Yaşar Can’dan kongre öncesi yine tam derslik bir davranış: “Recep başkan şampiyonluğun tarını çıkarmak ister”

Kocaelispor 9 Haziran'da Kongre'ye gidecek. Kongre öncesinde hareketlilik yaşanmalıdır. Bu Kocaelispor'un büyüklüğünden ve bereketinden kaynaklanır.

Şu anda Engin Koyun'un dışarıdan kulübü idare ettiği iddialarına katılmıyorum. Recep Durul o kadar basit bir adam değildir. CEO'dur, şirket yöneticisidir ve yanlış yapmaz. Tabii ki saygısını yapar, tabii ki düşüncelerini söyler. Kimseden çekinmez. Dolayısıyla da kibarlığıyla disiplini çok iyi dengeleyebilen bir CEO'dur.

Her şey “skortif!” başarıya bağlandığı için, bu başarı da, maç skoru olarak nitelendirildiğinden, doğal olarak Recep Durul’un başkanlığı tamamen takımın Play-Off'a çıkıp-çıkmaması veya Süper Lig'e çıkıp çıkmamasına odaklanmış durumda. Dolayısıyla bu küçük kısır düşüncelerin dışında görüşlerimizi söylesek de pek okuyan olmuyor. Taraftar aç, Süper Lig'i özlemiş ve bir an önce çıkmak istiyor. “Süper Lig’de bir sene bile kalsa bana yeter” diyor. Dolayısıyla bu da beraberinde futbolcuların at oynatmasını sağlıyor. Teknik eğitim projesi olmuyor. Ve doğal olarak günü-birlik başarılarla bir gece kahraman olanlar, ertesi gün yerden yere vuruluyor. Türk futbolunun genel hastalığı zaten bu. Bu arada genel kongrede geçen kongrede Engin Koyun’la yarışan eski başkan vekillerinden Yaşar Can, tam bir beyefendi ve tam bir Kocaelisporluluk duruşuyla ortaya mertçe çıktı.

Son derece demokratik örnek gösterilecek bir kongre içerisinde kulübe olan saygısı ve kulübün başkanı olduğu için Engin Koyun’a olan saygısını hiç kaybetmeden yarışa girdi. Başkanlığı kaybetti, ama bir İzmitli olarak duruşunu gösterdi. Onurla ve gururla, seçim sonrasında Koyun’u tebrik etti, kenara çekildi.

Ne bir dedikodu ne bir spekülasyon onun üzerinden yapılamadı. Buna engel oldu. Tabii ki destekleyicileri vardı. Bahri Yavuz, İlker Uzel ve diğer Kocaelispor’un eski başkan ve yöneticileriyle görevlileri, Yaşar Can'ı tam destekle kongreye sundular. Ama Engin Koyun’un üyeleri ağır bastı. Şimdi Engin Koyun da görevinden istifa etti.

Başkan Recep Durul, Engin Koyun tarafından yönetimden alındığını unutmayarak, gerekli saygıyı sergileyip, kolları sıvadı. Yanlışları düzeltti. Doğruları ısrarla ön plana çıkardı.

Ve CEO profesyonel oluşunun tesadüf olmadığını gösterdi. Yaşar Can ile Koyun’un yarıştığı kongrede konuşmacı olarak yaptığım açıklama, Recep Durul'un desteklenmesi gerektiği ve mutlaka kazanılması gerektiğiyle ilgiliydi. Bir gün mutlaka başkan olacağına da inancım tamdı.

Dolayısıyla Recep Durul Kocaelispor için bir kazançtır. Taze kan sağlamıştır ve sadece sözde değil özde de 20 milyon liraya yakın para harcamıştır. 20 milyon lira bugün az para değildir. Tabii ki ihracatçı bir iş insanı ama şu anki ekonomik ortamda bile spora destek vermek her baba yiğidin harcı değildir. Yaşar Can ile sohbet ettim ve beklediğim gibi hiç şaşırtmadı beni. Aslanlar gibi “Şimdi kongre konuşma zamanı değil sezon bitsin” dedi…

“Bittikten sonra duruma göre elimizden ne gelirse bize ne görev düşerse yaparız” dedi. Çünkü Yaşar Can yıllardır bütün yönetimlere gücü yettiği kadar ama sürekli olarak destek veren tanıdığım tek adamdır. Gençliğini de biliyoruz bugünlerini de biliyoruz.

Ve yine en çok kırdığı adam benimdir…

Bu da başka bir gerçektir ama ona olan saygım kesinlikle bitmez. Sevgim de kesinlikle bitmez. Onun dik duruşunu her zaman herkese örnek gösterir. Kibar adamdır, dürüst adamdır, ama disiplinli adamdır. Hani öyle yumuşak görüp de yanılmayın diye söylüyorum. Özcan Pişmaniyeyi dev bir marka yapmıştır. Yaşar Can'a kongre ile ilgili düşüncelerini sorduğumda bana söyledi yukarıda da yazdığım gibi. Recep Durul başkandır. Kongre öncesinde takımın Play-Off'taki durumu önemlidir. O netleşmeden hiçbir şekilde ortaya çıkılması doğru değildir. Kulübe zarar verir. İşte Yaşar Can böyle bir adamdır. Ben onunla ilgili bir haber yaparken yıllardır telefonu açıp sormadan bir kelime bile yazmam. Çünkü bana söylediğini yalanlamaz.

Yayınlanacak şeyi ayrı, yayınlanmayacak şeyi ayrı söyler. Dedikodu bilmez. Gerçekten Kocaelispor’a aşık bir adamdır. En zor günlerinden en kutsal günlerine kadar hep kulübünün yanında yer almıştır. Kongrede şu anda Recep Durul'un başkan olduğunu hatırlatacak kadar bana da güzel bir ders vermiştir. Ama Recep Durul da bilir ki ben gazeteciyim. Amacım ortalığı karıştırmak değil. Bir yandan Play-Off'u takip ederken bir yandan da itirazsız bir yönetimin oluşmasıdır.

Altını çiziyorum, itirazsız yönetim…

Çünkü Kocaelispor’un artık çekişmelerine, siyasetin gölgesinde kalmaya takati kalmamıştır. İki yıl önce yazdığım yazıda “İki yıl seçim var, üst üste ve Kocaelispor’un huzuru yok” diyen de benim. Dolayısıyla sözümden de dönmüş değilim.

Kocaelispor bu kentin ortak değeridir. Siyaset üstüdür, yerel yönetim üstüdür. Bu gerçeği 38, yıldır bin kez yazmışsam da, bin kez daha yazarım. Başka Kocaelispor yoktur. Yaşar Can da kongreye en iyi şekilde hazırlanacaktır. Ama dediğim gibi lig bittikten sonra. Ve aldığım izlenime göre Süper Lig'e çıkarsak, Yaşar Can, Recep Durul’un önüne çıkmayacaktır. Bu da ayrı bir demokratik nezakettir.

Neyse şimdi biz Ümraniye maçını ve kalan üç maçı düşünelim. Sonra Play-Off'ta tek maçı düşünelim. Takımın sezon sonundaki konumuna göre gerekli görüşlerimizi, değerlendirmelerimizi yaparız. 9 Haziran kongre günüdür.

Bu tarihi, Kocaelispor’un Kurtuluş Günü haline getirmek için bütün kent el ele vermelidir. Artık geride kalan seçim tartışmalarını kapatmalıdır. Recep Durul’un çevresinde Tahir Büyükakın, Fatma Kaplan ve diğer belediye başkanları toplanmalıdır.

Ve Yaşar Can eminim ki yine en başta desteği verecek kişidir. Yaşar Can'ların sayısının artması lazım. Benim tek beklentim odur…

Kocaelispor için söylenen klasik yalanlar

Kocaelispor, yıllardır birçok soruya muhatap olmuştur. Futbolu herkes çok iyi bilir. Herkes hakemdir, antrenördür, başkandır. Ama iş başa düşünce sonuca ulaşamazlar.

Şimdi olaya şöyle bir bakmak lazım. Kocaelispor için her sezon başı veya yeni yönetim ile teknik heyet iş başı yaparken söylenen yalan: “Alt yapıya önem vereceğiz. Projemiz var. Tesislerimizi yapacağız. Geleceğe dönük yatırımlarda bulunacağız…”

Biz gazeteciler, bu yalanlara hiç bir zaman inanmadık. Bizzat kendi adıma söyleyeyim, ben hiç inanmadım. Çünkü her gelen hoca ortalama beş ay, her gelen futbolcu ona keza beş-altı ay, her gelen yönetim de bir veya iki sene görev yapıyor. Söylenen projelerin ortalaması on yıl. On yıllık bir sabra katlanacak kimseyi göremiyorum bu kentte. Herkes her şeyin bir anda olmasını bekliyor. Dolayısıyla da söylenen yalanlara kendileri bile inanmadan göreve geliyorlar.

Şu anda Kocaelispor'un dikili bir ağacı bile yok. Bir tesis yapılacak. Bu da neredeyse Gebze'de. Ulaşım kolay. On dakikada otobandan gidebiliyorsunuz. Bunlar da yalan. Yenikent’te bile alışamadığımız Kocaelispor'a, Sevindikli’de daha çok yabancı olarak bakacağız.

Benim tezim her zaman geçerlidir. Kocaeli adını kimse bilmezken, İzmit adını herkes biliyordu. Tıpkı İçel’in ismini bilmeden herkesin Mersin'i il bilmesi gibi. Marmaris, Bodrum, Kuşadası'nı herkes bilirken, onların ili olan Muğla'yı bilememesi gibi. Balıkesir, Erdek, Akçay, Aybalık’ı herkes bilir, ama onların bağlı olduğu il olan Balıkesir'i kimse bilmez. Kimse bilmez derken onlardan daha az bilinir.

Dolayısıyla İzmit Kocaeli, Kocaelispor İzmit demektir. Bu gerçekler üzerine ayak basmayıp, işkembeden bol bol sallamak kolay. Aslında taraftarlar da bu projeleri 4-5 yıl içinde hayata geçiremeyeceklerini biliyor. Burada önemli olan proje nispetinde bir şeyi ortaya atmak, sonra onu allayıp, pullayıp, göstermek. Sonra da benden sonra tufan deyip çekip gitmek.

Bu genel modele alternatif olan çok az başkani sayabilirim. Bunlardan biri Sefa Sirmen'di. Bu bir gerçek. Çok para harcadı, seçime endeksli çalıştı, bir çok parayı aktardı. Kocaelispor adını Anadolu efsanesi yaptı, Avrupa'ya taşıdı. Ama sonunu getiremedi, tam bir iflas. Tabii asrın felaketi 99 depreminden sonra bunun olması, çok da anormal değil. Daha doğrusu yapılan yanlışlar, depremin arasında kaynadı gitti.

Eski başkan Engin Koyun, son 3 sezona damgasını vurdu. Rahmetli Hüseyin Üzülmez'in aştığı transfer yasağından sonra vefat edince, transferleri yaptı. Takımı birinciliğe çıkarttı. O geceyi hiç unutamam. Hemen arayıp kendisini otobüste kutlamıştım. Ama Engin Koyun da göreve gelirken, ona bir ağabey tavsiyesinde bulunmuştum. Tecrübeme dayanarak tabii ki.

“Kocaelispor’da yapılan iyilikler cezasız kalmaz”…

Engin Koyun bir iş adamı. İdealleri var. Siyasi projeleri var. Bunun için de Kocaelispor’u kullandı tabii ki. Bu da çok doğal. Ama karşılığını verdi. 3 yılda 2.Lig şampiyonluğu, bir de 1.Lig’den düşme sonuçlarını aldı ki, bunlar çok basit şeyler değil. Ve aynı şekilde bu sene takımı ilk ikide tutamadı ve dolayısıyla bu-kaka edildi. Bu sene takımı Sağlam ile başlattı. Aslında bu bile büyük sükseydi. Çok da sabretti. Ama sonunu getiremedi. Sonuçta bu sene takım şampiyon olursa, tabii ki bunda Engin Koyun'un katkısı unutulmamalıdır. Mevcut Başkan Recep Durul da bunu unutacak bir umursuz adam değildir.

Dolayısıyla Kocaelispor’da büyük yalanları kenara bırakmak lazım. Rafet Kırgız defalarca Kocaelispor’da başkanlık, yöneticilik, Türkiye Futbol Federasyonu'nda dünya üçüncüsü olan takımla yöneticilik yaptı. Ama şimdi göreve gelip, yeniden alt yapı için heyecanlanıyorsa, bunun sonunun gelmeyeceğini ikimiz de biliyoruz. Çünkü bunları çok yaşadık. Kocaeli çocuğunun Kocaelispor’un alt yapısında şansı yok. Şimdi de minik takımda bir torpil yapılabiliyorsan orada kimseye hayır gelmez.

Kentin sembolü, hizmetin sembolü Kocaelispor’da, akıllı ve uzun vadeli bir proje yapıp kentin içinde stadı olan, tesisleri olan bir kulüp haline gelmedikçe, hiçbir yere varamazsınız. Yıllardır tüm belediye başkanları ve kulüp başkanlarına şunu söylüyorum: Siz kulübün doğduğu yer olan Baç’a bile sahip çıkmazken nasıl Kocaelisporlu olabilirsiniz? Gidin bakalım Beşiktaş'ın Akaretler Yokuşu’na, Fulya’sına... Gidin bakalım Galatasaray Lisesi'ne, kulübüne, Florya’ya… Aynı şekilde Kadıköy'e, Altıyol’a bir gidin bakalım…

Bu kentin içinde Kocaelispor ile ilgili bir anahtarlık bile yoktur. Kocaelispor, pazarlama noktasında her zaman çok çok gerilerde kalmıştır.

Kocaelispor, böyle bir ortamda bile öyle bir marka olmuş ki, hala dünyanın her yerinde tanınabiliyor, hala bütün maçları yoğun ilgi görüyor…

Artık yalanlara karnımız tok. Hemen Süper Lig’e yükselip, orada başarılar sağlayacağız diye hayal kurmak yalan.

Kocaelispor’da borç yok, maddi sıkıntı yok demek yalan.

Kocaeli spor gelecekte alt yapısından çıkan çocuklarıyla zirveye koşacak demek yalan. Kocaeli spor yıldızlarla yola devam edecek demek yalan.

En büyük doğru, Recep Durul gibi CEO'larla geleceğe proje hazırlıktır. Ama bu adamı da küstürürseniz, bunaltırsanız, Kocaelispor’un geleceği diye bir şey hazırlamalıdır. Recep Durul, büyükşehir ve çevre belediyelerini birbirine bağlayacak tek isimdir.

Sonuç: Artık yalanlara karnımız tok. Doğruların peşinde olmalıyız…