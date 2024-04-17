Makale Yazısı-

BİZİ DE SİYASETE MEZE YAPTILAR
İbrahim Tınaztepe

İbrahim Tınaztepe

BİZİ DE SİYASETE MEZE YAPTILAR
# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar İbrahim Tınaztepe - Mesaj Gönder

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Anket KOCAELİSPOR PLAY-OFF'A KALACAK MI?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL