM…

Bu çağrı; ülkenin dört bir yanında tüm çevre ve ekoloji mücadelesi sürdürenlerin, emeğin sömürüsüne karşı mücadele etmekte olan emekçilerin, hızla yoksullaştırılan emeklilerin, demokratik hak ve özgürlükleri her geçen gün daraltılıp gasp edilen gençler, kadınlar ve demokratik yaşam özlemlerini haykıran kesimlerin, bir bütün olarak toplumun ağırlıklı çoğunluğunun, çağrıları, çığlıkları ve çabaları ile buluştu ve bu kez yıllardır olmayan bir şey oldu…

Halkımız tercihini yaptı ve başta ana muhalefet partisi olmak üzere genel olarak iktidar muhalifi siyasi partileri, hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak oranda yerel yönetimlerde iktidara getirdi.

Ancak geçmiş iktidar keyfi uygulamalarla kayyum atamayı, Yüksek Seçim Kurulu da itirazlar karşısında yanlı davranarak halkın iradesine saygı duymamayı sürdürüyorlar.

Gelinen noktada halkımız bir bütün olarak, sosyal boyutta bir nefes aldı, yarınlara dair yeniden umutlandı.

Ve;

İktidara “DUR SESİMİ DİNLE”, muhalefete de “SESİMİ DİNLE SORUMLULUK ÜSTLEN.” demiştir.

BELEDİYELERİN ÖNEMİ…

Şimdi bir kez daha diyoruz ki;

Kurulu bulunan tüm siyasi partiler halkın iradesine saygı duymalıdır.

Ve;

*31 Mart seçimlerinde halkın tercihi ile yerel yönetimlerde iktidar olma görevi verilmiş olan siyasi partiler, yerel yönetimlerde seçimleri kazanarak bu son derece önemli kavşakta topluma karşı görev ve sorumluluk üstlenen ayırımsız tüm birimler, sorumluluk görevlerini yerine getirmelidirler.

-Belediyeler, yerel yönetimler yeni bir yaşam biçimi ve toplumun yeniden yapılanması sürecinde önemli işlevler üstlenmelidir. -Belediyeler, yerel yönetimler, doğal ve kültürel değerlerin korunmasını en önceliğe alarak, demokratik yerinden yönetim anlayışını benimseyen, toplumsal değerlerimizi ayırımsız olarak toplumun bütününün kullanımına sunan yerel yönetim yapılanmaları olarak, yerelde toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak biçimde, 5393 sayılı Belediye kanununun 76 ve 77 maddeleri dikkate alınarak KENT KONSEYLERİ ve MAHALLE MECLİSLERİ yapılanmaları ile güçlendirilmelidir.

Yerel yönetimlerin bütçeleri ve yatırım planlamaları, bu yapılanmalarla birlikte, halkın gereksinimleri ve talepleri önceliğinde hazırlanmalı ve kaynaklar bu çerçevede kullanılmalıdır.

*Mayıs 2023 seçimlerinde görev ve sorumluluk üstlenmiş olan merkezi yönetim, tüm kurumları ile halkın 31 Mart’taki sesini doğru ve tam olarak dikkate alarak yerel yönetimlerle tam bir dayanışma içerisinde toplumumuzu, yaşamakta olduğumuz ekonomik, sosyal ve siyasal çöküntü ve krizden çıkarmak için etkin bir çaba içerisine yönelmelidir.”

TÜRÇEP’İN DEDİKLERİ…

Türkiye Çevre Platformu’nun ((TÜRÇEP) görüşlerini yukarıda sizinle paylaştım.

TÜRÇEP;

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlere her siyasi partinin saygı duyması gerektiğini söylüyor…

Hem iktidar, hem de muhalefet, seçim sonuçlarını iyi değerlendirmesi gerektiğini söylüyor…

İktidar ve muhalefet, halkın verdiği mesajı iyi algılamalarını istiyor.

Belediyeler, yerel yönetimler yeni bir yaşam biçimi ve toplumun yeniden yapılanması sürecinde önemli işlevler üstlenmelidir diyor…

31 MART BİR MİLATTIR…

Şu bir gerçek ki; 31 Mart seçimleri Türkiye için bir milattır…

AKP; 22 yıl aradan sonra ilk kez birinci parti olamadı.

Bu durum, muhalefeti daha da umutlandırdı.

Artık bu iktidarın sonunun yaklaştığını görmeye başladı.

CHP’YE BÜYÜK GÖREV…

Tabii, bunda en büyük sorumluluk CHP’ye düşüyor.

CHP, kazandığı belediyelerde iyi işler yaparsa,

halkın yararına hizmetlerde bulunursa,

tasarruf yaparsa,

ihalelere fesat karıştırmazsa,

personel alımında partizanlığa değil de liyakata önem verirse,

AKP’nin çöküşünü hızlandırır, Haziran 2028’de yapılacak seçimlerde AKP’den de eser kalmaz diye düşünüyorum.