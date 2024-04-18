Dünya Bankası, bizi nasıl “saf ve salak” yerine koyuyor?

Mutlaka duymuş veya okumuşsunuzdur…

Dünya Bankası, Türkiye’ye 35 milyar dolar “borç” verecek.

Adı üstünde “borç”!

Ama izliyorsunuz, iktidar çevreleri bi sevindirik, bi sevindirik!

Neredeyse zil çalıp oynayacaklar.

Devletin kasasını tam takır kuru bakır ya, böyle bir paranın ekonominin tedavisine “ilaç” olacağını sanıyorlar.

Şunu anlamıyorlar…

Aldığın en nihayet borç.

Ülke olarak 727 milyar dolar döviz borcun vardı, bu son borç ile birlikte toplam döviz borcun 762 milyar dolara çıkacak.

Bu bir…

İkincisi, “Dünya Bankası 35 milyar dolar verecek” diyorlar da, “şartını” söylemiyorlar.

Dünya Bankası, bu borcu verirken “ne gibi şartlar” koştu?

Ödeyeceğimiz faizin ötesinde, bizden istenen ne?

Suriyeli çalıştırma şartı

Evet, istenen bu!

Biz size bu parayı vereceğiz, siz bu parayla projeler geliştireceksiniz, bu projelerinizde çalıştıracağınız personelin yüzde 50’si Suriyeli olacak.

“Suriyeli” derken, Suriyeliler ülkemizdeki sığınmacı ve göçmenlerin simgesi oldu, bu nedenle Suriyeli diyorum.

Borç antlaşmasında, “Türkiye’deki sığınmacı ve göçmenler” ifadesi kullanılıyor.

Ne kadar aşağılayıcı değil mi?

Sen borç veriyorsun, faizini Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden alıyorsun, o faiz Türk milletinden toplanan vergilerle karşılanıyor, ama diyorsun ki “Bu borç para ile açacağınız işyerlerinde yüzde 50 oranında Suriyeli, Afganlı, Pakistanlı, bilmem hangi ülkenin ipsiz sapsızını çalıştıracaksın.

Oh ne güzel!

Borcun eziyetini Türkler çekecek, sefasını Suriyeliler sürecek.

Böylesine aşağılayıcı, böylesine Türkiye’yi “saf ve salak” yerine koyan bir borç para verme şartı olur mu?

Ama öyle zor, öyle “meteliğe kurşun atma” durumundayız ki, Dünya Bankası’nın bu absürt şartlarına ses çıkaramıyoruz.

AKP iktidarı, Türkiye’yi böylesine acınacak bir noktaya getirdi.

Amaç, sığınmacıları Türkiye’de “kalıcı” hale getirmek

Evet, “hinlik”, aynen böyle.

Dünya Bankası’nın verdiği bu borç para, “Türkiye’nin sıkıntılarını atlatması” için filan değil.

Bu para Suriyelilere…

Suriyelileri, Afganları ve diğer ülke sığınmacılarını, Türkiye’de kalıcı hale getirmek için verildi.

Bunun da iki amacı var:

Bir; sığınmacılar Türkiye’de kalıcı hale gelsin ki, Avrupa ülkelerine gidip onları rahatsız etmesinler.

İki, sığınmacılar kalıcı hale gelsin ki, ülkemizin demografik yapısı iyice değişsin, ileride kurulması düşünülen “Türk-Kürt-Arap Federasyonu”na zemin hazırlansın.

Emperyalist ABD’nin kafasında bu var.

Sormazsınız, ama yine de bazılarınız kafasında, “Dünya Bankası’nın vereceği borçla ABD’nin ne ilişkisi var?” sorusu olabilir.

Var…

Hem de öyle dolaylı filan değil, doğrudan ilişkisi var.

Dünya Bankası…

IMF…

Birleşmiş Milletler…

NATO…

Bunlar ve benzeri uluslararası kuruluşların hepsi, ABD emperyalizmine hizmet etmesi için kurulmuş.

Hepsinin patronu, Amerika!

ABD’nin haberi ve izni olmadan buralarda kuş uçmaz.

ABD bu, almadan hiçbir şey vermez.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilk antlaşma, 1 Nisan 1939 tarihini taşır.

Ankara’da taa 85 yıl önce imzalanan Ticaret Antlaşması…

O ilk antlaşmadan bugüne kadar yapılan bütün antlaşmaları inceleyin, ABD’nin her antlaşmada Türkiye’nin iliğini kemiğini kuruttuğunu görürsünüz.

Türkiye, aldığı her borçtan sonra “bağımsızlığını” kaybetti.

Türkiye, aldığı her borçtan sonra “egemenliğini” kaybetti.

Türkiye, aldığı her borçtan sonra “laik eğitimini” kaybetti.

Türkiye, aldığı her borçtan sonra “yeraltı kaynaklarını” kaybetti.

Türkiye, aldığı her borçtan sonra “borç almadan yaşayamaz” hale geldi.

Türkiye, aldığı her borçtan sonra “yerli ve milli tarımsal üretimini” kaybetti.

Türkiye, aldığı her borçtan sonra “yerli ve milli sanayi üretimini” kaybetti.

Türkiye, aldığı her borçtan sonra “bütün ekonomik işletmelerini” özelleştirme adı altında yok pahasına sattı.

Özetle…

Türkiye, ekonomisinin çarkını sürekli borçla çevirmeye mecbur bırakılarak, sonunda “benliğini” kaybetti.

İşte Dünya Bankası’ndan aldığımız son 35 milyar dolarlık borçtaki “Suriyelilere istihdam sağlayacaksınız” şartı da, kaybettiğimiz benliğimizin ve onurumuzun son parçası.

Yazık bu memlekete!

Yazık bu millete!

Bu memleket ve bu millet, “saf ve salak yerine konulmayı” hak etmiyor!