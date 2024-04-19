Makale Yazısı-

Kavakçılığın inanılmaz tarihi
Necdet Güler

Necdet Güler

KAVAK

Kavaklarını övmekten, 

Kuru kuruya sevmekten 

Ne çıkar ki memleketim! 

Kara toprağa eğilip, 

Yüzümün terini silip

Bir tek kavak dikemedim.

Nazım Hikmet. Stockholm, 9 Mayıs 1956

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Kavak için olduğu kadar, başka bir ağaç ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası düzeyde, bilimsel nitelikte komisyonlar, konseyler oluşturulmamış ve Araştırma Kurumları kurulmamıştır. 

Bunun ana nedeni artım gücünün çok yüksek olmasıdır. 

En eski çalışmalar "Titrekkavak" ile ilgili olarak 1935 yılında İsveç'te başlatılmıştır.

İtalya'da, 1937 Temmuz ayında "Kavakçılık Konseyi" oluşturulmuş ve Casale Monferrato kentinde Kavakçılık Enstitüsü kurulmuştur. Bu enstitü, 1980 yılı kayıtlarına göre 1,5 milyondan fazla hibrit üzerinde çalışarak daha da hızlı gelişen, teknolojik değeri yüksek, hastalıklara dirençli kavak klonları selekte etmiş ve bunlar dünyann birçok ülkesine yayılmıştır. Bunun bir örneği bizim ülkemizde de yaygın olarak kullanılan  I-214 kavak klonudur.

Kavakçılık konusunda ikinci enstitü 1940 yılında Norveç'te çalışmaya başlamıştır.

Bu konuda atılım yapan bir başka ülke Fransa'dır. 1941'de oluşturulan 'Ulusal Kavak Alt Komisyonu' sayesinde 1942 yılında kurulan 'Milli Kavak Komisyonunu', 1946'da araştırmacılardan, kavak yetiştiricilerinden ve sanayicilerden oluşan ulusal bir komisyon haline gelmiştir.

1947'de Paris'te, Fransa dışında Belçika, İtalya, Hollanda, Polonya, İngiltere, İsveç, İsviçre ve Çekoslovakya'dan çok sayıda temsilcinin yer aldığı 'Uluslararası Kavak Komisyonu' (IPC) kurulmuştur. (Bu komisyonun 2008 raporuna göre 17'si Avrupalı ​​olmak üzere 37 ülke üye konumundadır)

Bu kuruluşun 1954 yılında Suriye'de (Şam'da), 1955 yılında İspanya'da ve 1956 yılında Arjantin'de yaptığı toplantılar sonrasında başka birçok ülke de kendi 'Milli Kavak Komisyonlarını' kurmuşlardır. Bu komisyonların FAO ( Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) gözetiminde çalışmaları sırasında, dünyanın değişik yerlerinde kavakçılık konusunda tetkik seyahatleri yapılmış, raporlar ve dokümanlar hazırlanmış, en uygun yetiştirme metodlarının belirlenmesi için önemli adımlar atılmıştır.

1954 yılında Suriye'nin başkenti Şam'da yapılan '1.Orta ve Yakındoğu Kavakçılık Konferansında' orman varlığı yönünden fakirliği dikkate alınarak kavak kültürünün geliştirilmesi için 'bölgesel' bir Kavakçılık Araştırma Enstitüsünün kurulmasına karar verilmiştir. Bu gelişme sonrası Uluslararası Kavakçılık Komisyonu'nun 1955 Madrid toplantısında enstitünün Türkiye'de kurulmasına karar verilmiştir. Sonrasında, FAO enstitünün İzmit'te kurulması kararı almıştır.

Bu karar sonrası '1955 yılında Türkiye Milli Kavak  Komisyonu' kurulmuş ve 1956 yılında, İzmit-Adapazarı yolunda, kamulaştırılan 155 ha alanda 1957 Mart ayında Kavak Fidanlık Müdürlüğü çalışmaya başlamıştır. Sonrasında Enstitüsü'nün kuruluşu için FAO'nun gönderdiği 6 kişiden oluşan ilk uzman grubu Türk Orman Mühendisleriyle, kuruluştan sonra, 1966 Haziran ayına kadar ortak çalışmalar yapmıştır. Diğer taraftan FAO'nun sağladığı burslarla 1956 yılından sonra ülkemiz Orman Mühendisleri, kavakçılık konusunda yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilmiştir. 24 Nisan 1962 tarihinde 'Uluslararası Yakındoğu Kavakçılık Konferansı" Türkiye'deki ikinci toplantısında bina ve tesisleri tamamlanmış olan İzmit 'Kavakçılık Araştırma Enstitüsünün" açılışını yapmıştır. 

Bu enstitü bünyesinde, dünyanın her yerinde olduğu gibi yerli ve yurt dışından getirilmiş melez kavakların (klonların) ülkemizdeki farklı ekolojik şartlara uyumu, ekonomik getirileri, biyotik ve abiyotik zararlılara direnci konusunda araştırmalar yapmak üzere başmühendislikler kurulmuştur. Bunların çalıştığı konularda, yurdumuzun ekolojik şartlar açısından farklı yörelerinde deneme alanları kurma ve kavak yetiştiricilerini bilgilendirme konusunda çalışacak yerel araştırma müdürlükleri  tesis edilmiştir.

1968 yılında adı 'Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü' olarak değiştirilen bu kuruluş ile kavakçılığımızda büyük bir atılım sağlanmıştır.

Kaynak:

1.Anonim. 2022/2023. Analisi della sostenibilità tecnico-economica della pioppicoltura in pianura padana. Universita degli studi di Padova

2.Anonim. 1980. Peupliers et saules dans la production du bois et l'utilisation des terres. FAO.

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