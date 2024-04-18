Gözde meslek muhtarlık!

Bu yılki seçimlere katılım oranı bir hayli düşüktü. Halk seçimlere pek ilgi göstermedi. AKP yine kazanacak, her şey aynı olacak diye seçime ilgi göstermeyenin yanı sıra, birçoğu da tepki göstermek amacıyla sandığa gitmedi.

Aslında Türkiye’de kararsız vatandaş hiçbir zaman olmadı. Anketlerde hep kararsızlar bölümü var ya, ben buna katılmıyorum. Günün şartlarına göre saf değiştiren bir partiliyken ona kızıp diğerine oy veren insanlar topluluğu var. Bu azımsanmayacak bir kitle. Şartlara göre kabuk değiştiren insanlar bu seçimlerin kaderini değiştirdi. Belediye başkanlıklarından çok muhtarlık seçimleri daha heyecanlı geçti.

Muhtarlık seçimleri geçmiş yıllarda pek önemi yoktu. Ama şimdi muhtarlık seçimleri çok önemli. Küçük bir mahallede bile en az 7-8 muhtar aday çıkıyor. Peki son yıllarda muhtarlık seçimleri neden bu kadar önemli olup ilgi görmeye başladı? Eskiden ikametgâh, nüfus cüzdanı değiştirme, fakir ilmühaberi gibi birçok evrakı almak için muhtarlığa gitmek gerekiyordu. Günümüzde E-devlet elektronik sistemine geçildiği için eskisi gibi muhtarlığın evrak anlamında pek önemi kalmadı.

Muhtarlık mahallenin sorunlarıyla ilgilenmekten başka bir vasfı kalmadı. Cenaze ve düğünlere gitmekten fazla önemli bir görevi yok. Son yıllarda muhtarlığın bu kadar rağbet görmesinin en büyük sebeplerinden biri 17 bin 500 lira maaş bağlanmasıdır. Muhtarlara maaş alması son aylarda en çok tartışılan konu idi. Türkiye’de 50 bini aşkın muhtarın devlete ekonomik olarak yük oluğu ve boşuna maaş aldıkları yazıldı çizildi.

“Kaldırın bakalım maaşları kaç kişi muhtarlık için başvuracak?” diyenlerin de sayısı da az değil. Muhtarlığın ilgi görmesinin diğer bir sebebi de silah taşıma ve alma kolaylığıdır. İşte bu yüzden muhtarlık seçimlerinde kıyasıya yarış vardı. İftar sofraları kuranlar mı demezsiniz, boy boy afişler bastırıp mahallenin her yerine asan muhtar adayları mı dersiniz hepsi vardı. Bir de gerçekten bu işi gönül meselesi yapan hizmet yapmayı kendine prensip edinmiş muhtarlar var.

Diğer yandan seçimi kazanmak için işi öylesine büyüten adaylar vardı ki seçim günü okulların bahçe kapısında azaları ile dikilmiş zorla seçim pusulasını vatandaşların ellerine tutuşturdular. Bu zorbalık ve aslında suç idi. Buna göz yumuldu. Bu metozori uygulama birçok vatandaştan tepki görürken, diğer yandan hangi muhtara oy vereceğini bilmeyen vatandaşa kolaylık oldu.

Seçim öncesi “Benim bu kadar kemik oyum var” deyip afiş bile asma gereği görmeyip, vatandaşın ayağına gitmeyen eski muhtaralar vardı ki bunların çoğu kaybetti. Mütevazi muhtar adayları, mahallesindeki kapıları tek tek dolaşıp gönül yaptılar. Çevresi geniş azaları listesine katıp seçimi kazandılar. Muhtarlığı sadece biri kazanırken, kaybedenler kabuğuna çekildi.

Mazbatasını alan muhtar adayları mazbata alma törenleri bile düzenledi. Birçok muhtar değişti. Yılların muhtarları bile kaybetti. Bu seçimde en çok kadın adayların çıkması ve seçimleri kazananların çoğunluğunun onlar olması da ayrı bir konu idi. Eee ne diyelim. Memlekete mahalleye hayırlı olsun.