HAYRETTİN NUHOĞLU VE İYİ PARTİ’DE GELİŞMELER

Nokta TV’de yaptığım Geniş Açı programının konuğu bu hafta Hayrettin Nuhoğlu idi. Çünkü son günlerde siyasetin en dikkat çekici konusu İYİ Parti’deki gelişmeler idi ve bu gelişmeleri en iyi yorumlayabilecek yetkin kişilerin başında Hayrettin Nuhoğlu geliyor.

Hayrettin Nuhoğlu genç yaşlarından beri siyasetin içinde olan tecrübeli bir siyasetçi. İYİ Parti hareketini başlatan ilk birkaç isimden biri. İYİ Parti’nin programını hazırlamada görev yaptı. Partinin tüzüğünü yazan (ben, Tolga Akalın ve Günay Kodaz’ın da içinde bulunduğu) 22 kişilik tüzük komisyonunun da başkanı idi. İYİ Parti’nin ilk Başkanlık divanında (Genel Başkan Yardımcısı statüsünde) Genel Muhasip idi. 27. Dönem İstanbul milletvekili olan Nuhoğlu halen Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi.

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinden sonra İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin oy kaybının sorumluluğunu üstlenerek 27 Nisan’da Olağanüstü Kurultay yapma ve bu kurultayda aday olmama kararı verdi.

Seçim başarısızlıklarından sonra parti liderlerinde görmeye alışık olmadığımız bir tavırdı bu. Bu karar her kesimi ilgilendiriyor. Çünkü İYİ Parti’nin varlığı ve yokluğu Türk siyasetindeki dengeleri tamamen değiştirebilecek bir olgu.

Mayıs 2023’te yapılan Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra seçimin kaybedenlerinin başında gelen CHP’nin, örgütleri ve seçmeninde de müthiş bir moral bozukluğu yaşanmıştı. CHP Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası kongre yaptı ve tekrar aday olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerine Özgür Özel Genel Başkan seçildi.

Cumhuriyet tarihimizde (Bülent Ecevit’in İsmet İnönü’ye karşı seçilmesi hariç) pek rastlanmayan böyle bir değişim sonrası, CHP 31 Mart Yerel Seçimlerinde büyük bir başarı kazandı. Yüzde 25’lik cam tavanı kırıp yüzde 38’e yakın bir oyla birinci parti oldu. Türkiye ekonomisinin yüzde 70’ini üreten il ve ilçeleri yönetir hale geldi.

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CHP’ye verilen emanet oylar kalıcı olur mu, olmazsa bu oylar nereye gider?

Şimdi İYİ Parti’de bir değişim olursa bu parti merkezde bir konum elde edebilir ve AKP ve CHP arasında paylaşılmış olan merkezdeki oyları toplayabilir mi?

En çok tartışılan konu bu.

CHP kurultayından farklı olarak İYİ Parti’de Meral Akşener kurultayda aday olmayacağını açıkladı. Gerçi Meral Akşener’in “ikna edilerek” genel başkan adayı gösterilebileceği de konuşuluyor. Fakat bu çok zayıf bir ihtimal. Yani bir Genel Başkan değişimi olacağı kesin gibi.

Şimdilik “ben genel başkanlığa adayım” diye ortaya çıkan dört İYİ Partili var: Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz. Bu adaylar benim de tanıdığım, çeşitli vesilelerle sohbet ettiğimiz, birlikte çalıştığımız isimler.

Hayrettin Nuhoğlu Başkanlık divanında ve GİK’te görev verilmediğinde ve TBMM’de çok başarılı çalışmalar yapmasına rağmen 2. defa milletvekili seçilmesinin önü kapatıldığında da küsmedi. Siyasi nezaketini bozmadan parti içi çalışmalarını aynı tempoyla sürdürdü. Ve Genel Başkanın listesine girerek GİK’e seçildi.

Mevcut adayları, onlarla yakından çalışmış olan, Hayrettin Nuhoğlu benden iyi tanır. Ayrıca siyasi tecrübesi ve entelektüel birikimi yüksek olan bir siyasetçidir. Bu yüzden nokta TV’de kendisine sorduğum sorulardan bazılarını, aldığım cevapları ve izlenimlerimi kısaca özetlemek istiyorum.

HAYRETTİN NUHOĞLU NELER ANLATTI?

Hayrettin Nuhoğlu programımda da Meral Akşener için son derece nazik, dikkatli bir üslup kullandı. O’nun Türk siyaset tarihine geçen büyük hizmetler yapmış, başarılı bir Türk Milliyetçisi olduğunu söyledi. Kurultayda aday olmamasını da örnek bir davranış olarak tanımladı.

Meral Akşener’i yeniden aday göstermek isteyen ve bunun için Genel Başkanı ikna etmek isteyenler olduğunu ama bunun sonuç vermeyeceğini Akşener’in kararından dönmeyeceğini vurguladı.

Hayrettin Nuhoğlu’nun görüşleri mealen şöyle:

Aslında bütün kritik kararlarda olduğu gibi, Meral Akşener Altılı Masadan kalkma, seçimlere iş birliği yapmadan yerel seçimlere girme kararında da geniş bir istişare sürecinden sonra GİK’te çoğunluğun kararına uyarak verdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ile yerel seçimler arasındaki süreçte Genel Başkan Meral Akşener’in öfkeli ve asabi tavrı partiyi olumsuz etkiledi. Fakat eşi ve oğlu üzerinden o kadar çirkin ve haksız iftiralara maruz kaldı ki bir insan olarak etkilenmesini anlayışla karşılamamız lazım.

Ben Genel İdare Kurulunda ve özel görüşmemizde ‘iki Büyükşehir başta olmak üzere kısmi iş birliğini’ savundum. Fakat benim gibi düşünenler azınlıkta kaldı.

Mevcut Genel Başkan adaylarının hepsi de iyi yetişmiş, bilgili, birikimli kişilerdir. Özellikle Koray Aydın ile Müsavat Dervişoğlu’nu daha yakından tanıyorum ve hangi aday seçilirse seçilsin başarılı olacağına inanıyorum.

Üst kurul delegeleri adaylardan hem partiyi kısa zamanda toparlayacak, teşkilatlar ve seçmenlerde moral motivasyonu sağlayacak ve hem de gelecek genel seçimde büyük başarı sağlayarak, ülkeyi daha iyi yönetecek bir kadro oluşturacağına inandığı adayı seçecektir.

İyi Parti’nin siyasi kimliği Tüzüğün 2. Maddesinde açıklanmıştır. Bütün adaylar ve teşkilatlarımız bu tanım içinde kalacaktır. Biz Milliyetçi, Atatürkçü, kalkınmacı ve demokrat bir kimlikle Merkezde konumlanmış bir partiyiz. Hangi aday seçilirse seçilsin bu kimlik değişmeyecektir.

İYİ Parti’den bugüne kadar çeşitli sebeplerle ayrılmış olan değerli insanlara kapımızı sonuna kadar açmalıyız. Partimizin kurumsal kimliği aleyhine konuşanlar ve genel başkanın şahsına yönelik incitici ağır söz söyleyenler hariç, bütün ayrılanları partimize geri kazandırmalıyız. Benim görüştüğüm çok önemli isimler var onlar bir davetle geri döneceklerdir. Partimizin üst kurullarında görev yapmış değerli şahsiyetler, Kurucular Kurulu üyeleri yanında, il ve ilçe teşkilatlarında kırılarak veya beklentilerini bulamadığı için ayrılan bütün eski yol arkadaşlarımızın gönlünü almalıyız. Seçilecek Genel Başkan bunları yapacaktır.

İyi Parti gelecek genel seçimlere kadar Merkezde geniş bir alanı kontrol edecektir. CHP’nin kendisine verilen emanet oyları kalıcı olarak tutması mümkün değildir. AKP de çözülme sürecine girmiştir. İyi Parti bu partilerdeki sağduyuyu temsil eden geniş kitlelerin adresi olacaktır.

NOT: Programı izlemek için https://www.youtube.com/watch?v=hiH8IY8pd28 linki tıklayabilirsiniz.