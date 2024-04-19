Azerbaycan'dan imzalı gönderilen kitaplar

Değerli okuyucularımız bugün sizlere Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Kütüphanesine Etibar Hasanzade tarafından kaleme alınmış kitaplardan kısa bilgi paylaşımında bulunacağım.

Elimde okumakta olduğum Falih Rıfkı Atay tarafından yazılmış dönemine ait gerçek bilgi ve belgeleri içeren Çankaya adlı kitabı bitirince Etibar'ın gönderdiği kitapları okuyup sizlerle paylaşacağım.

Etibar, 1992 yılında Azerbaycan Daşkesen şehrinde anadan olup, Bakü Slavyan Üniversitesinin Yaradıcılik Fakültesini bitirmiş.

Yürüme engelli hayatı ve mücadeleyi seven genç yaşta örnek alınacak başarılar kazanmıştır.

Kendisi sosyal medyadan beni arayıp arkadaş olduk. Birçok paylaşımda bulunduk.

Yayınlanmış on adet kitabı mevcut.

Könlümle Sohbet, Duygu dinsin, Gecikmiş İtiraf, Bir Hayat Romanı, Sevgi Bestesi,

Nurla Geldi, Nurla Yaşadı, Nurla Etti, Engin Heykeli ile bana gönderdikleri,

Kesişen Yollar,

Men Şehid Olacam ve Veten Uğrunda kitapları ile Azerbaycan Edebiyatına önemli katkı sağlamıştır.

Etibar bey Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'den takdir Madalyası almıştır.

Ayrıca birçok kurum ve kuruluşlardan teşekkür ve Onur Belgesi almıştır.

**

"Şehit Olacam Ana" kitabında her anlatımı bizzat yaşanmış olaylardır.

Nitekim bir akşam üstü anası ile telefonda konuşan asker oğlu anasına iyi olduğunu söylüyor, beni merak etmeyin diyor.

Sevgi, saygı ifadelerini söylüyor. Ama son cümlesi ise " Şehit Olacam Ana" sözünü söylüyor.

Ertesi gün vatanı için, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için gerçekten Şehit oluyor.

Bizde bu yüreği vatan, millet sevgisi ve inancı içinde hayatını kaybeden kardeşimize ve bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

İçinde bulunduğumuz Şehitler Haftasında Ruhları şad olsun dileklerimle saygı ve minnetle anıyorum.

Genç yaşta alın teri dökerek, vatan, millet sevgilisiyle olayları belge ve bilgiye dayalı olarak tarihi gerçeklere ışık tutup gelecek nesillere iyi bir örnek teşkil etmesi takdire şayandır.

Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Ayrıca Kütüphanemize hediye gönderdikleri kitapları için şahsım ve Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evimiz adına çok teşekkür ediyorum.